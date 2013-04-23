ماذا حدث في سورية؟

مشهد معاذ الخطيب وهو يجلس على مقعد سورية في القمة العربية الأخيرة التي عقدت في الدوحة مختلف بكل المقاييس، حيث شاهدنا المعارضة السورية ترفع علم الثورة وسط هذا التصفيق الحار من الداخل والخارج، وفيه دلالة كبيرة على فقد وضعف الدول العربية الثقة بالنظام السوري الذي أرهقهم بالمماطلات... وكان ناجحاً إلى حد ما بسبب الهالة الإعلامية التي كان يملكها، ولكنه نجاح محدود موقت، الأنظمة العربية باتت مقتنعة بأهمية زوال النظام السوري لأن وجوده أصبح مكلفاً عليهم أيضاً...

بشار الأسد وفي خطابه الأخير زاد من احتمال التدخل الخارجي في سورية، حيث أنه هدد الأردن بكل وضوح، اعتدى على لبنان أكثر من مرة، أغرق دول الجوار باللاجئين، مع تقدم الثوار على الجبهات كافة خصوصا في دمشق، وخطابه هذا يشبه إلى حد كبير خطاب الأنظمة في آخر أيامها... وهي كثرة وقوة التهديدات، وهو فقد توازنه بالكامل، حتى أن حلفاءه وأنصاره يشعرون بهذا الأمر، نعم إيران و«حزب الله» استطاعا تأخير سقوط النظام السوري ولكن هذا سيكون مكلفاً عليهما في قابل الأيام بعد سقوطه.



نلاحظ أن الروس هم الذين يناشدون العالم صباح مساء بوقف تسليح المعارضة «الجيش الحر» بسبب المعلومات التي لديهم عن الدعم الذي يتلقاه الجيش الحر من الدول العربية والأجنبية إضافة إلى الغنائم التي يحصلون عليها من النظام السوري، يتضح الأمر والصورة بدأت تظهر بأن النظام بدأ يفقد السيطرة على الأرض ويتحدث عن معارك دمشق... وهو الذي أفسد كل المحاولات السابقة لحل الأمر سلمياً دون أي تدخل خارجي، فنجده يخرب كل الأمور في اللحظات الأخيرة، حتى اعتذر الأخضر الإبراهيمي قبل أيام وقال: «أعتذر للشعب السوري لأني أنجزت القليل لهم خلال الأشهر الثمانية الماضية. اعتذر لأعضاء المجلس لأني لم أجلب سوى الأخبار السيئة»... وحض مجلس الأمن على التدخل وقال: «إذا كانوا يعتقدون بالفعل أنهم مسؤولون عن رعاية السلم والأمن، فلم يعد لديهم وقت يضيعونه كي يأخذوا هذا الموضوع بجدية أكثر مما فعلوا حتى الآن».



من الواضح أن ثمة أطرافاً جددا دخلت على الخط في سورية وساهمت في ترتيب صفوف الثوار والجيش الحر، وبدأت تزودهم بكل احتياجاتهم ما عدا بعض الأسلحة النوعية، وهذا ما أزعج النظام وحلفاء النظام، خصوصا ونحن نشاهد المطارات تسقط كل يوم ما يشل حركة جيش النظام ويقطع عنه الدعم اللوجستي.



النظام السوري الآن بدأ يتآكل من الداخل بشكل كبير وغير مسبوق وهذا واضح على الأرض، وبدأ يستخدم الأسلحة الكيماوية ضد شعب أعزل، وهناك شبه اتفاق على رحيل الأسد خصوصا من قبل حلفائه، وبعض المصادر تحدثت عن تواصل إيراني مع جميع مكونات المعارضة للوصول إلى حل يحفظ مصالح هذه الأنظمة... وهذا أمر في غاية الصعوبة على ما أظن.



من كان يعتقد بأن مجموعة من الأطفال كتبت على الجدران «جاك الدور يا دكتور» ويجن جنونه بعد ذلك ويلقي بالقبض عليهم ويعذبهم ويقتل بعضهم، وتتسبب هذه الحادثة بإسقاطه هو ونظامه... إنها رسالة ولكن لمن يتعظ.



*نقلاً عن "الرأي العام" الكويتية.