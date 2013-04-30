المقطورة العراقية

القاطرة السورية تواصل اندفاعها بقوة على سكة الجحيم الطائفي، وتجر خلفها المقطورتين العراقية واللبنانية نحو الهاوية عينها. العراقيون كما اللبنانيين يعرفون ان النار المشتعلة في سوريا لا تحتاج الى اجازة عبور من هذا البلد الى اخر. ولطالما حذر نوري المالكي نفسه من ذلك في العراق، ولطالما ردد أمراء الطوائف في لبنان هذه الانشودة ليل نهار ... لكنهم يقولون شيئا ويفعلون عكسه، ينبهون الى الخطر ويدفعون في اتجاهه.



لبنان يراوح مكانه في محطة الانتظار النهائية، يلامس النار السورية ولا يلبث ان يبتعد عنها، تنقذه العجائب في اللحظات الاخيرة. العراق يتقدم على طريق الفتنة، يسير بخطى حثيثة نحو نقطة اللاعودة.



خصوم نوري المالكي يقولون إن الأزمة السياسية التي لم يحسن إدارتها عمقت إحساس سنّة العراق بالغبن والتهميش فدفع بهم الى الانفجار وتشكيل جيشهم المحلي في مواجهة "قوة الاحتلال"، وإنه اليوم يرفع وتيرة التوتر انسجاماً مع سياسة إيران المتهمة بدفع المنطقة إلى الفوضى الكاملة حفاظا على حليفها في دمشق.



في المقابل، لرئيس الوزراء العراقي نظرة مختلفة الى هذا الموضوع. فهو يتصرف كما لو ان حكومته "البتراء" تملك التفويض الشعبي الكافي الذي يمكنها من استعادة وحدة الارض العراقية، وتحقيق الاستقرار من دون المصالحة الوطنية. يتصرف كما لو أن سياسة الحزم والقوة هي المطلوبة من أجل القضاء على ما يهدد استقرار الحكم. وهو مقتنع على ما يبدو بأن بقاءه في السلطة هو حاجة عراقية وليس مطمحاً شخصياً.

هكذا تتحول الديموقراطية الى عبء على رجل الدولة القوي ومعطل لسياسات الحزم والعزم.. وهكذا يصير الناس بين خيارين: الرضوخ لحكم الامر الواقع وتاليا تعبيد الطريق نحو ديكتاتورية جديدة، او الوقوف في وجه الغبن والتهميش في ظل خطر الانجرار الى حرب أهلية.



واذا كان المالكي أخطأ عندما اتكأ على السند الطائفي محليا وخارجيا للتجييش وضمان الغلبة ضد خصومه السنّة والاكراد، فان معارضيه السنة يرتكبون خطأ مدمرا اذا اعتبروا ان الشيعة وليس المالكي هم المسؤولون عن اقصائهم وتهميشهم، فالمالكي شيعي عندما يتخاصم مع الساسة السنة، وعراقي عندما يتنافس مع الزعماء الشيعة، وعربي عندما يواجه مشكلة مع الاكراد. المالكي هو المالكي قبل اي شيء آخر، مثله في ذلك مثل طامح الى مكانة حاكم مطلق.



المشكلة ليست في شخص المالكي... المشكلة ان احدا لم يستخلص بعد درسا واحدا من دروس ما يجري في المنطقة منذ سنتين.

*نقلا عن صحيفة "النهار" اللبنانية