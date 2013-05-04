صورة بائسة لتآكل السلطة؟!

لا أستطيع أن أتصوّر أن السلطة سمحت بوصول أناس بهذا المستوى إلى قيادة فريق بمستوى عراقة وتاريخية فريق مولودية الجزائر ولا تتحمّل المسؤولية الكاملة في الذي حدث يوم أول ماي 2013 بملعب 5 جويلية.



السلطة التي تسمح بوصول هذه النماذج البشرية إلى قيادة فريق له في وجدان الشعب الجزائري مكانة خاصة.. هذه السلطة هي أيضا لابد أن تتحمّل المسؤولية فيما حدث، وليس هؤلاء المعتوهون وحدهم.



النماذج البشرية التي كانت في المنصة تتقبّل الإهانة باسم الدولة من هؤلاء الذين مكّنتهم من قيادة أعرق فريق وطني، هي نماذج تحصد ما زرعت!

ما فعلته السلطة المعتوهة سياسيا بقيادة فريق المولودية (الرمز الوطني) لكل الجزائريين، هو الفعل نفسه الذي قامت به السلطة المعتوهة في موضوع إهانة الأفالان، هذا الرمز الذي أحاله صعاليك السياسة المسوسة، وصعاليك الفساد إلى جهاز للرداءة وقلة الحيلة السياسية..



المرض ليس في قيادة مولودية الجزائر وحدها.. بل المرض أيضا في أجهزة الرياضة المختلفة، من الوزارة إلى الفدرالية الوطنية لكرة القدم.. لأن الفساد والرداءة في هذه المؤسسات هو الذي مكّن هؤلاء من قيادة المولودية بهذه العقلية البائسة وارتكاب ما ارتكبوه أمام الرأي العام الوطني والدولي.



لا يكفي أن نعاقب المتسبّبين فيما حدث على مستوى الفريق فقط، بل لابد من أن يشمل الأمر كل المسؤولين على الرياضة في الوزارة والفيدرالية؟!

ويجب أن تصارح السلطة الرأي العام بالحقيقة، وهي أن ما حدث هو نتيجة توظيف السياسة والمال الفاسد في الرياضة.!



وأن الذي حدث هو صورة بسيطة من الفساد الكبير الذي تعيشه الرياضة في الجزائر.. والسبب هو توظيف الرياضة في الصراعات السياسية.! أليس هؤلاء هم من حمل ''يافطة'' المطالبة بالعهدة الرابعة قبل أسابيع؟!



الغريب ليس فيما حدث.. بل الغريب أن لا يحدث ما حدث، وحال البلاد على هذا المستوى من سوء الإدارة السياسية والمالية؟!

وما حدث هو صورة منطقية في سياق التآكل العام للسلطة وتفككها.. فلا مجال للأسف على ما حدث.

* نقلا عن "الخبر" الجزائرية