الرياضة والإرهاب

كثيرا ما كانت المناسبات الرياضية الدولية هدفا للعناصر الارهابية‏..‏ فقد إمتدت يد المخربين في ملاعب كرة القدم لتحولها الي أحداث مؤسفة تفقد الجماهير متعتهم‏,

ولكن لم يقتصر الامرعلي مباريات كرة القدم وامتدت الي جميع الرياضات وكان أخرها الانفجاران اللذان تعرض لهما ماراثون بوسطن والذي يعد أقدم ماراثون في العالم



ــ حيث يقام سنويا منذ انطلاقه لأول مرة عام1897 ــ وقد أدي التفجيران الي مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر من170 آخرين وذلك اثر انفجار قنبلتين بالقرب من خط النهاية للسباق الذي يقام إحياء لذكري المعارك الاولي من الحرب الامريكية من أجل الاستقلال وقد شارك في السباق20 ألف متسابق اضافة الي نصف مليون متفرج.



هذه الواقعة ذكرتني باحداث الإهاب والعنف التي شهدتها أكثر من دورة أوليمبية بداية من دورة ميونخ عام1972 والتي راح ضحيتها عدد كبير من الرياضيين ومن منفذي الهجوم, الأمر الذي أدي الي إيقاف كل المنافسات لأكثر من34 ساعة, ثم ماحدث في دورة أتلانتا عام1996 والتي قتل علي أثرها شخصان وأصيب111 أخرون.



وبعيدا عن الإرهاب وما فعله بالرياضة فهناك شغب في الملاعب والذي أري أن من أبرزه علي الاطلاق واقعة استاد بور سعيد والتي راح ضحيتها72 شابا من خيرة شبابنا في لقاء كرة قدم بين الاهلي والمصري الشهيرة( بمجزرة بور سعيد), وكذلك..



وقائع حادثة لقاء ليفربول وتوتنهام في نصف نهائي كأس انجلترا عام1989 والذي أسفرعن وفاة96 مشاهدا وإصابة أكثر من200 آخرين.

(وبعيدا عن الارهاب إن شغب الملاعب ظاهرة لابد من دراستها والتعرف علي أسبابها الحقيقية حتي نتمكن من القضاء عليها وأري أن من أهم أسبابها البطالة والفقروانتشار تعاطي المخدرات والتفكك الاسري وغيرها من المشاكل التي تجعل الشباب محبطا ويجد في شغب الملاعب متنفسا لما يشعرون به من احباطات



.. وأخيرا أحمد الله أنه أتضح لنا أن أحداث ماراثون بوسطن لم تكن من صنع أي عناصر من المتطرفين العرب.

*نقلاً عن صحيفة "الأهرام" المصرية