معزوفة الأجيال وتحطيم الخوف

شاءت الظروف والأحداث الماضية أن أستضيف مجموعة من طلاب الجامعات مواكبة وتغطية لغضبتهم علي الحال التي انتهي إليها الوضع في جامعاتهم وفي مدنهم الجامعية‏.‏

لفت نظري, بل أبهرني, خطابهم وحماستهم وايمانهم بما يتحدثون به, والذي يأتي دائما مغلفا في غطاء من الجرأة والشجاعة والادراك, هم يقولون إن الزمن تغير. والذي شغلني أكثر ذلك الجيل الذي اختلف وقام بالتغيير. واستدعيت ولو لوهلة عابرة ذاتي وأنا مثلهم في الجامعة فوجدتني محاطا بقدر من قضبان السجن والترهيب التي بدأت منذ كنت في المرحلة الثانوية وقت التظاهرات التي عرفت بتظاهرات سليمان خاطر. وأتذكر سلسلة العقوبات التي عانيتها حين انفضح أمر سفري الي الزقازيق للمشاركة في هذه التظاهرات. وقتها تعرفت, أو إن شئت الدقة تابعت, لحظة إنشاء وتركيب قضبان الخوف حول إرادتي حين كنت أهم للخروج متوجها إلي جامعتي فاسمع اسطوانة الترهيب والخوف ابعد عن السياسة.

انتهي تشييد قضبان سجن الخوف الأول ببصمة مقاول الأسرة, وجاءت صناعة قضبان السجن الثاني تحت عنوان المستقبل والكل يعرف أن تحقيق ما يحلم به مرهون بتقارير أمن الدولة وعليك أن تحافظ علي صحيفتك بيضاء عند السيد المخبر دون أن يمسسها سوء السياسة. وقتها كنت أشعر بأنه بقدر حرصك علي الابتعاد عن محكات السياسة والعمل المجتمعي والحزبي بقدر اقترابك من عار اسمه السلبية والانهزامية والضعف, لذا كثيرا ما تلوثت صفحتي بحبر مخبريهم. اعترف أنا وجيلي وحتي الأجيال التي سبقتني بأن الذي يسمح بغرس قضيب واحد من قضبان سجون الخوف حول ذاته لن يقدر علي الحيلولة دون أن تنغرس آلاف القضبان. واكتشفت هذه الأجيال قابليتها للاستعباد والتدجين والخنوع نتيجة تراكم طويل أسهم فيه كل الحكام السابقين.

المحصلة أن كل حاكم قصقص شعبه وأعاد تفصيله علي مقاسه وللأسف الشديد أن الغالبية استسلمت لمقص الحاكم وهنا أستحضر المفكر الايراني علي شريعتي ونظريته المعروفه بالقابلية للاستحمار المنشورة في كتاب يحمل العنوان نفسه ومختصرها لا يوجد مستعمر ينجح في مخططه إلا إذا رزق شعوبا لديها القابلية لأن يتم استعمارها, وهكذا لا يوجد مستحمر ينجح في مخططه إلا إذا وجد شعوبا لديها القابلية لأن يتم استحمارها. والحقيقة أننا أو غالبيتنا استعمرنا علي مدي عصورنا حتي أصبحنا شعوبا بدرجة عبيد! واستحمرنا أيضا حتي أصبحنا شعوبا بدرجة حمير!

الوعي بهذه الخلفية المحزنة لتكويننا الإنساني والسياسي هو الذي يجعلنا ندرك قيمة وفرحة وبهجة احتفالية كسر قيود الذات وتحررها من قضبان التدجين والخنوع, وهو الذي يجعلنا نزغرد ونحن نتابع جيلا جديدا يعمل معوله في تكسير قضبان زنازينه واحدا تلو الآخر! هذه الاحتفالية وهذه الادراكات عشتها وأنا أتابع مثلا الطفلة حبيبة بنت الأعوام العشرة في أثناء استضافتي لها مؤخرا في برنامج الحدث المصري وهي تلقي قصيدة الأستاذ والخروف التي قذفتها في وجه وزير التعليم في أثناء زيارته للغردقة بلغتها البيضاء في براءة حمامة برية.

قبل جلوسها أبلغني فريق برنامجي بأن والد الطفلة, وهو شاعر له موقف سياسي, تلقي اتصالا هاتفيا من عضو في حزب الحرية العدالة بالغردقة يعنفه ويطلب منه عدم الحديث عن الموضوع, وهذا ما تم تأكيده علي الهواء, وقتها حدقت في عيني تلك الطفلة فلم أجد تلك السحابة التي لطالما سكنت عيون جيلي والأجيال السابقة سحابة الحيطة في ثوب الخنوع, الدبلوماسية في قناع الانهزامية, ارضاء الجميع في ثوب الميوعة والمواقف الباهتة.

أذكر أن سؤالا خرج كومضة: انت خايفة يا حبيبتي؟ بادرتني دون تفكير حياتي مش أغلي من حياة اللي راحوا. وحين أرادت أن تقدم رسالة اختارت أن تكون للرئيس فجاءت رسالتها كطلقات انتقادات بصوت كالرصاص لا يعرف التردد وبجمل واضحة لا تحتمل التأويل. إذن ما بين حبيبة بنت الأعوام العشرة وأحمد رئيس اتحاد طلاب كلية سياسة ابن العشرين, مرورا بشباب الثورة علي اختلاف تنوع أعمارهم, حتما نحن أمام جيل قد تغيير بدرجة أكبر من تغير الزمن, لأن معادلة التغير تستوجب وجود أجيال قادرة علي تغيير مسار الأزمنة التي لا ولن تتغير وحدها, بل تحتاج من يغيرها. واذا كان البعض يعرف السياسة بأنها علم فن ادارة الشعوب فإنه علي حكام هذا الزمان أن يبتكروا فنا يصلح لإدارة جيل بهذه المواصفات الجديدة, وعلي هؤلاء الحكام ألا يقعوا في الحفر التي وقع فيها الحكام الذين سبقوهم حين تعمدوا إعادة تفصيل الشعوب علي مقاسهم فقصقصوا كثيرا من الألسنة والأصابع والأرجل وحتي القلوب, ووجدوا أنفسهم في النهاية يحكمون شعوبا مسخا لا تشبه إلا حكامها. وعلي حكام هذا الزمان أن يعرفوا أن من يدرك لعبة التاريخ لا يخسر. ولعبة التاريخ اثبتت أن اعمار الدكتاتوريات مهما تطل قصيرة لأنها تقوم علي فرض ارادة الاقل علي الأكثر. وفرض إرادة الاضعف علي الاقوي وتقوم ايضا علي اخضاع العملاق للفأر وادخال فيل الشعوب في علب الحكام الضيقة.

إن كنا أمام معادلة بين طرفين وحتي يكون هناك تعايش فيجب أن يتغير طرف ليواكب الآخر وان كان هناك من يجب ان يتغير فلتتغير الحكام وتبدل من طبيعتها وتخضع إرادتها وتصرفاتها لتواكب وترضي تلك الاجيال التي ثبت بالدليل انها كسرت قضبان زنازين خوفها.

نقلاً عن صحيفة "الأهرام المصرية".