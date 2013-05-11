رياضة البنات حلال أم حرام؟!

بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) الأسبوع الماضي، فقد وافقت وزارة التربية والتعليم على السماح للبنات بممارسة الرياضة في المدارس الأهلية، وفق ضَـوابط شرعية.



الـمُـدَقّـق في الخبر أو القرار سوف يتوقف كثيراً وطويلاً عند عدة أمور، ويطرح عدة تساؤلات!



فالقرار قَـصْـرَ (الرياضة النسائية) في المدارس الأهلية (فقط)؛ فـهل ذاك اعتراف من التربية بعجزها عن تأمين الأماكن الملائمة لممارسة الرياضة في مدارسها الحكومية، ولو على المدى البعيد؟!



أم يمكن القول بأن (التربية) ترى الرياضة النسائية من (الـمُـحَـرّمات)؛ وبالتالي فهي لا تريد أن تضُـمّ في مدارسها حَـرَامَـاً؟! وهل يُـفهَـم من ذلك أنّ المدارس الأهلية التي تعمل تحت مظلة (التربية)؛ أصبحت خَـارج السيطرة، وطالباتها بعيدات عن رعاية الوزارة؟!



أمّ أن الأعزاء في (التربية) يؤمنون بإباحة الرياضة النسائية؛ ولكن إبعادها (اليوم) عن المدارس الحكومية إنّما هـو لإسكات بعض الأصوات المعترضة هـنا وهناك، وأنّ ذلك مرحلة يتبعها قَـرار الـتّـعـمـيـم؟!



أيضاً جامعاتنا ليس فيها تخصص تربية بدنية للنساء؛ وعليه فلا معلمات سعوديات؛ فهل السماح بالرياضة في المدارس الأهلية مجرد فَـتح لأبواب الاستقدام من الخَـارج؟! استفهامات الإجابة عليها عند مسئولي التربية!

*نقلا عن "المدينة" السعودية