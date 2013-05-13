التماثل في التأزم السياسي بين مصر وتونس

تلقيت دعوة لزيارة تونس لعدة أيام مؤخرا‏.‏ وقد تحمست للزيارة لأنني أحب تونس التي زرتها عشرات المرات سابقا واعتز بصداقات كثيرة بين أهلها‏

وزادت محبتي لتونس بعد أن افتتح الشعب التونسي العظيم المد التحرري العربي بالنجاح المذهل لثورة الياسمين في الإطاحة بالطاغية الذي حكم البلاد بالجور والعسف قرابة ربع قرن.



زد علي ذلك أن بين مصر وتونس تماثلا قويا يصل حد التطابق في أحيان. ويحيط بهما مناخ سياسي مكفهر في المنطقة عامة, والأفق السياسي ينذر بطوفان من انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة العربية. والسبب الرئيس في ذلك التشخيص البائس هو تعثر التحول الديمقراطي في البلدان العربية الخمسة الأساس في المد التحرري العربي.



للأسف, تعثرت الانتفاضات الشعبية في جميع البلدان الستة المتقدمة في المد التحرري العربي, تونس ومصر وليبيا والبحرين واليمن, وسوريا, وكل حسب ظروفه بالطبع.



في تونس, رفع النجاح الأولي في الإطاحة بالطاغية, واتباع المسار المنطقي للتحول الديمقراطي, علي خلاف حالة مصر التي اتسمت عملية التحول فيها بالارتباك والتخبط الذي بدا مقصودا لتمكين تيار الإسلام السياسي من السلطة, وحسن الترتيبات السياسية الائتلافية بعده, الآمال في أن تعطي تونس المثل علي التحول الناجح إلي الحكم الديمقراطي السليم, خاصة في ضوء النطق المستنير لقادة النهضة, عبد الفتاح مورو وراشد الغنوشي.



وفي مصر تحديدا اشتد التعثر حتي أوصل حكم الإسلام السياسي بقيادة الإخوان المسلمين البلد إلي شفير الاحتراب الأهلي, حيث تتقارب معارك الشوارع بين النظام ومعارضيه. وقد سنحت لي الفرصة للقاء كثير من الأصدقاء التونسيين القدامي والمحدثين والنقاش معهم حول الأوضاع السياسية في بلدينا.

وللحق فإن كثرة من ناقشت كانوا من التيارات المدنية الموسومة بالعلمانية, إن لم يكن بالإلحاد, من قبل قوي الإسلام السياسي وإن لم تخل المناقشات من صديق عزيز من التيار الإسلامي بحق, كان وزيرا في الحكومة التونسية السابقة وعضوا بالمجلس التأسيسي واستقال منهما إبان الأزمة السياسية التي أدت إلي استقالة وزارة النهضة الأولي احتجاجا علي أن ما يحدث لا يبشر بخير. وعلي الرغم من أنني كنت اعتقد بتفوق التجربة التونسية علي تجربة مصر التي تعثر انتقالها للحكم الديمقراطي السليم تحت الحكم العسكري, بسبب صلاح الترتيبات الائتلافية للحكم في تونس, التي جمعت بين ثلاثة فصائل من الطيف السياسي من اليمين واليسار, الترويكا كما يسمونها, والتي كانت تعد بتفادي سوءة انفراد فصيل واحد متسلط بالحكم, فإن انطباعي الغالب بعد الزيارة والنقاشات هو قيام تماثل قوي في مسار مصر وتونس في الخيبة السياسية بعد عامين من الثورة الشعبية العظيمة, ترتب عليه تعاظم المعارضة لحكم الإسلام السياسي في البلدين, وربما لدرجة أعلي في تونس نتيجة الوعي العام وحيوية الفعل السياسي.



لمست في تونس الامتعاض نفسه من ظواهر عانيناها في مصر تشمل اختطاف تيار الإسلام السياسي للثورة الشعبية علي الرغم من عزوفه عن المشاركة فيها إلا بعد أن لاح انتصارها في الأفق, والخداع بالقول المعسول الذي سرعان ما يخالفه الفعل, والمسارعة إلي خطف المغانم السياسية من دون التورع عن المراوغة والخداع, والهرولة للإمساك بجميع مفاصل الدولة والمجتمع, احتكارا واستئثارا, ولو بإهدار مبادئ الحكم الديمقراطي السليم, والتغاضي عن أوزار غلاة الفصيل القائد للحكم وجرائم حلفائهم من غلاة السلفيين والجهاديين في حق البلد والمجتمع, والتغافل عن العمل علي تحقيق مطالب الثورة الشعبية, وإعادة إنتاج نظام الاقتصاد السياسي الذي قامت الثورة لإسقاطه واحتجاجا علي مظالمه الفادحة.



والخلاصة أنه في البلدين, مصر وتونس, فقد تيار الإسلام السياسي البراءة السياسية ولم يعد بقادر علي الادعاء بأنه لم يجرب بالحكم. وعندما واتته الفرصة للحكم أفسدها بشهوة التمكن من جميع مفاصل الدولة والمجتمع. وظني أنه فشل في الحكم بدليل تنامي حركات الاحتجاج الشعبي ضده.



فما هو سر هذا التماثل الذي يصل حد التطابق؟



لا يمكن من حيث المبدأ, في ظل وجود تنظيم دولي للإخوان المسلمين, وفي ظل وجود مؤثرات مشتركة داخلية وخارجية علي جميع مكوناته, استبعاد وحدة الفكر والتوجهات السياسية والتوجيهات المقدمة لجميع مكونات التنظيم, ليس فقط من داخل التنظيم, ولكن من ناصحيه من خارجه. ولكن هناك أيضا أسبابا اجتماعية وتاريخية. هناك أولا عقلية التنظيم السري المضطهد لعشرات السنين, ما ينشئ شهوة عارمة لموقع السلطة وتحرقا للتوصل لها مهما كانت الوسيلة. وتدفع ذهنية التنظيم السري هذه إلي سلوك التكتم والاختباء بما يتنافي مع مبادئ الحكم الديمقراطي السليم القاضية بالمصارحة والمكاشفة, كما تنزع مثل هذه التنظيمات إلي التقية التي تعني المراوغة والخداع وأحيانا عقد الصفقات مع السلطة المهيمنة.



وعلي وجه التحديد فإن الصيغة الائتلافية في تونس تمزقت في تجربة الحكم وتبين أنها كانت شكلية وخداعة, فالسلطة الفعلية ظلت دائما في يد فصيل الإسلام السياسي, حزب النهضة الإسلامي, الذي حكم البلاد بأساليب لا تختلف كثيرا عن حالة الإخوان المسلمين في مصر, باعتباره قائدا للتيار تحيط به هوامش أكثر تشددا من غلاة السلفيين والجهاديين تروع المجتمع التونسي الذي كان دائما أوفر تحررا من باقي البلدان العربية, لا سيما في ميدان حماية حقوق المرأة والحريات الشخصية. لا ريب في أن التاريخ العريق والحيوية الدافقة للمجتمع المدني في تونس منعت بعض من تزيد تيار الإسلام السياسي في التعدي علي الحقوق والحريات. والمثال الأهم علي ذلك هو إفشال محاولة التكييف القانوني لحقوق المرأة من ذروة المساواة إلي اعتبارها مجرد مكمل للرجل. وفيما عدا ذلك, فحزب النهضة التونسي في الحكم لم يرق إلي النطق المستنير لقادته من أمثال مورو والغنوشي, وبدا وكأنه مستنسخ من حزب الإخوان المسلمين في مصر, المسمي بالحرية والعدالة, والمفتقد لكليهما.



وبناء عليه, فكما كان لتونس فضل ريادة المد التحرري العربي بالإطاحة بأول طاغية, فقد تقود تونس العرب مرة أخري في التخلص من حكم فصيل أوصله الشعب للحكم بعد الثورة العظيمة ولم يفلح في حماية الثورة والعمل من أجل نيل غاياتها.



*نقلا عن "الأهرام" المصرية