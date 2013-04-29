الرسول القيصري… ملبنناً؟

ماذا تراه ليكون عليه المشهد الداخلي لو حل في لبنان زائر اميركي فوق العادة، ومكث فيه اربعة ايام بنهاراتها ولياليها متنقلا بين ارجائه ومسديا النصح يمينا ويسارا لقواه السياسية المختلفة؟



سؤال "بريء" كبراءة السلاسة التي تحلى بها زعماء لبنان وسياسيوه في هذه العجقة او "الفحطة" الاستثنائية التي تلقفوا بها رسول القيصر الروسي نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، ولم نفقه لها سرا بعد على رغم الكلام "الكبير" الذي تطاير خلالها.

بطبيعة الحال ليس المقام هنا للتقليل من الرسول القيصري او من اهمية مكانة بلاده ولا حتما لانكار مقدار النفوذ الذي تتمتع به واقعيا ولو انه لا يبرر هذا السر الذي جعل زيارته تبدو كأنها أشبه بتطور غير اعتيادي. بل ان الامر يرسم لدينا ملامح الاندهاش من اتجاهين لافتين لازما الزيارة وأسبغا عليها هذا الضجيج المفاجئ.



رأينا أولا ممثل الدولة التي كانت سابقا القطب العملاق الآخر في الحرب الباردة مع الجبار الاميركي يتكيف مع المذاق اللبناني الطوائفي، والذي بدا كأنه استهواه فنفذ من "المحطة الارثوذكسية" الى المنبر اللبناني الاكثر اشعالا لاحلام الحمايات وماضيها "الزاهر".

ورأينا في المقابل هزيجا لبنانيا متعدد اللون والاتجاه ظلل الزيارة بعشرات المحطات المتنقلة والمآدب العامرة حتى لكاد اللبناني غير المعقد بطلاسم الديبلوماسية والسياسات "العليا" لا يفهم لماذا دبت الحمية في نفوس الساسة حيال الموفد القيصري حصرا، الذي لم ينل موفد سواه هذا العز.



غير ان حفاوة الترحيب وحماسة المرحب به لن تحجبا التساؤلات التي تتجاوز البراءة عن سر تخصيص الدولة الروسية لبنان، بهذا القدر من الاستثنائية وسر تسامح القوى السياسية مع نصح الضيف لمضيفيه بتجنب انفجار التوافق اللبناني على وقع الازمة السورية.

ولعلها في واقع الحال، وبكل صراحة، لغة الازدواجية التي لا يتقنها الروس وحدهم حيال لبنان بل معظم الدول الغربية ايضا. لكن مع روسيا يتخذ الامر منحى مختلفا لكونها الداعم القوي الاساسي للنظام السوري والمساند الديبلوماسي العملاق لمجازره. ولا ندري ماذا سمع بوغدانوف من محاوريه، او على الاقل من بعضهم في هذا الصدد، وما اذا كانت لغة هذا البعض تحلت بالصراحة الكافية حيال نصحه، من منطلق ان تطويل الازمة السورية وارتدادها على لبنان يقع في حيز كبير على عاتق داعمي النظام السوري في المقام الاول. ولو سلمنا جدلا بأن مصلحة روسيا لا تأتلف وانفجار دول المحيط السوري حتما، فأي نصح سمعه الموفد القيصري يغدو هذا السؤال لا العكس، ما دامت موسكو "تقبضنا" على محمل الجد الى هذا المستوى الاستثنائي. والعبرة تظل في الخلاصات والنتائج عقب هذه "الزيارة القيصرية".

نقلاً عن "النهار" اللبنانية