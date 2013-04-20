الأردن ولبنان في خانة "الأضرار " الجانبية

الموقف الرمادي الذي اتخذه الاردن من الازمة السورية منذ عامين يبدو ان الملك عبدالله الثاني لم يعد يستطيع الدفاع عنه وبات مرغماً على دخول المعركة. فواشنطن ودول الخليج العربية التي تخطط لخوض معركة اخيرة في دمشق ضد الرئيس بشار الاسد، لا يمكنها ان تفعل ذلك من دون غطاء اردني. وفي خضم هذه الحسابات لا تهم الانعكاسات التي سيخلفها تغيير النظام في سوريا على كيان مصطنع النشأة ويرزح تحت عبء تركيبته الديموغرافية.



اميركا ودول عربية مستعدة في المعركة من اجل اسقاط الاسد للتضحية بكيانات ودول لا تستطيع احتمال ارتدادات الزلزال السوري اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً وامنياً. وعليه سيحسب الاردن في خانة "الاضرار الجانبية" الناجمة عن المعركة الاساسية المتمثلة في اسقاط الاسد. أما ماذا تكون تبعات هذا السقوط على الاردن ولبنان والعراق فلا يبدو ان هناك متسعاً من الوقت للتفكير في الولايات المتحدة والخليج وتركيا في غير الهاجس الذي يمثله بقاء الاسد في الحكم فترة اطول.



والحال هذه لا يعود مستغرباً هذا التجييش في الغرب والخليج وتركيا في المعركة ضد الاسد. وحتى تنظيم "القاعدة" بات يمثل صراعاً ثانوياً لدى واشنطن يمكن ارجاؤه الى ما بعد اسقاط سوريا. كما لم تعد احتمالات عودة "طالبان" الى الحكم في افغانستان بعامل يؤرق الانسحاب الاميركي من افغانستان ما دامت الطريق ممهدة لمحادثات سلام مع الحركة التي وفرت الملاذ الامن لـ"القاعدة" وصولاً الى 11 ايلول 2001 . كذلك لم تعد "طالبان" باكستان تلك المشكلة الكبرى بالنسبة الى الامن القومي الاميركي. وفي كوريا الشمالية تحرص اميركا على عدم المبالغة في اثارة غضب كيم جونغ-اون لئلا يقلب الطاولة في المنطقة ويضطر الولايات المتحدة الى صرف الانتباه عن سوريا.

واذا كان من وجهة النظر الاميركية ان كل مشاكل الكون تبدو ثانوية امام ما يجري في سوريا، فإن من الطبيعي ألا تكترث واشنطن لخطر "القاعدة" في سوريا وانبعاث هذا الخطر في العراق مع احتمالات توسعه الى الاردن ولبنان اذا غرقت سوريا اكثر في الفوضى. وتصير مصائر دول مثل الاردن ولبنان ثانوية امام الصراع الاكبر مع سوريا.



واذا كان الاردن ولبنان أضعف من ان يقاوما محاولات زجهما في المعركة لاسقاط سوريا، فإن الولايات المتحدة تداوي الشكوى الاردنية بارسال مئات الجنود الى الحدود مع سوريا وتطالب لبنان بما ليس في وسعه ان يفعله. لكن الاخطار الماثلة امام الاردن ولبنان لن تخفف الاندفاع الاميركي والاوروبي في معركة بات الكل يراها مصيرية ليس بالنسبة الى سوريا فحسب، وانما بالنسبة الى المنطقة برمتها.

*نقلاً عن "النهار" اللبنانية