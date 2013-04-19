فساد النخبة

منذ زمان بعيد والمصريون البسطاء لا يثقون في حكامهم من اصحاب القرار‏..‏ كان الخوف طريقهم للاستسلام والصمت وسيلتهم للرفض‏..‏

وبين المواطنين والحكام تاريخ طويل من عدم الثقة امام اساليب متنوعة في الإستبداد والبطش وإمتهان حقوق الناس.. لاشك ان لدينا تراثا فرعونيا قديما تناقلته الجينات المصرية عبر عصور مختلفة وبقدر ما حملت من اساليب القمع بقدر ما انتقلت آثارها الي بسطاء الناس في الاستسلام والضعف والتحايل.. ولهذا فإن تاريخ الثورات في مصر يمثل صفحات قليلة بل نادرة امام مجلدات ضخمة سطرت عصور الإستبداد والقهر.. وحين قامت ثورة يناير كانت في الحقيقة تمثل سياقا مختلفا تماما عن طبيعة الأشياء علي ضفاف النيل الذي حرص اهله علي ان يبقي مصدرا للإستقرار والأمان والرخاء في ظل فرعون قابع علي ضفافه, وبعد ان قام زلزال الثورة تغيرت أشياء كثيرة فقد سقطت قلاع كثيرة وتهاوت جدران مؤسسات قديمة وحدث هبوط أرضي في كثير من المناطق واتضح لنا ان هناك هياكل كرتونية من الأشياء والبشر كانت تبدو من بعيد وكأنها قلاع راسخة وحين جاء الزلزال تهاوت اركانها وتساقطت جدرانها في حين بقيت بعض القلاع الأخري التي ينبغي ان نتمسك بها ونحافظ عليها لأنها أخر ما بقي لنا من مصادر القوة والحماية.. كانت الإنقسامات وغياب الرؤي والعشوائية في القرارات والإجراءات اخطر ما واجه مؤسسات الدولة المصرية ورموزها منذ قيام الثورة ولهذا كان من السهل ان تتكشف امراضها وما تعانيه من مظاهر الخلل والترهل..

أول القلاع التي ظهرت مآسيها وامراضها كانت النخبة المصرية وهي تمثل العقل المصري بكل تراثه وثرائه ودوره.. والواقع ان الصورة التي بدت عليها النخبة المصرية بعد الثورة كانت مفاجأة من الوزن الثقيل داخليا وخارجيا بل علي مستوي العالم.. ومن خلال هذه النخبة ظهرت كل الوان الخلل في تركيبة المجتمع المصري وما تعرض له في السنوات الماضية من محاولات التدمير والتجريف.. من يصدق ان هذه النخبة وهي من أقدم النخب علي مستوي العالم المتحضر قد عجزت حتي الآن عن إيجاد لغة للحوار أو التواصل علي المستوي الفكري والسياسي والإنساني.. لم تستطع النخبة المصرية ان تنتقل من دور المتابع الي دور المشارك أو صاحب الدور رغم انها انتظرت هذه اللحظة سنوات طويلة.. كثيرا ما طالبت النخبة بدور فعال في الحياة سياسيا واقتصاديا وثقافيا وحين اتيحت لها فرصة تاريخية في أن تستعيد دورها وتسترد قدراتها لتنقذ وطنا سقطت في مستنقع الصراعات والإنقسامات.. هنا كانت أول مظاهر الفشل حينما عجز الفصيل الديني في النخبة أن يدير شئون الدولة وحاول السطو علي كل شيء ولم يدرك انه لا يستطيع ان يفعل ذلك وحده.. وامام ضعف الإمكانات البشرية عادت لغة التسلط والاتهامات والتشكيك وعدم الثقة ولم يكن غريبا امام نوبات الفشل المتلاحقة ان تنقسم القوي الدينية علي نفسها وتتحول الي شرازم متناحرة حيث لا فكر ولا طريق ولا هدف.



كان هناك إعتقاد بأن وراء التيارات والفصائل الدينية مشروع اطلقوا عليه المشروع الإسلامي واتضح للراصدين والمراقبين ان الهدف كان الوصول الي السلطة وبعد ذلك تكشفت كل جوانب القصور التي اصبحت تهدد هذا المشروع الوهمي حيث لا خطط ولا برامج ولا مبادرات.. حتي الآن لم تستطع التيارات الإسلامية ان تقدم مشروعا متكامل الأهداف والعناصر واضاعت وقتها في معارك وهمية وصراعات لم تصل بها الي شيء إلا المزيد من الانقسامات وأمام عجزها الواضح لم يعد لديها ما تقدمه غير مبررات ساذجة لأسباب ضعفها وعدم قدرتها علي إدارة شئون وطن..

في المقابل كان الفصيل المدني من النخبة يقف راصدا مسيرة هؤلاء الذين وصلوا الي السلطة في غفلة منه ينتظر لحظة سقوطهم.. وهنا ظهرت كل امراض النخبة المصرية في رفض الحوار وعدم الاعتراف بالآخر وهي ميراث قديم من نظم القمع والاستبداد انتقلت الي المناخ الجديد رغم اننا نعيش زمان ثورة.. كان من السهل وسط هذا المناخ ان يشهد الشارع المصري مسلسلا طويلا من الصدامات والمعارك حيث يحاول كل طرف ان يلقي المسئولية علي الآخر.. إن التيارات الدينية التي وصلت الي السلطة وعجزت عن إدارتها تلقي اسباب ذلك علي التيارات المدنية.. في حين تقف التيارات المدنية تواجه عجزها في انتظار تغييرات تعيد لها دورها الضائع علي اساس انها كانت الأجدر والأحق بجني ثمار الثورة.. وامام فشل النخبتين الدينية والمدنية في الوصول الي صيغة من التوافق علي اي شيء كانت معظم الأزمات التي ظهرت بعد الثورة وتتحمل مسئوليتها كاملة النخبة المصرية العتيقة.

كان من ابرز شواهد ذلك ما حدث من الانقسامات والمعارك في واحدة من أخطر واهم مؤسسات الدولة وهم القضاة ابتداء بمعارك الانتخابات والإعلانات الدستورية وانتهاء بالإضرابات واحكام خلع النائب العام.. إن ما حدث في قضاء مصر بعد الثورة ربما يحتاج لسنوات طويلة لكي يستعيد هذا الجهاز تماسكه ودوره ورسالته ويلملم ما اصابه من الإنقسامات والتشوهات. لقد افسد المناخ السياسي بكل ما فيه من الخطايا والأخطاء أداء القضاء المصري وعلاقاته ودوره التاريخي في حياة هذا الوطن



في السياق نفسه يأتي الإعلام المصري ورغم الدور الهام الذي قام به اثناء الثورة وبعدها إلا أنه يتحمل الكثير من الكوارث التي اصابت الشارع المصري.. كان للإعلام المصري دوره المؤثر والفعال في إسقاط النظام السابق ولكنه تحول بعد ذلك الي اداة شريرة شجعت الإنقسامات بين طوائف المجتمع المختلفة.. بل انه فتح ابوابا كثيرة لأدوار مشبوهة سوف تكشف عنها الأحداث والأيام والحقائق.

بقدر ما كان الإعلام إيجابيا في دعم الثورة بقدر ما فتح ابوابا للصراعات بعدها.

كشفت الأحداث بعد ذلك عن الواقع المخيف الذي تعيشه الأحزاب السياسية في مصر خاصة الأحزاب العتيقة التي فوجئت بأحزاب دينية جديدة لم يتجاوز عمرها شهورا قليلة وهي تخترق الشارع المصري وتحقق فيه ضربات موجعة ضد الأحزاب التقليدية.. ان جزءا من هذه الخطيئة يتحمله النظام السابق الذي استبعد تماما الأحزاب السياسية من المعادلة المصرية واكتفي بصراعاته وصفقاته مع التيارات الإسلامية وفي مقدمتها الإخوان المسلمون خاصة انه استخدم الدين فزاعة امام الغرب وامام القوي المدنية في مصر..

ومع انقسام القضاة والتشوهات التي أصابت الإعلام والقصور الواضح في أداء الأحزاب السياسية وفشل القوي الدينية في مشروعها في السلطة وجدنا انفسنا امام نخبة عجزت عن ملأ الفراغ السياسي والإقتصادي والأمني الذي خلفه النظام السابق وهذه النخبة هي التي ستتحمل مسئولية ما وصلت اليه الثورة حتي ان البعض بدأ يتشكك فيها وفي اهدافها بل ان هناك من يتباكي الأن علي العهد السابق رغم كل ما احاط به من مظاهر الفساد والإستبداد.



رغم ما حدث من النخبة وما حدث لها إلا انني اتوقف عند مؤسسات أخشي عليها ان يبتلعها طوفان الانقسامات والتشوهات التي اصابت الجزء الأكبر من مؤسسات الدولة المصرية امام فشل النخبة الدينية وسقوط النخبة المدنية.

أخاف علي جيش مصر وقد اصابه رذاذ كثير منذ قامت الثورة رغم انه كان من اهم مصادر حمايتها إلا انه خرج من التجربة بإحساس عميق بالمرارة وفضل الإبتعاد عن المستنقع السياسي قبل ان تصيبه سهام أخري.. إن بعض القوي المتصارعة يراهن علي ان يدفع بالجيش الي الساحة السياسية كشريك في الصراع وهذه جناية كبري في ظل ما يواجه الشارع المصري من الإنقسامات التي قد تصل الي درجة المواجهة بين القوي السياسية وهنا تأتي اهمية ما اكده الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة ان جيش مصر يقف علي مسافة واحدة من جميع القوي السياسية المتصارعة.. ولهذا لا ينبغي ان يكون الجيش في يوم من الأيام لاعبا لحساب فريق ضد فريق أخر حتي ولو كانت سلطة القرار.. ان الدعوات التي يطلقها البعض لكي يصبح الجيش طرفا في الصراع السياسي تتنافي تماما مع مكانة الجيش في ضمير المصريين كل المصريين بإختلاف مواقعهم وإتجاهاتهم السياسية والفكرية.. إن مسئولية الجيش حماية شعب وليس الإنضمام الي تيار ضد تيار آخر خاصة إذا كانت هذه التيارات قد عجزت عن الوصول الي قدر من التوائم والتواصل والحوار.. يبقي الجيش المصري مصدر حماية لهذا الوطن ولا ينبغي ان نلقي به هنا أو هناك بعيدا عن رسالته المقدسة.. وسوف نقف بالمرصاد لكل من يسعي إلي توريط الجيش بصورة أو أخري في صراعات النخبة التي لم تكن علي قدر المسئولية سواء في سلطة القرار وإدارة شئون الوطن أو في مواقع المعارضة بكل انقساماتها.

نأتي بعد ذلك الي الأزهر الشريف وبقدر حماية الجيش للتراب المصري بقدر ما يحمي الأزهر مجموعة من الثوابت الدينية والفكرية التي يقوم عليها المجتمع المصري.. إن دور الأزهر لم يكن قاصرا علي رسالته الدينية كمصدر للوسطية التي اتسم بها التدين المصري ولكنه يحمل مقومات كثيرة للشخصية المصرية في دورها وتوازنها وانطلاق افكارها.. كان الأزهر الشريف حارسا للعقل المصري من كل مظاهر التطرف والمغالاة وخلط الأشياء وكان العالم الأزهري بإسلوبه وقناعاته وملبسه وعمامته نموذجا رفيعا للإسلام الحقيقي.. ومن هنا فإن حماية مؤسسة الأزهر بدورها الديني والتعليمي والتثقيفي يعتبر استكمالا ضروريا لدور الجيش في حماية الوطن.. الجيش يحمي التراب والأرض والأزهر يحمي العقل من الشطط والوجدان من المغالاه..



في آخر الصورة يبدو الشعب المصري الحائر بين اطراف النخبة التي تتصارع علي السلطة والغنائم والمكاسب وهذا الشعب يعرف كل شيء وهو قادر علي ان يفرز في الوقت المناسب الغث والثمين لأنه بفطرته يعرف حدود دينه.. ويدرك مسئولية وطنه ويقدر كل من يقدم لهذا الوطن كلمة أو فعلا يجتاز به محنته.

*نقلاً عن "الأهرام" المصرية