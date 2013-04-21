تشكيل الحكومة يحتاج الى صبر

في لبنان الكل يلعب في الوقت الضائع محليا عدا "حزب الله" الذي يلعب في سوريا على مصيره، ومصير المشروع والوظيفة التي من اجلها خلق قبل ثلاثة عقود. فما بعد نظام الاسد لن يكون كما قبله بالنسبة الى الحزب الذي يستمد غالب قوته ومكانته من الوظيفة التي يلعبها لصالح مشغله الاقليمي في طهران. "حزب الله" ذراع ايرانية في لبنان وضعت يدها تدريجاً على بيئة طائفية لبنانية وأوهمتها انها المعبر الوحيد الذي يمكن البيئة سلوكه من اجل الارتقاء في المعادلة اللبنانية. والواقع انه ومع مرور الوقت يكتشف شيعة لبنان ان "حزب الله" هو مشروع حروب دائمة، لا تقتصر على الاسرائيلي بل تتعداه الى المصري والخليجي واخيراً الى السوري بالدم. فضلا عن ذلك يكتشف الشيعة اللبنانيون ان "حزب الله" مشروع حروب استخبارية في الخارج من اذربيجان الى بلغاريا وصولا الى قبرص. ومن ينسى الحروب الداخلية المستمرة منذ ان تلطخت ايدي الحزب بدماء قادة لبنانيين كبار.

وحده "حزب الله يلعب على مصيره، في حين ان بقية اللاعبين في الداخل يلعبون محليا على الوقت الضائع. يقتلون الوقت بمزيد من النقاش العقيم حول قانون انتخابات لن تحصل، ويتبارون في تحديد شكل الحكومة العتيدة التي لن ترى النور قبل مدة. وهذا معناه ان ثمة لاعباً واحداً في لبنان ذاهب الى مستويات متقدمة من الانخراط في معركة الاقليم الكبرى. فبفعل غرقه في الدماء السورية فهو متمسك بصيغة حكومية تريحه في الداخل ولن يقبل بحكومة حيادية. والحزب المشار اليه لا يرى في الحيادي سوى حالة عدائية. وحدهم العونيون الذين يدورون في فراغ فكري حقيقي لا يحفلون بأكثر من مكسب سريع في وزارة من هنا وصفقة من هناك. هذا واقع مريح لـ"حزب الله" الذي لا يمانع في العطاء المادي المتوافر، فمعركتهم في مكان آخر. وميشال عون بسطحيته وماديته الفاضحة المنسحبة على الاقرباء، ليس مكلفا بالنسبة الى "حزب الله"، حتى لو تنازل له عن جميع مقاعده الوزارية. ففي النهاية وبالممارسة تحولت وزارات عون عمليا وزارات لـ"حزب الله" ولا سيما الاتصالات والطاقة.

بالعودة الى تمام سلام فهو يكتشف العرقلة، وعليه ان يتحلى بصبر طويل وألا يكرر الحديث عن الاعتذار في حال لم يستطع التشكيل كما يريد. عليه بالصبر، فالطرف المعرقل يلعب على عامل الوقت ايضا. وعليه ان ينظر الى تجربة سلفه نجيب ميقاتي، وان يفعل العكس تماما، ومن دون ان يلتفت الى النصيحة التي اسداها اليه الاخير داعياً اياه الى الواقعية. فواقعية ميقاتي هي التي اوصلت البلاد الى حافة الانفجار والافلاس.وواقعية ميقاتي هي التي سمحت لـ"حزب الله" بوضع يده على البلاد والمؤسسات الوطنية. بالطبع لا يقتصر الامر على واقعية ميقاتي، بل ان من اذعنوا لمنطق القوة هم ايضا مسؤولون عما آلت اليه البلاد بعد اكثر من عامين من حكم "حزب الله".

*نقلا عن صحيفة "النهار" اللبنانية