دبلوماسية الانتفاضة!!

مازلت أعتقد أن انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية وداخل الأراضي الفلسطينية المحتلة هي خطوة ضرورية لمقاومة الاحتلال الصهيوني وفرض واقع جديد يلحق فيه الشعب الفلسطيني بشعوب المنطقة في انتفاضتها على واقعها المتردِّي في بعض الدول العربية التي أُطلق عليها دول الربيع العربي. قلت هذا في مقال في "المدينة" بعنوان: (انتفاضة جديدة) في السابع عشر من شهر سبتمبر 2011، ثم في أكثر من مقال لاحق، خاصة بعد دعوة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة، أحد القيادات الفلسطينية التاريخية في شهر يوليو 2012 الماضي، بانتفاضة ثالثة جنبًا إلي جنب مع المسار السياسي والدبلوماسي.

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إن مسيرة التسوية، واستمرار المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين لم تنتهِ حتى الآن إلا بالخداع والتسويف وإضاعة الوقت لإتاحة الفرصة لاقتطاع مزيد من الأراضي الفلسطينية وفرض الأمر الواقع على الفلسطينيين. ولن تخرج تحركات وزير الخارجية الأمريكي الجديد جون كيري عن هذا المسار، خاصة بعد التسريبات حول مبادلة الأراضي بين الفلسطينيين وإسرائيل، في إطار ما قيل أنه تعديل في خطة السلام العربية التي أقرتها الجامعة العربية عام 2002. فهذه المسيرة، كما يقول الدكتور محمد الهندي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، "أنتجت للفلسطينيين حربين على غزة خلال سنوات قليلة، كما كانت سببًا في الحصار الجائر على القطاع".

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وهكذا فإن أي كلام عن مفاوضات يتم الإعداد لها خلال إدارة الرئيس باراك أوباما في فترة حكمه الثانية هي في رأينا مجرد استمرار للتسويف والخداع لوضع الفلسطينيين أمام الأمر الواقع وهو.. الاحتلال.. ومزيد من الاحتلال!! والمخرج العملي الوحيد أمام الفلسطينيين إذن هو أن تتواكب مسيرة المفاوضات السياسية مع المقاومة المشروعة من خلال انتفاضة جديدة تبتعد عن العنف الذي سيُواجهه المحتل الإسرائيلي بالقتل وتصوير الفلسطينيين بأنهم يسعون إلى الإرهاب. ولقد أثبتت الشعوب في دول الربيع العربي أن الجماهير المتسلحة بالإرادة والتصميم قادرة على انتزاع أمانيها دون انتظار الدعم أو المساندة من أحد، بل عبر تنظيم نفسها ووحدة صفها واتخاذ قرارها بالمقاومة السلمية. لذا فليكن في الانتفاضات العربية درس يأخذه شباب فلسطين للقيام بانتفاضة جديدة.

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لقد كانت الانتفاضة الفلسطينية ظاهرة غير مألوفة أدهشت العالم وأيقظت فيه الضمائر. فقد كانت أهم حدث في التاريخ الفلسطيني وفي الصراع العربي -الإسرائيلي. ورغم إيماننا بأن الانتفاضة لن تقود إلى تدمير إسرائيل والقضاء عليها، لكنها سيكون لها وقع معنوي علي إسرائيل وحلفائها. لذا فليس هناك ما يمنع من أن يعاود الشعب الفلسطيني انتفاضته جنبًا إلي جنب مع المسار السياسي التفاوضي.. ويبقى التأكيد مجددًا بأن هذه الانتفاضة الجديدة لا يمكن أن تتم دون توصل كافة الأطراف الفلسطينية إلى مصالحة وطنية تُقرِّب المسافات بينهم وتُزيل كل الخلافات المعلقة تحت شعار "نحو استعادة الأرض".



*نقلاً عن "المدينة" السعودية.