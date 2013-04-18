من وحي مؤتمر عسكري في لبنان: التغيير القادم

صورة مصر من الخارج أوضح وأحلى. أوضح لأنها تخفي التفاصيل. نحن هناك لا نرى التفاصيل وربما لا نريد أن نراها، ليس فقط لأنها صارت ترهقنا، ولكن أيضا لأن أكثرها يزيدنا إحباطا. وهى أحلى لأننا عندما نكون في الخارج، ننظر إلى مصر بعيون ونفوس راضية، نراها كما نتمنى أن تكون.



كنت في لبنان قبل أيام. وفى لبنان كما في مصر وغيرها من بلدان المنطقة، التفاصيل مرهقة، أو هكذا تعودت أن أسمع من أهلها. كنت أحلم بلحظات أقضيها هناك أختلي فيها بمصر عن بعد، عساني أرى الحقيقة خالية من عناصر التشويه والإثارة والكذب وضبابية الرؤية وندرة الكفاءة التي أصابت الجسم السياسي. عقدت العزم على أن « أحصن» الزيارة ضد الجهود التي سوف يبذلها أصدقاء لبنانيون، لإقناعي بأن أحوال لبنان كالعادة سيئة، فالأخطار محدقة به وطوائفه متنافرة ومستنفرة، وجيشه مستنزف ومستهدف، ومصر المنهكة تخلت عنه.

لم أصدق عينَيَّ وأنا في القاهرة أقرأ رسالة الدعوة للمشاركة في مؤتمر يعقد في بيروت. تعرفت في حياتي العملية، سواء خارج مصر أو داخلها، على عدد غير قليل من رجال القوات المسلحة، سواء في مؤتمرات تناقش استراتيجيات إقليمية ودولية، أو في صالونات عصف فكري وحوارات أكاديمية، وعلى هامش محاضرات تلقى في كليات أركان الحرب، وبين هؤلاء تعرفت على عسكريين لبنانيين في عهود ومراحل مختلفة. لذلك لم تفاجئني الجهة الداعية، وهي في هذه الحالة الجيش اللبناني. ما فاجأني كان موضوع المؤتمر الذي أدعى للمشاركة في أعماله، وهو الصراع السياسي والعسكري في سوريا، وآفاق التسوية المرتقبة. أن تختار جهة في لبنان، والجيش اللبناني تحديدا، سوريا موضوعا يتناقش فيه المدعوون ويبدون رأيهم بصراحة وشجاعة، أمر لم يخطر على بالي أن يحدث وأكون شاهدا عليه.

ما أبعد اليوم عن البارحة، وفي الوقت نفسه ما أبعد الحال في لبنان اليوم عن حاله بالأمس. لم أتردد طويلا في القفز إلى نتيجة مؤداها انني مقبل على زيارة للبنان تختلف شكلا وجوهرا عن زيارات عديدة سابقة، سواء تلك التي قمت بها حين كانت تستقبلني في مطار بيروت وشوارعها الرئيسية صور «الزعيم الراحل» حافظ الأسد، أو تلك التي كان يغمرني خلالها الأصدقاء اللبنانيون بالشكوى من سوء الأحوال والفوضى الأمنية وتمترس الشباب المسلح استعدادا لمعارك قادمة.



اختلف لبنان في هذه الزيارة عن لبنان في زيارات سابقة، فاختلفت انطباعاتي وبعضها أستطيع أن أوجزه في عبارات وعناوين قصيرة ولكن موحية. رأيت مثلا الجيش اللبناني كما لم أره من قبل. أذكر قبل عقود، كيف كنا نتعامل، كدول ومؤسسات ومتخصصين، مع الجيش اللبناني باعتباره جيشاً مارونيا. جيش لطائفة وتشكله طائفة. ورأيته في مراحل أخرى وتعاملنا معه باعتباره جيشا تابعا لجيش الاحتلال السوري. هذه المرة اختلف الأمر، إذ وجدت نفسي ومعي كثيرون، نتعامل معه كجيش لبنان الوطني، بما تحمله كلمة «الوطني» من معان عديدة ومعتبرة، أهمها معنى الجيش الواثق من نفسه، المطمئن إلى ما يريد والمستعد لرفض ما لا يريد في حدود الممكن. سمعت من بعض قادته كلمات تؤكد الحرص على منع تحقيق الكابوس الذي «بشر» به الرئيس بشار الأسد منذ اليوم الأول للثورة السورية، حين قال، إنه يرى عن بعد حريقا هائلا في المنطقة بأسرها. يومها كان الظن سائدا أن لبنان سيكون أولى الضحايا.



سمعتهم، وسمعت من الأجانب والعرب من يدعم الأمل البادي بوضوح في كلماتهم وقناعاتهم، يؤكدون أن لا دولة أجنبية أيا كانت تريد المساس بالجيش اللبناني، وأن لا أحد أو جهة لها قيمة في لبنان تتمنى لجيش لبنان الجديد الضعف. الجميع في لبنان وكثيرون من خارج لبنان، أشادوا بنجاح الجيش في التعامل مع صراعات التيارات الدينية المتشددة، القادمة من سوريا وغيرها أو المقيمة في لبنان، وفى التعامل مع شرارات تهدد «التعايش الطائفي» في شمال لبنان. وسمعت من يثني على دعم الجيش أو تبنيه لسياسة النأي بلبنان عن تشابكات المسألة السورية وتعقيداتها. حجته القوية، التي إن دلت على شيء فإنما على درجة عالية من «النضج السياسي والاستراتيجي»، هي ان مصلحة لبنان تفرض على هذا الجيش المساهمة قدر الممكن في جهود المحافظة على الكيان السياسي السوري متمثلا في دولة مستقلة وموحدة.

حفلت الجلسات واللقاءات الجانبية خلال انعقاد المؤتمر الثالث للجيش اللبناني، وعنوانه «العالم العربي: ديناميات التغيير»، بحوارات حول قضايا أخرى لها صلة بالأوضاع في سوريا ولكن أيضا بالأوضاع الإقليمية بشكل عام. وأشير هنا بإيجاز شديد إلى موضوعات أثارت اهتماما خاصا لدى المشاركين الأجانب إلى حد جذب انتباهي وانتباه مشاركين آخرين من جنسيات عربية وباكستانية وتركية.

بدا واضحا من خلال المناقشات أن ما كان يطلق عليه الصراع بين المسلمين والمسيحيين في الشرق الأوسط، انزاح جانبا، لمصلحة ما صار يطلق عليه صراعات الإسلاميين. ذكر أحد المشاركين من دولة غربية كبرى، أن ما يشغل الغرب حاليا وسيشغله لسنوات طويلة مقبلة هو الصراعات بين المذاهب الإسلامية في الشرق الأوسط وبعضها يتدهور الآن إلى حدود خطيرة. كنت قد لاحظت في مؤتمرنا هذا كما في غيره أن الصراع الإسرائيلي العربي لم يعد يحظى بأهمية تذكر، وبالتأكيد ليس بالقدر الذي يحظى به الصراع بين السنة والشيعة وبين الإخوان والسلفيين وبين السلفيين وبعضهم البعض. وقد وردت في مداخلة لأحد المشاركين المطلعين أنباء عن نشاط واسع تقوم به روسيا داخل التيارات الإسلامية، وهو ما كشفت عن جانب منه الزيارات التي نظمتها موسكو مؤخرا لقيادات في المعارضة الشيعية في البحرين.



كان طبيعيا ان يكون الغاز في شرق المتوسط الموضوع الثاني المؤهل لاحتلال مكانة متميزة في اهتمامات المشاركين الأجانب والعرب وبخاصة العسكريون منهم. لم يكن عندي أدنى شك في أن يحتل الغاز هذه المكانة بعد أن تراكمت التقارير عن أن قضايا استخراج الغاز وتكريره وتمويله ونقله ستحتل في الأسابيع القادمة أسبقية على غيرها من موضوعات السباق والصراع في الشرق الأوسط. هناك من يقول إنه تعقيد جديد يضاف إلى تعقيدات الصراعات القائمة كالصراع العربي الإسرائيلي، وهناك على العكس رأي يقوده الغربيون يعتقد ان الغاز، بعائداته وتعدد شبكات وخطوط التداخل بين شركات استخدامه وتسويقه وكذلك تعقيدات خرائطه، سوف يقلل من خطورة وأهمية الصراعات القائمة، ومنها الصراع على سوريا وعلى قبرص وعلى فلسطين. ولدى بعضهم الدليل في الاتصالات الجارية حاليا بين عواصم دولية وإقليمية متعددة لوضع صياغة جديدة للمبادرة العربية للسلام التي صدرت عن قمة بيروت تنقل الصراع العربي الاسرائيلي إلى مستوى جديد تماما، ولديهم الدليل الآخر في مظاهر الحشد الديبلوماسي للاقتراب من حل المعضلة السورية.



سمعت في المؤتمر رأيا أميركيا يتفاءل باكتشافات الغاز لأنها حسب قول صاحب الرأي، «ستدفع بلبنان وغيره من دول شرق المتوسط إلى الإسراع بتطبيع علاقاتها بإسرائيل باعتبار أن غالبية الحقول مختلف على ملكيتها وجنسياتها، الأمر الذي سوف يجبر الجميع على الانضمام إلى شبكة مفاوضات مكثفة وممتدة. سمعت أيضا من يطمئن المسؤولين اللبنانيين إلى أن «الغرب سيحفظ لهم حقوقهم في الغاز إن هم دخلوا مبكرا في هذه المفاوضات»، وقد نقل أحد المشاركين من الأجانب عن الإسرائيليين ثقتهم في أن إسرائيل جاهزة لرسم الحدود المائية المتعلقة بحقول الغاز من خلال مفاوضات مباشرة تبدأ فورا».



رأيت لبنان يجرب التفاؤل. سمعت عن توقعات بأن يحظى لبنان ببعض ثمرات الربيع العربي من دون أن يدفع فيها ثمنا كبيرا، كالثمن الذي دفعته شعوب أخرى في المنطقة، وسمعت من يتمنى أن يكون لسوريا جيش قوي يضمن استقرارها ويحمي حدودها ويقضي على قوى التطرف والتعصب، ولاحظت كيف أن مبعوثي الدول الغربية الكبرى لديهم الأمنيات نفسها استنادا إلى أن الدول العربية التي حافظت على هيبة جيوشها ووحدتها استطاعت أن تحمي مؤسساتها من الانهيار خلال ثورات الربيع.

*نقلاً عن "السفير" اللبنانية