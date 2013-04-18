أخطاء الإخوان تُجيَّر لمصلحة مبارك!

دفعت مصر ثمناً باهظاً، ولا تزال تدفع وهي واقفة على رِجل واحدة. ومنذ انقلاب "الضبّاط الأحرار" الذين حوّلوا عملية استيلائهم على السلطة "ثورة"... ولو بالاسم المجرّد، وبالرمز.



وضحّى المصريّون، كلهم جميعهم، بحرياتهم العامة والخاصة، وخسروا أمنهم الشخصي، وسلامهم النفسي، ولقمة عيشهم. ولا يزالون يضحّون بسخاء نادر حتى في عهد الرئيس محمد مرسي وزمن "الإخوان المسلمين" الذين خطفوا الثورة، وخطفوا السلطة، وخطفوا مصر. لكن بيت القصيد المصري ليس هنا حصراً. وليس في هذا الجزء اليسير من "كتاب العذاب" الطويل والمرير الذي لم يتيسّر لمصر مَنْ يكتبه لها، على كثافة الكتّاب والشعراء والمبدعين في "أم الدنيا"...



على رغم عهود الفساد، والانحلال، والاستبداد، والانحطاط، والاضطهاد، التي عاشتها مصر، وخصوصاً في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، والإهمال التام والشامل للمشكلات الاجتماعية والفئوية التي حوّلت طائفة الأقباط مثلاً "عشيرة" مجرّدة من أبسط الحقوق ومن كل ما تستحقّه بموجب الدستور والأعراف والتقاليد، على رغم ذلك وغيره فإن الأخطاء المتواصلة التي يرتكبها حكم "الإخوان"، وبلا هوادة، تصبّ في مصلحة الرئيس المخلوع.

وإطلالة مبارك الأخيرة من خلف قضبان المحكمة، التي مَثل هو وولداه أمامها، دفعت أناساً كثيرين كانوا يتجمعون لمتابعة المحاكمة إلى أن يقولوا بأصوات مرتفعة، ومسموعة لدى "الإخوان" حتماً، إن محمد مرسي و"إخوانه" سيجعلون المصريّين يندمون حتى على... "السلطان مبارك".



ومن السهل التحدّث طويلاً، وسرد المآخذ والأخطاء والعيوب التي تكدّست في عهد النظام السابق، الذي لا يختلف بكثير أو قليل عن حكم العهود الملكية، والى ذلك وغيره الكثير الكثير. غير أن ما لا يجوز القفز فوقه، أو تجاهله، أن مصر نعمت في عهد مبارك بنوع من الأمان.



وبعيداً من سياسة الانتقام الجماعي، وزجّ المئات والألوف في السجون، ولسنين من دون محاكمة أو حتى من دون توجيه اتهام إلى هؤلاء المساكين... كما هو واقع الحال في سوريا مثلاً. إلا أن "الإخوان" الذين خطفوا الثورة والحكم والدولة والمؤسسات عشوائياً، خرّبوا كل ما تركه عهد مبارك من مؤسّسات ومعالم دولة حقيقيّة، وركّزوا اهتماماتهم في الدرجة الأولى والأخيرة على الهيمنة، والسيطرة، والاستئثار بكل المناصب والمراكز والوظائف الأساسية، إنما من غير أن يكون العدل ومصلحة المواطن والوطن ضمن اهتماماتهم.

ماذا قدّم "الإخوان" لمصر خلال سنة ونصف سنة من حكمهم الفوضوي الارتجالي؟



المزيد من اضطهاد الناس، والمزيد من التعسّف، مما سيدفع المصريين قريباً حتى إلى "الترحّم"... على عهد مبارك؟

*نقلاً عن "النهار" اللبنانية