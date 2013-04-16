كيم مجنون يعرف ما يريد وينتظر اتصالاً من أوباما

مرّ 15 نيسان بسلام. انقضى "يوم الشمس" على خير. لم يقصف كيم جونغ-ايل كوريا الجنوبية ولا اليابان ولا أميركا. لم يهز شبه الجزيرة الكورية بتجربة صاروخية... بعد.

لا تزال الاحتفالات في أولها في كوريا الشمالية. فالعيد الوطني بميلاد كيم ايل-سونغ يستمر ثلاثة أيام. وفي ظل قيادة كيم "الثالث"، الشاب الثلاثيني المتحمس والذي يملك مفاتيح سلاح نووي، وفي بلاد معزولة يتمتع فيها الحاكم بصلاحيات مطلقة وبمكانة شبه إلهية، لا تزال كل الاحتمالات واردة، بما فيها اجراء تجربة صاروخية أو الاكتفاء بالصواريخ من الزهور التي عرضت في بيونغ يانغ أمس.

منذ بدأ كيم جونغ-أون الموجة الاخيرة من مواقفه النارية، باعطائه الضوء الاخضر للجيش لتوجيه ضربة نووية الى الولايات المتحدة، ثم توعده كوريا الجنوبية بـ"حرب حرارية نووية"، وبعدها اليابان بـ"اللهيب النووي"، كثرت التحليلات للمدى الذي يمكن أن يذهب اليه كيم. فمع أنه اعتمد سياسة الاستفزار والابتزاز نفسها التي لجأ اليها أبوه كيم جونغ-ايل وجده كيم ايل -سونغ لتحقيق مكاسب، ذهب كيم "الثالث" أبعد، مضيفاً الى قواعد اللعبة تهديدات قد يجد صعوبة في الخروج منها. ولخص قائد القوات الاميركية في المحيط الهادئ الاميرال صامويل لوكلير الثالث أمام الكونغرس موقف كيم قائلاً: "حسب أبوه ووالده دائما حساب ابقاء مخرج من الاستفزازات التي كانوا يطلقونها. بالنسبة اليه، ليس واضحاً ما اذا كان فكَّر في الطريقة التي سيخرج بها من هذا الوضع... هذا ما يجعل موقف كيم الاكثر اثارة".

الواقع أن موقف كيم يبدو أكثر من مثير. وذهب معلقون وخبراء الى التساؤل عما إذا كان كيم مجنوناً، وخصوصاً بعد عرضه خرائط معادية لهجمات صاروخية مثيرة للضحك.

لقد تصرف كيم حقاً كمجنون باعتماده سياسة حافة الهاوية، لكنه كان مجنوناً يعرف ما يريد. لقد تصرف كمن يبحث عن معركة، لكنه لا يريد بدء حرب يدرك تماماً أنه لن يكسبها، وستؤدي به حتماً الى الهلاك. حاول على عادة سلفيه أن يبدو زعيماً لدولة متقلبة ليحصل على تنازلات من دول أقوى. ووقت نجح في استقطاب اهتمام العالم، وحول انتباه الغرب الى منع سيول من اطلاق هجوم وقائي على جارها الشمالي، أحبطت واشنطن حتى الان بسياسة"التريث" التي تعتمدها حياله، أماله في محادثات مباشرة معه. منذ أطل كيم جونغ-أون للمرة الاولى عام 2010، بدأ مراقبو كوريا الشمالية يبحثون عن قرائن يستطيعون بها تحديد ملامح الزعيم الجديد لنظام مستبد طالما اهتم بترسانته النووية أكثر منه باطعام شعبه. ولم يمض وقت طويل حتى حسم العالم أمره، مدركاً أن كيم الثالث ليس الا الوجه الجديد لزعيم مستبد، لا شاب اصلاحي سيمد يده الى العالم لاخراج بلاده من عزلتها. ووقت يكتنف الغموض الجانب الاكبر من شخصيته، وتكثر التقارير عن ميوله "الصبيانية"، أثارت الموجة الاخيرة من تصريحاته النارية والمتهورة تساؤلات عما إذا كان وجيشه سيقودان بلادهما نحو انتحار وطني.

وفي رأي الحاكم السابق لنيو مكسيكو بيل ريتشاردسون الذي قام يزيارات رسمية لكوريا الشمالية أن التصعيد الأخير له جمهور رئيسي، موضحا أنه"يريد تأييد الجيش الكوري الشمالي... انه يحاول اقناعه بأنه مستعد للحكم. كانت هناك شكوك في قدرته نظراً الى سنّه ولأنه لم يسبق له أن خدم في الجيش، لذلك يحاول ان يظهر أنه حاسم".

وإذا كان الجيش قلقاً من قدرات كيم، فان خبراء يقولون ان الزعيم الشاب وفر للعسكر أسباباً اضافية للتشكيك فيه. ففي نيسان الماضي، فاجأ المراقبين باعترافه بفشل اطلاق قمر اصطناعي.



مخرج



وكثرت التكهنات أخيراً عن تجربة صاروخية كمخرج من سياسة حافة الهاوية التي دأب على اعتمادها أخيراً.

ورجح خبراء أن يختار كيم الذكرى الـ101 لميلاد جده، مؤسس كوريا الشمالية. فالخامس عشر من نيسان هو العيد الاكثر أهمية في تلك البلاد، الى درجة أن النظام تخلى عام 1997 عن الروزنامة المسيحية، مؤثراً رزونامة تبدأ بيوم ميلاده عام 1912.

والعام الماضي، أحيا "القائد الاعلى" مئوية جده "القائد العظيم" الحاصل ايضا على لقب "الاب" و"الشمس العظيمة" بتجربة صاروخية فاشلة وعرض عسكري. لذلك، توقع الخبراء ألا "يقصِّر" هذه السنة بالواجب ايضاً.

لقد اكتفى الكوريون الشماليون حتى الان، بالخروج الى الشوارع المزدانة بلافتات وأعلام، وأكل الفستق، وهو تقليد في هذه المناسبة، اضافة الى زيارة ضريح "كومسوسان" تكريماً لـ"أبي" الامة، ووضع اكاليل من الزهر امام نصبه. أما العرض العسكري فقد استعيض عنه بمهرجان عرضت فيه أشكال من الصواريخ المصنوعة من الازهار والتي تحمل امضاء كيم ايل- سونغ.

ليس سهلا الرهان على ما يريده كيم. الا أن ما قاله لاعب كرة السلة السابق دنيس رودمان، الذي سافر الى كوريا الشمالية أواخر شباط وصار الاميركي الوحيد الذي التقى الزعيم الشاب،قد يعكس جانباً مما يدور في خلد هذا الرجل. ففي مقابلة مع شبكة "اي بي سي" الاميركية: قال: "يريد (كيم) من الرئيس الاميركي أمراً واحداً، هو أن يتصل به... قال لي، إذا استطعت دنيس، لا أريد حرباً، لا أريد حرباً".



*نقلاً عن "النهار" اللبنانية