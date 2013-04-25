تفكيك الخطاب "المتأخون"!

سبق أن اقترحت على أحد الزملاء الأكاديميين أن يتوجه بكل ثقله إلى وسائل التواصل الاجتماعي، فهي ميدان خصب للبحث، وتُمثّل مادتها خامة رائعة للباحث الرصين، ففي تويتر - على سبيل المثال -، سقطت نجومٌ كنا نظن أصحابها من أهل «الفكر»، فأسقط تويتر «حرف الفاء»، فأصبحوا نجوم «المكر»، وقام تويتر بتعريتهم بأبخس الأثمان، وفي المقابل قدم لنا تويتر نجوماً جدداً، لم يكن أحدٌ يعرفهم قبل ذلك، ولو لم تقدم لنا وسائل التواصل الاجتماعي إلا هذا لكفى، وماذا بعد؟

كان من حسنات تويتر أنه قناة خاصة تبث على الهواء مباشرة، بلا إعداد، ولا استشارة إعلامية، ودون مكياج، أو رتوش من أي نوع، ولذا ظهر علينا من أوهمنا ردحاً من الزمن بالتحول نحو الاعتدال، واتضح أن ما فعله كان انحناءً لعاصفة «التنوير» التي هبّت مؤخراً، ولكسب أكبر قدر ممكن من الجماهير على اختلاف توجهاتها، إذ إنه وعند أول منعطف عاد إلى سيرته القديمة، ومثله خلقٌ كثير سخَّروا أنفسهم لخدمة المشروع الأممي للثورات، وصار ديدنهم الترويج لهذا المشروع، فبانَ العوار من خلال التناقضات التي أسقطتهم من علو، فلئن كانت ذاكرتهم قصيرة الأمد، فإن ذاكرة تويتر تحتفظ بسجل كامل يفضح كل متردية ونطيحة، فما هي آخر «التقليعات» بهذا الخصوص؟!

لقد كان الإخوان في الخليج يروِّجون لتنظيم الإخوان عندما كان في المعارضة، وكانوا يشنّعون على الزعماء العرب، ويقولون إنهم عملاء للغرب، وحلفاء لإسرائيل، وكانوا ينقمون على هؤلاء الزعماء تخاذلهم عن نصرة الفلسطينيين، وبلغ بهم الحماس أن طالبوا بالجهاد هناك!، ولم يكد التنظيم يصل للسلطة حتى توالت الصدمات، فمن هدم كامل لمعابر غزة، إلى رسالة الصديق العظيم، ولم يكن آخرها تصريح أحد القادة الإسرائيليين بأن علاقة «مصر الإخوان» بإسرائيل أفضل منها في عهد مبارك، ومع كل باقعة تقوم بها تنظيمات الإخوان الحاكمة، يواصل إخوان الخليج دعمهم للمشروع الأممي دون حياء أو خجل، فما هي آخر هذه البواقع؟!

لعلكم تذكرون عندما شنّع الإخوانيون على بعض رجال الأعمال السعوديين قبل لقائهم برجال الأعمال الروس في الرياض، وكان ذلك بسبب دعم النظام الروسي لنظام بشار الأسد، وقد تم إلغاء اللقاء من باب التعاطف مع الشعب السوري الشقيق، وحينها لم ينبس «الإخوان» ببنت شفة على هذه الخطوة التي أصابتهم في مقتل، لأن هدفهم كان «المزايدة» وحسب، والغريب أن ذات «الإخوانيون» صفّقوا طرباً قبل أيام، وذلك عندما قام أحد أكبر زعماء الإخوان بزيارة لروسيا، خصوصاً عندما تم الإعلان عن أن هناك، تطابقاً في وجهات النظر بين الطرفين فيما يخص الثورة السورية، وهكذا يتبيّن أن «المواقف» لا علاقة لها بالدِّين، ولا علاقة لها بالمصالح الوطنية، أو القومية، بل بنجاح المشروع الأممي لتنظيم الإخوان من المحيط إلى الخليج!، وكان مضحكاً أن تقرأ تبريرات المغرد الذي يحمل «عدة التفكيك» على ظهره بحجة «تفكيك الخطاب المتصهين»، فقد كان أكثر المتحمسين في الدفاع عن الرسالة التي وجهت للصديق العظيم، وأكثر من تحمس للدفاع عن زيارة المسؤول الإخواني لروسيا، الداعم الأكبر للنظام السوري، وهنا نناشده بأن يواصل «التفكيك»، ويتحفنا بتفكيك «الخطاب المتأخون».

نقلاً عن صحيفة "الجزيرة"