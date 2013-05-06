أين طائرات الميغ ؟!

بشار.. ها هي إسرائيل تضرب علنا ألويتك العسكرية وتدمر أسلحة حزب الله المرسلة من إيران، أين طائراتك المحملة بالبراميل كي ترد على هذا العدوان؟، أم أن هذه الطائرات مبرمجة فقط لقصف المدن السورية؟.. أين دباباتك التي دكت بيوت الأبرياء في حمص وحماة وحلب ودرعا وأدلب ودير الزور كي ترد على العدوان الصهيوني؟.. لا نريد منك أن تأمرها بالرد على العدوان، فأنت لست أهلا لذلك، فقط دعها (تتمركز) بالقرب من الجولان، حينها فقط يمكن أن نتأكد بأن بطشك وجبروتك يمكن أن يظهر على الأعادي مثلما يظهر على الأطفال والنساء من أبناء شعبك!.



إيران التي تهدد بأنها سوف تمحو إسرائيل من الوجود لم تفعل شيئا أكثر من الكلام.. حين أدمت ذراعها القرصة الإسرائيلية القاسية لم تفعل أكثر من بيع الكلام: (التحركات المتهورة التي يقوم بها العدو الصهيوني ستقصر حياة هذا النظام الدمية)!.. كلام مجرد كلام.. لا يلغي أن إيران تقدم أكبر خدمة لإسرائيل من خلال دعمها الأعمى لديكتاتور مجرم مستعد أن يقتل ملايين الأبرياء كي يبقى في كرسي الحكم.



حزب الله طبعا مشغول عن مقاومة إسرائيل بقتال إخوانه المسلمين في القصير!.



بالقرب من الساحل السوري ارتكب بشار وأعوانه مجزرتهم المروعة، عشرات الأطفال والنساء الذين لا يمكن أن يكونوا عناصر في الجيش الحر ذبحوا بالسكاكين أو أعدموا رميا بالرصاص، قتلوا لأنهم ينتمون إلى المذهب السني، وبعد ذلك يأتي شبيحة الأسد كي يتحدثوا عن طائفية المعارضة، وتأتي من ورائهم روسيا محاولة إقناع العالم بأن بقاء الأسد يمنع الحرب الطائفية!.

* نقلا عن "عكاظ" السعودية