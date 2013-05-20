بين «فريدمان» وعبدالمنعم سعيد: تأكيد السرقة قبل نفي الثورة

فى بداية 2011، كنا فى «سكرة» ونحن نتابع حراك الفعل الثورى بدءاً من تونس، مروراً بمصر وليبيا واليمن، وصولاً إلى سوريا الآن، لأن الفعل الثورى فيها لم يكتمل

والآن غادرتنا «السكرة» وجاءت الفكرة التى خرجت من معمعة سوء العاقبة وخيبات النتائج

مؤخراً سقط رأسى بين عجلات مقالين لكاتبين كبيرين: الأول لـ«توماس فريدمان»، الكاتب الأمريكى الشهير، ونشره فى الـ«نيويورك تايمز» بعنوان «ربع القرن العربى»، وأعادت جريدة الشرق الأوسط نشره.

أما المقال الأول فإن فريدمان اعترف بأنه أخطأ حين أطلق على ما يحدث فى العالم العربى مصطلح الربيع أو الصحوة أو الثورة.

والثانى مقال د. عبدالمنعم سعيد الذى جاء ليؤكد فكرة «توماس فريدمان» ويختلف فى حيثيات الإثبات.

والحقيقة أن عجلات المقالين وآراء الكاتبين الكبيرين طحنت رأسى بما يكفى للاختلاف معهما فى جملة من المواضيع، لذا سأبدأ بعرض ما وصل إليه الكاتبان، ثم أقدم ما أراه، وأعتقده.

■ توماس فريدمان يعترف:

يبدأ مقاله باعتراف أنه لم يعد لمصطلح الربيع العربى أى مغزى فى الوقت الحالى، ويجب تغييره، لأن ما يحدث ليس له علاقة بالربيع ولا باليقظة ولا بالثورة، وينتهى إلى أن أفضل تسمية لما يحدث هو ما أطلقه المحلل الاستراتيجى «أنتونى كوردسمان» حين سمى ما يحدث «ربع القرن العربى» أو «العقد العربى».

انحياز توماس فريدمان إلى هذين العنوانين هو انحياز إلى الرؤية التى تؤكد استمرارية الصراع لأن مصطلحى «العقد العربى» أى الأعوام العشرة التى تبدأ من يناير 2011 أو «ربع القرن» التى تنتهى فى 2025- يؤكدان أن ما يحدث فى دول التغير معقد ومستمر لعشرة أعوام أخرى.

أهمية ما يقوله توماس فريدمان تأتى من أنه يعترف لأول مرة بأنه أخطأ حين هلل، وصفق، وانحاز لمصطلح الربيع أو الثورة أو اليقظة العربية، وهو بهذا المقال يعلن خطأه، ويقول إنه تسرع حين أوجد شبهاً بين ما حدث فى البلاد العربية وسقوط حائط برلين.

■ عبدالمنعم سعيد، إعلان الوفاة على لسان جوقة الميلاد!.

يبدأ د. عبدالمنعم سعيد مقاله «أخيراً تم إعلان وفاة الربيع العربى على يد نفس من صدحوا بميلاده. لم يكن الربيع العربى مثل ربيع براغ 1986، ولا مثل ربيع شرق أوروبا فى تسعينيات القرن الماضى.

لا يقف د. عبدالمنعم عند حد نفى وجود الربيع، بل يتجاوز إلى أن العرب الجدد كما أطلق عليهم يتقدمون إلى الخلف، حيث صراع الأديان والطوائف والانغلاق الفكرى واضطهاد المرأة والأقليات والشك فى كل من هم خارج هذه المنظومة».

ثم يختلف مع «توماس فريدمان» فى إيجاد الفترة الزمنية والسياسية فى أوروبا التى تشبه ما يحدث الآن، حيث يرى أن ما حدث عربياً لا يتشابه مع حرب الثلاثين عاماً فى القرن الـ17، كما رأى «فريدمان»، بل يتشابه مع ما حدث فى أوروبا فى القرن التاسع عشر بعد عاصفة الثورة الفرنسية التى سرعان ما انهارت قيمها وحل محلها الفوضى والانتقام، لدرجة أن جورج واشنطن أصدر ما عرف وقتها بقانون «الفتنة والغرباء» الذى كان يعنى سجن كل من يردد أفكار الثورة الفرنسية.

■ إثبات الثورة وإثبات السرقة!.

من محصلة الرأيين ثمة إطلاق فى الحكم فيه ظلم للبدايات وتهوين من فعل ثورى حقيقى، بمعنى أننى أتفق مع ما انتهى إليه الكاتبان الكبيران فى حكمهما على النتائج، ولا أرى اختلافاً كبيراً بين ما تم الانتهاء إليه فى إيجاد الحقبة الزمنية والسياسية فى أوروبا التى تتشابه مع ما حدث، ويحدث، ولكننى أختلف كل الاختلاف مع أن يطال الحكم البدايات.

القول بأن ما حدث، ويحدث ليس ربيعاً ولا ثورة ولا يقظة حكم ظالم. فمن، إذن، يحفظ حقوق هذه الشعوب التى ثارت، وخرجت فى الميادين فى بلاد التغير العربى؟! ومن يحفظ حقوق الذين سقطوا شهداء ليعطوا بدمائهم النبيلة وقوداً لاستمرار ثورتهم؟.

أؤكد أننا أمام حدثين وفعلين وزمنين، كل واحد يحتاج قراءة وحكماً منفصلاً عن الآخر، نحن أمام بدايات ومقدمات صنعتها الشعوب ببراءة وطهر ونبل، هى بدايات ينطبق عليها اسم الثورة والربيع واليقظة وكل شىء من هذه المصطلحات التى ينفيها الكاتبان.

ونحن أمام تأكيد على انتصار فعل هذه الشعوب بإزاحة أنظمة لا يختلف اثنان على فسادها وطغيانها وفشلها، وتأكيد على نجاح مرحلة أولى فى إطار مراحل التغير.

ثم نريد أن نقرأ بقية المراحل حتى نصل إلى ما يحدث الآن، وهنا أستعير ما قاله د. عبدالمنعم سعيد «بأن الحكم على الأمر يحتاج وقتاً أكثر، فالقصة لم تصل إلى المنتصف بعد».

أتفق معهما فى أن ما آل إليه الوضع كارثى بامتياز، بل أتفق مع ما قاله د. عبدالمنعم سعيد بأن العرب الجدد يتراجعون إلى الوراء فى كل شىء والموقف أسوأ، لكننى أريد التأكيد على أن هناك مرحلة سبقت كارثية النتائج، وهى ما يمكن أن أسميها مرحلة الانحراف أو مخطط سرقة الثورة وقطف ثمارها.

ما أريد تأكيده أن ما حدث فى دول الربيع العربى ثورة لها ثوارها وشهداؤها، ثم انحرفت، وسرقت، وكان هناك من تسبب فى انحرافها، وكان هناك من سرقها، ثم انتهى الأمر الآن إلى مرحلة كارثية يديرها فشلة وطماعون.

*نقلا عن "المصري اليوم"