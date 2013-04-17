السلاح‏..‏ وغياب القانون

شهدت مصر خلال الأسبوع الماضي واقعا مؤلما علي جميع المستويات‏,‏ بدأ بأحداث الخصوص ثم الكاتدرائية بالعباسية‏,‏ وبعدها إضراب سائقي القطارات‏,‏ ثم مقتل مفتشي تموين بالبحيرة أثناء أداء عملهما‏,‏ واختتم بأحداث جامعة المنصورة غير المسبوقة‏..‏ وهي مآس تظهر مصر بصورة سيئة للعالم‏.‏ وتلك الأزمات الحادة التي تمر بها البلاد علي جميع الأصعدة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية هي نتاج لغياب القانون وعدم تطبيق العدالة‏;‏ وهو ما يعانيه الشعب منذ قيام ثورة‏25‏ يناير‏.‏



وإذا ما نظرنا إلي أحداث الخصوص‏,‏ فلاشك أنها مؤلمة للغاية لكل مصري‏..‏ وبينما كان الخطأ الواضح في تسرع رد الفعل واندفاعه من الطرفين‏,‏ كان في المقابل رد الفعل متأخرا من الأجهزة الأمنية مع بطء العدالة وافتقاد الرؤية الصائبة والمتسقة أثناء الحدث‏.‏

كانت الأمور تحتاج إلي توضيح دقيق وتجنب للغموض‏,‏ خاصة في اللحظات الحاسمة قبل وقوع أحداث الكاتدرائية‏,‏ فالحادثان اللذان وقعا بين المسلمين والمسيحيين يمثلان واقعا ذا آثار سلبية علي المجتمع نتمني ألا يؤثر بالسلب علي الجميع وألا يتكرر‏.‏

أود أن أذكر الجميع بأن العلاقة وثيقة بين المسلمين والمسيحيين علي مدار التاريخ‏;‏ لأنه يجمعهم وطن واحد وقواسم مشتركة في مقدمتها حبنا للسيدة مريم العذراء عليها السلام‏,‏ وإيماننا بنبوة السيد المسيح عليه السلام‏..‏ فالمسلمون لا يبغضون السيد المسيح ولا أمه‏,‏ بينما اليهود علي النقيض من ذلك‏;‏ إذ يقول الله عز وجل‏:‏ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصاري ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون‏*‏ وإذا سمعوا ما أنزل إلي الرسول تري أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين‏..‏فأين ضابط الإيمان‏,‏ خاصة وأن الديانات السماوية تحضنا علي التعاون والمحبة وعدم الاقتتال.

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لقد نزفت مصر الكثير من الدماء الزكية والموارد الاقتصادية وأصبح التناحر محتدما بين الجميع‏;‏ إما بالكلام أو بالسلاح الذي أصبح يمثل انتشاره خطرا كبيرا علي المجتمع في ظل غياب القانون ووسط تخبط الحالة السياسية‏.‏ لم يعد المواطن يشعر بالأمن بسبب انتشار الأسلحة بجميع أنواعها في أيدي الناس لدرجة تهديد مدن بأكملها‏,‏ وليس أفرادا فقط‏;‏ إذ منها الخفيف والثقيل في ظل ظاهرة لا يمكن السكوت عليها أكثر من ذلك‏.‏



ومع انتشار الأسلحة لدي العامة وليس لدي فئة معينة‏,‏ عمت الفوضي وبات الناس يفتقدون الأمان‏,‏ وأصبح الشارع مليئا بكل أنواع السلاح في ظل وضع لا ننتظر من ورائه استقرارا‏;‏ حيث تستخدم الأسلحة‏;‏ إما لزرع فتنة أو لسرقة أو لاغتصاب أو لقطع طرق‏.‏

إنها ظاهرة غريبة علي بلادنا‏,‏ انتشرت في وقت تمر فيه البلاد بظروف اقتصادية وسياسية صعبة‏,‏ علاوة علي قلة الوازع الديني لدي الكثيرين‏,‏ وفقدان المواطن المصري الثقة في تطبيق القانون والقائمين عليه‏;‏ وهو ما أدي إلي ضياع هيبة الدولة ودفع الناس لحمل السلاح ليدافعوا به عن أنفسهم وذويهم تحت ذريعة‏:‏ كل فرد يأخذ حقه بذراعه‏.‏ إن أخطر ما يكون في انتشار الأسلحة أن أصبح ولي الدم هو الذي يتولي القصاص‏,‏ وليس ولي الأمر الذي هو منوط به تطبيق القانون وتحقيق العدالة للجميع‏;‏ وذلك بعد تغييب القانون الذي ألجأ الناس إلي تخزين السلاح كوسيلة للدفاع عن النفس والثأر‏,‏ فضلا علي أن تجارة السلاح أصبحت مصدرا مهما وجاذبا للثراء في ظل ضعف الأجهزة الأمنية‏.‏



وينتشر بين المواطنين أنواع من الأسلحة لم نتعود علي رؤيتها‏;‏ مثل الآلي والجرينوف وأنواع أخري أكثر خطورة‏;‏ وهو ما يعد أمرا دخيلا علي المجتمع المصري الذي يتسم بالسماحة والمسالمة‏.‏ إن ذلك يتطلب من الدولة تشديد العقوبة في التشريع لضبط الأسلحة وسد منافذ التهريب ومعرفة الممولين لشراء الأسلحة وتقديمهم للعدالة وأن يكونوا جادين بالفعل في سحب الأسلحة التي تتوافر لدي الناس بغير ترخيص وإعطاء مهلة محددة ليقوم كل من لديه سلاح بتسليمه إلي الشرطة‏.‏



وفيما يتعلق بالقانون فإن المواطنين لم يعودوا يهتمون به ولا يعيرونه اهتماما‏;‏ إذ باتوا يملكون فعل ما يشاءون والكل سيد‏.‏ وكان القانون من قبل يفرض الأمان بين الناس ويحكم العلاقات بينهم عندما يتم تطبيقه بالعدل‏,‏ وهو الذي ينظم العلاقة التبادلية بين الفرد والدولة‏,‏ أما الآن وبعد أن أصبح القانون غير ملزم باتت العدالة غائبة بين المواطنين‏,‏ بدليل أن من أجرموا وبثوا الفتن هنا وهناك واستخدموا البلطجة لم نر منهم أحدا خلف القضبان‏;‏ وبالتالي تبين للمظلومين أن العدالة مفقودة‏.‏ وفي المقابل أدرك من ارتكبوا الجرائم أنهم لن ينالوا عقابا بدليل تكرار الحوادث والأحداث باستمرار دون أن نسمع عن أحد تم حبسه‏,‏ بل بمجرد أن تقبض عليه الشرطة وتسلمه إلي جهات التحقيق‏,‏ نجده بعد لحظات في الشارع‏.‏



وكثير من الحوادث لم يتخذ فيها الإجراء الرادع ضد مرتكبيها لذا تم الاستهتار بكل مؤسسات وهيئات ومصالح الدولة‏,‏ حتي وصل الأمر ـ لأول مرة في تاريخ مصر والعالم ـ إلي الاعتداء علي دار القضاء العالي الذي هو رمز العدالة‏..‏ وللأسف الشديد لم نجد أحدا قدم للمحاكمة‏..‏ والأكثر دهشة أن السلطة القضائية لم تدن هذا الاعتداء الآثم وكأنها راضية عما جري للقضاء العالي‏..‏ فأي قانون بعد ذلك نريد تطبيقه واحترامه‏,‏ وكيف نحافظ بعد ذلك علي هيبة المكان الذي يحتمي به كل مظلوم لتحقيق العدالة ؟‏!.‏



إذا لم يتم إعمال القانون بكل حزم وحسم ستزيد الجرائم والفتن التي ستكون لها آثار سلبية ليس علي المحكومين فقط‏,‏ بل علي الجميع‏.‏أين الردع والمحاسبة لمن يعيثون في الأرض فسادا ويقومون بكل أنواع البلطجة‏,‏ ويستخدمون السلاح أمام الكاميرات‏..‏ فهل القائمون علي تطبيق القانون يحتاجون إلي أدلة أخري‏,‏ وهل يحتاج النهار إلي دليل بعد سطوع الشمس؟ أم أين القصور؟‏.‏



هل يجوز لسائقي القطارات أن يعطلوا مصالح المواطنين في طول البلاد وعرضها؟ وما ذنب المواطن الذي يريد السفر لأمر عاجل ؟ إن ذلك يدل علي الغياب الكامل للقانون الذي لو كان مفعلا ما حدث هذا الإضراب‏.‏ وحتي لو كانت مطالبهم مشروعة فإن هناك من القنوات الشرعية ما يتيح لهم عرض مطالبهم عبر التفاوض لتحقيقها‏,‏ لكنهم تعمدوا تعطيل مصالح المواطنين بغير إنذار سابق‏;‏ لأنهم علي يقين كامل بأنهم لن يحاسبوا‏.‏



وما ذنب مفتشي التموين اللذين قتلا في محافظة البحيرة وهما يؤديان واجبهما؟‏.‏ وما حدث في جامعة المنصورة لا يمكن وصفه إلا بالأمر المخجل في قلعة علمية‏;‏ حيث لم تتم محاسبة من أشعل تلك الأحداث التي تسببت في تعطيل الدراسة في الجامعة لمدة يومين‏.‏

ورغم كل ذلك فإن مصر تضرب بجذورها في أعماق التاريخ وتمتلك عمقا استراتيجيا من القيم الأصيلة وهو ما يمكنها من النهوض ثانية‏..‏ فكم من مرة نهضت بعد كبوات وانكسارات‏.‏



إن مصر يا سادة تموج بأزمات ليست في الأخلاق والاقتصاد والثقافة والأمن فقط‏,‏ بل وأيضا في الحوار بيننا وبين بعضنا البعض‏.‏ علي المسئولين التحرك بأسرع ما يمكن لتفعيل القانون وجمع السلاح وإظهار هيبة الدولة بكل الطرق المشروعة حتي لا تتحول البلاد إلي غابة‏,‏ خاصة أن من أمن العقاب أساء الأدب‏.‏



ومن هنا نتمني ألا يظل انتشار السلاح وغياب القانون قائما‏,‏ حتي تبقي مصر واحة للاستقرار والعمل والبناء‏,‏ ومساهمة في التقدم الحضاري والإنساني‏..‏

والله المستعان‏.‏





*نقلاً عن "الأهرام" المسائي