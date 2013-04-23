ما لم يقله طارق عزيز؟!

على الرغم من القيمة الحدثية لمقابلة نائب الرئيس العراقي الاسبق طارق عزيز في قناة "العربية"، حين تمكن الناطق باسم الحكومة العراقية السابق علي الدباغ من عرضها، وإن جاءت متأخرة، لأكثر من عامين من خلال استقراء أحداثها وتأكد السيدة "أم زياد"، زوجة عزيز، لقناة "العربية" أن تلك المقابلة سجلت منذ فترة ليست بقصيرة؛ لأن زوجها السجين منذ عشرة أعوام لا يتمكن حالياً من النطق، نتيجة الجلطات الاربع التي أصابته، وذلك بعيد بث المقابلة الاولى معه، أيضاً حيث بذلت "العربية" جهداً تحريراً كبيراً لإخراجها بهذه القيمة لاسيما أن المادة الأولية للمقابلة " ruches" لم تكن صالحة تلفزيونياً كلياً لكن قيمتها التوثيقية كبيرة لسببين رئيسيين:

الاول: أن المقابَل – بالفتح - كان صانعاً أمهرَ للسياسة العراقية والمفاوض العنيد في حكم الرئيس الأسبق صدام حسين، منذ عام 1974 اكتسب مهاراته من مشروع طويل الأمد في العمل الخارجي والثقافي، ويكاد يكون من بين أكثر السياسيين تواصلاً مع الساسة والمثقفين العرب في زمن الحرب والسلام، وكان المتعلم العراقي الأكثر حظوة بين رفاقه ومجتمعه الذي يقول الرأي وإن كان يكلفه رأسه أحياناً، لكنه يدرك بحسّه وعمق ثقافته كيف يوصل رأيه بقراءة رأس زعيمه أولاً، متجنباً استفزاز غريزة القيادة لديه بمحاكاة عقله وروحه كي يوصل تصور الضفات الاربع التي يلتقيها أو يسمعها، عزيز الذي يتابع حرائق وطنه مثلما يحرق "سيجار الكوهيبا" الذي يظل مشتعلاً على مكتبة المليء بالملفات في مقر مجلس الوزراء العراقي المطل على دجلة والتي تزداد اتقاداً وقت الأزمات وما أكثرها في بلد فتحت عليه كل مدافع الارض نيرانها؟!

لكن عزيز العربي العراقي القومي المسيحي الذي ينشد السلام وإطفاء الحرائق كان لا يتمكن من اللحاق لإطفائها لكثرة مشعليها. به بدأت الحرب على إيران في عام 1979 يوم حضر اجتماعاً لموسم ثقافي جلّ حاضريه من الطلبة العرب في الجامعة المستنصرية ببغداد قبيل الحرب مع إيران وألقيت عليه قنبلة من طرف قالت عنه الحكومة وقتها "إنه إيراني الجنسية"، وجُرح وقتها عزيز وبعض رفاقه، وبدأت اللهجة والخطاب يزدادان تصعيداً ضد إيران.

وأخذت الأمور تتجه إزاء المواجهة الحاسمة معها والتي تشترك مع العراق بحدود تمتد لأكثر من 1300 كيلومتر، التي طمحت أن تصدر زهوها بُعيد انتصار الثورة على الشاه وقدوم الإمام الخميني وإعلانه ولياً للفقيه فيها.. مع مدّ جماهيري عالمي كبير لمساندتها وتوجس عربي لنتائجها على البلدان العربية في الضفة الاخرى للخليج العربي، وتسعى لمدّ سياستها الى الضفة الاخرى منه، ما يجعل المجتمع العربي متوجساً بل متيقظاً دوماً إزاء طموحاتها..

لكن العراق حينها كان البوابة التي تكفلت غلق هذا المنفذ بصدور أبنائه وتضحياتهم الجسيمة بشراً ومادة ومستقبلاً، ظل عزيز يدور في العالم كي يوقف تلك الحرب منذ الثمانينات ويطلب الدعم أيضاً لنصرة بلده، حتى 8/8/1988 يوم إعلان وقف النار وعُدّ العراق منتصراً فيها، تُوّج عزيز عراقياً وعربياً سياسياً محنكاً لأنه وزير خارجية الحرب، يشاركه الدكتور الراحل سعدون حمادي هذه المهمة وكلاهما يحظيان باحترام الشعب، وأتجرؤ القول: واحترام خصومهم أيضاً.

ثم تولى طارق عزيز ملف الحصار المفروض على بلده ورئيساً لفريق اللجنة الخاصة المكلفة بفحص العراق من أسلحة الدمار الشامل من الجانب العراقي، إضافة لمتابعته اليومية المنتظمة لمسار العملية العلمية والثقافية في البلد، والتي يحرص على استمرارها لأنها الكفيلة بحل الازمة المجتمعية التي يعانيها العراق المختلف المشارب، والنوازع المشتبك إثنياً وطائفياً بصورة فريدة تحتاج الى عمق في وعي المجتمع وصبره.

لكن الاحداث اللاحقة غيّرت مجرى اللعبة، وكما قال عزيز في مقابلته المقتضبة في "العربية" إن "العراق ضعف سياسياً"، وإن قائده أحيط بنفر من رجال أذوه كثيراً، وصفهم عزيز بجرأة بالطامعين حيناً، كصهر الرئيس، وتافهين وأنصاف مثقفين وقليلي ثقافة ومتسلقين على ظهور السلطة نتيجة قرابتهم بالرئيس من دون أن يورد الحاشية التي أسقطت النظام وكبّلته، حتى غزو الكويت وما خلّفه من حصار مكّن الغرب من ضرب مكتسبات الشعب العراقي وإضعافه وإضعاف قيادته التي وصفها عزيز بجرأته المعهودة بأنها "قيادة سياسية ضعيفة"، دون أن يحكي كيف ضعفت تلك القيادة التي تميزت بميدانيتها، ودأبها على التواصل مع جماهيرها؟

ولماذا وقف حوار" التعددية السياسية" الذي بدأ بعيد الحرب العراقية الإيرانية، كان عزيز وسعدون حمادي دعاته وفرسانه الذين اختلفوا كثيراً مع الآخرين؛ لأنهم يدركون أن خسارة أي فريق في المجتمع وتغيبه يوصل العمل السياسي الى المجابهة مع الآخر.

ولكنني آخذ على الحوار وعلى المحاور وهو يمسك بهذه الفرصة التاريخية مع الرجل الذي يعرف أسرار السياسة الخارجية العراقية أن يستنطقه حول عشرات الملفات التي لم ولن يعرفها الشعب العراقي صاحب الحق الاول في معرفة مصائره بعد كل الطوفانات التي خلفتها الحروب السابقة، وآلاف الأسرار التي يعرفها عزيز عن مواقف زعامات ودول وأفراد التقاهم ونقلوا آلاف الرسائل عبر عزيز الذي قال في الآخر: إنها دنيا، ولكن أي دنيا غابت عن جو هذه المقابلة؟!

الثاني: أن حواراً مثل الذي جرى مع طارق عزيز على الرغم من عشرات الملاحظات عليه وعلى الأجواء والظروف التي تمت بها المقابلة زماناً ومكاناً وأشخاصاً، تفتح نوافذ أمل لتقبل حوارات نقدية تُسجّل للتاريخ العراقي والعربي قبيل أن يعمد الساسة الذي يتسلمون الأدوار الجديدة الى غلق الابواب لمعرفة ما جرى ومن نفّذ ومن اتخذ القرار، وما هي ظروفه ومن شركاؤهم ومتى يتوقف وكيف يُفكّر وما حقيقة ما دار بينهم؟ ومن هم اللاعبون الرئيسيون والثانويون وما هي مسؤولية الاطراف الاخرى؟

هذه الاسئلة والعشرات غيرها لابد من أن تُسجّل كي يكون هناك فهم منهجي للدارسين والباحثين كي تتعظ الأجيال اللاحقة، ولكي لا نكرر التجربة ذاتها لأن "مأساتنا أننا نبدأ من حيث انتهينا"، فلا نتعظ ونكمل مسيرة تخطي الازمات كي نصنع مستقبلاً أفضل، ولعلّ المثل العربي الشهير: "لو دامت لغيرك ما وصلت إليك"، هو خير معين على فهم أن البقاء للشعب ولصلاحه من قيادات تمارس دورها وترحل ليصنع الآخرون لها التماثيل والأوسمة.

ولعل ما قاله طارق عزيز في تلك المقابلة يوجز لرؤية رجل عرك الدنيا وعركته: "لا تسوى الحياة أن يتنازل الإنسان عن كرامته ووطنيته".