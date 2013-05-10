حسن نصرالله ومصداقية العم توم

أكثر ما كان حسن نصرالله يُقدم به نفسه أنه مرجع ديني قبل أن يكون زعيماً سياسياً، وأنه بالتالي لا يلقي الكلام على عواهنه، لأنه يضع مصداقيته أمام جمهوره في المقام الأول، وقد أسس إعلامه كقناة المنار والميادين وبعض الصحف التي تدور في فلك الحزب الإلهي وفي مجرة إيران الكثير من الأساطير على تلك المصداقية، وزعموا أن إسرائيل لا تتجاوز فقرة واحدة من خطاباته دون أن تأخذها على محمل الجد، لأنها تدرك قبل غيرها حجم مصداقيته.

المؤسف أن هذه الأكذوبة انطلت على كثير من الزعامات اللبنانية التي ظلت تترقب خطبه لتقول: قال السيد وقوله الفصل. ولعله الوحيد الذي استطاع أن يحول تلك الهزيمة النكراء والتدمير بالجملة والمفرق للبنان العام 2006 م إلى نصر مبين.. في عملية أشبه ما تكون بأفاعيل محترفي السيرك، في حين أن نصر أكتوبر الشهير 1973 م لم يسلم من التلويث حتى بدا في نظر البعض من مناوئي السادات وكأنه هزيمة لا تقل عن هزيمة 1967 م، لماذا؟.. لأن حسن نصرالله اشتغلت عليه إيران مستغلة موهبته في الخطابة، وقدرته على ليّ أعناق الحقائق لتتفق مع الدور المطلوب منه، ليقوم بدور العم (توم) وهو شخص عرف كيف يتمكن من فنون الخضوع فوق المسرح والولاء والابتسامة.. لتفادي شك الآخرين،.

وقد مارس الرجل كمثال دور الزاهد في دخول حزبه إلى الحكومة إلى ما قبل استشهاد الحريري ليؤكد للآخرين أن دوره يقتصر على مقاومة العدو لا على تناوش مقاعد الوزارات، فيما كانت الحكومات اللبنانية المتعاقبة تعزمه على السلطة وهو يرفض، لكنه لم يفعل هذا بعد خروج السوريين من لبنان وإنما قاتل بكل وسيلة للاستيلاء على السلطة إلى أن دانت له مع حكومة ميقاتي، لأنه في ظل وجود حلفائه السوريين في لبنان ما كان بحاجة إلى السلطة وهم من يحكم البلد.

ومثال آخر: فبعد قيام الثورة السورية كان الجميع يعرفون أن مقاتلي الحزب يشتركون إلى جانب النظام في قتال الثوار، لكنه كان يصر في كل مرة على أنه ملتزم بسياسة النأي بالنفس، رغم كل ما تسرب من الوثائق والصور التي تؤكد انخراط الحزب في القتال منذ اليوم الأول، حتى أن الكثيرين شككوا في قرائن الثوار وشهاداتهم، إلا أنه لم يعد هنالك مجال لإخفاء هذا الدور البغيض بعد اضطراره لتحريك أسلحة الحزب الثقيلة إلى الداخل السوري ليظهر حسن نصرالله معترفاً ومبرراً مشاركة حزبه إلى جانب الأسد، لتتفكك أسطورة المصداقية في غمضة عين، وهو الذي ظل يهاجم بضراوة تدخل قوات درع الجزيرة في حماية مقدرات البحرين كجزء من مهام هذه القوات، ليجيز في النهاية لنفسه وحزبه ما حرمه سماحته على سواه.. إنها مصداقية العم توم.

نقلاً عن صحيفة "الرياض".