هذا هو واقع الحال، من دون زيادة أو نقصان، وهذا ما تراءى لعرّافات دلفي، و"المتحرّكين" على الجبهات الآذاريّة التي تناسلت وتكاثرت وستتكاثر لاحقاً



إلى أن تتّضح الصورة الكيميائية في سوريا، ويقرّر النطاسيّان البارعان باراك أوباما وفلاديمير بوتين نوع العلاج، سيظلّ "الوطن الرسالة" رهين المحْبسَين في كرنتينا الثلث المعطّل كما يشاء الغيارى جداً على لبنان ووحدته وصيغته، وإلى آخر المعزوفة...



وفي الوقت نفسه، وللأسباب ذاتها، سيبقى الرئيس تمام سلام، الذي برْهن عن جدارة وقدرة ورحابة نادرة، في حوار مفتوح مع مَنْ يعتبرون أن الحكومات والوزارات والمؤسّسات جُيّرت لهم من طريق الوراثة و... بموافقة الذين كانوا يصنعون الرؤساء والوزراء والنواب والزعماء، وحتى المرافقين والسائقين.



لكن اللبنانيين جميعهم كلهم يعرفون القِدْرة وغطاها. ولا موجب لشرح يطول أو يقصر في هذا المقام، وحول هؤلاء الأقوام.

إذاً، كلّ ما عدا ذلك حديث خرافة يا أمّ عمرو، حتى بالنسبة إلى الترجيحات التي لا تستبعد ظهور، او انبلاج، انفراجات مفاجئة في صدد التأليف والتشكيلة، خلال أسبوع أسبوعين على أبعد تقدير.



من جهة رئيس الوزراء المكلّف سيواصل حتماً اتصالاته، ومساعيه، واجتماعاته، مع حرصه الدائم على الأخذ والردّ في مجال التأليف وتفاصيله.

واضح للعيّان، ولأهل البلد والخلاّن والجيران، أن بعض الأطراف أو الأفرقاء غيّروا رأيهم في الموضوع برمّته ومن أساسه. كما لو أن الوحي الذي "هبط" عليهم بتسمية سلام يوم التكليف، عاد وغيّر رأيه حين اكتشف أن رئيس الوزراء المكلّف من مئة وأربعة وعشرين نائباً ينوي تشكيل حكومة حقيقية تتناسب بوزرائها مع المرحلة الراهنة، لبنانيّاً وإقليميّا.



فكان الثلث المعطّل.



ثم تلاه طلب الوزارات "السيادية"، أو تلك التي تبيض ذهباً، وأربعاً وعشرين ساعة على أربع وعشرين. ثم هبّت "الموجة العالية"، فكان الإصرار على الاختيار، والتسمية، والعدد، واضرب واطرح...



اللبنانيون وسواهم من العرب والأصدقاء وقعوا في الحيرة: قبل ساعات كان 124 نائباً من أصل 128 يقولون نريد تمام سلام رئيساً للحكومة، وهذه أيدينا ممدودة لمساعدته وتسهيل طريقه... بارك الله.



خلال ثمان وأربعين ساعة حصل زلزالان في مكان ما، وحصلت اجتماعات عاجلة في أمكنة قريبة للغاية، غيّرت كل ما كان. ونسفت كل ما حصل.

انقلاب جديد؟



*نقلا عن "النهار" اللبنانية