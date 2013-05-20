كيف يتم اختطاف الثورات؟

- المسائل الملحة لحركتنا» قبل اندلاع الثورة الروسية - التي أنهت حكم القيصر الروسي عام ١٩١٧ - بأعوام عدة، كانت الفكرة الجوهرية لهذا الكتاب تدور حول أهمية وجود «طليعة منظمة» مكونة من قلّة من قادة حزب يعمل من تحت الأرض وتخضع لها مجموعة كبيرة من الكوادر الحزبية التي تقوم بدور التحريض والتنسيق في ما بينها. لينين رأى في مثل هذه الطليعة الوسيلة الوحيدة الناجحة للقيام بثورة والانتصار بها.



مثل هذه الرؤية الشاملة التخطيطية تثبت دائماً أنها فاشلة، فالثورة الروسية عندما اندلعت في شباط (فبراير) عام ١٩١٧ لم تندلع كنتيجة لخطة شاملة قام بها الشيوعيون، بقدر ما كانت تعاضد مجموعة من الانتفاضات العفوية المستجيبة لبعضها البعض بشكل تلقائي من دون تخطيط أو تنسيق مسبق. العمال الذين استولوا على المصانع لم يكونوا أعضاءً في الحزب الشيوعي، والجماهير التي قامت بالمظاهرات وواجهت وحشية الشرطة القيصرية وشكلت مجالس محلية عرفت باسم «مجالس السوفيات» لم تنطلق بإيعاز من «محرضين» منتمين للحزب الشيوعي، بل إن الثورة عندما اندلعت كان كثير من «الطليعة الثورية» من رفاق لينين معتقلين في السجون.



إلا أن كون الثورة لا يمكن أن تكون نتيجة تخطيط حزبي شامل، لا يعني أنها لا يمكن أن تختطف من حزب. فكما تم اختطاف الثورة الفرنسية من «اليعاقبة»، قام الحزب الشيوعي بقيادة لينين - عبر ما عُرِف بـ«ثورة أكتوبر» البلشفية - باختطاف الثورة الروسية وإسقاط الحكومة الموقتة وتأسيس دولة شيوعية. لم تكن «الثورة المضادة» - أي بقايا النظام القديم، على رغم ما كانوا يمثلونه من خطورة - هي العدو الرئيس للبلاشفة، وإنما كانت - كما يؤكد على ذلك «جيمس سكوت» - المجالس السوفياتية هي العدو الرئيس. فهذه المجالس - بلا مركزيتها، وذاتية إدارتها، وتلقائيتها، وممانعتها للتطويع الحزبي - كانت أول من تمت مواجهته.



فعلى على رغم الدور الجوهري الذي تلعبه هذه المجالس الثورية إبان الثورات، إلا أنها - كما أشارت إلى ذلك «حنة أرندت» - شديدة الهشاشة إذا ما تمت مواجهتها من حزب شديد التنظيم، يستولي الحزب على الثورة ليس عندما يقضي على «فلول النظام»، بل عندما يقضي على المجالس الثورية والتنظيمات والمؤسسات العفوية التي نشأت إبان الثورة لإنجازها. والطريقة التي قام بها الحزب الشيوعي بالقضاء على هذه المجالس، لم تكن عبر إزالتها بقدر ما كانت الوسيلة هي إدعاء ملكيتها، وذلك في الانخراط فيها وتفريغها من محتواها وتحويلها لأدوات سيطرة من الحزب. هذه العملية يمكن ملاحظة آثارها في الاسم الذي حملته الدولة الشيوعية الأكبر على مر التاريخ: «اتحاد جمهوريات السوفيات الاشتراكية».



هذا الفصل الحزين من الثورات هو فصل متكرر، فقبل «البلاشفة» قام «اليعاقبة» بالاستحواذ على الثورة الفرنسية، وبعد البلاشفة قام الخميني بالاستيلاء على الثورة الإيرانية محولاً إياها إلى ثورة «إسلامية». الملاحظة - وإن كان من السابق لأوانه الخلوص لنتائج نهائية - التي نشاهدها هذه الأيام في «الربيع العربي» - على اختلافات في ما بينها - هو أن الحركات الإسلامية غير العنفية - مثل الإخوان المسلمين والنهضة - هي التي تتمكن من السيطرة على الثورات السلمية، في حين أن الحركات الجهادية هي التي تهيمن على مشهد الثورات العنفية - مقاتلي الجماعة الليبية المقاتلة في ليبيا سابقاً، والقاعدة - تحت عباءة جبهة النصرة - في سورية حالياً.



كون انتصار الأحزاب المنظمة على اللجان الشعبية والتنظيمات والمجالس الأهلية الثورية هو تعريف «اختطاف الثورة»، وكون هذا الانتصار مشهداً متكرراً في الثورات، فإنه لا يعني بأي حال أنه «مشهد حتمي». ففي كتابها «في الثورة» كانت القضية الرئيسة التي دافعت عنها «حنة أرندت» هو أن الثورة الأميركية تقدم مثالاً ناصعاً على ثورة لم يتم الاستيلاء عليها، وترجع هذا النجاح - التي تعتبره جزئياً - إلى وجود تقليد من التنظيم الأهلي في المستعمرات الأميركية قبل الثورة جعل منها مجالس ثورية قوية، ونجاحها هذا هو السبب ذاته الذي يجعل بعض «الثوريين» لا يعتبرها ثورة.



في إحدى قصائد «أمل دنقل» بيت يقول: «لا تحلموا بعالم سعيد، فخلف كل قيصر يموت، قيصر جديد، وخلف كل ثائر يموت أحلام بلا جدوى ودمعة سدى»، هذا البيت صحيح إذا فهمناه كالآتي: إن عدم حتمية الاستيلاء على الثورة لا تمنع من كونها هي النتيجة السائدة، وبالتالي فإن تجاوزها مسألة صعبة، وصعوبتها تتطلب أولاً وقبل كل شيء إدراكاً لها حتى يتم التمكن من تجاوزها وإنجاح الثورة.



أيام الثورة أيام حافلة، تجعل الإحساس بالحاضر طاغياً، كل مجزرة يرتكبها النظام تصبح أزمة في نفسها، كل تظاهرة يشارك فيها الثوار تمسي سعادة عامرة، يصبح العمل الثوري نفسه هو الحرية. وهذا الانغماس الكلي في الحاضر، هو كعب آخيل الذي من خلاله تنفذ الأحزاب المنظمة القائمة على مجموعة من الخطط والآمال التي مكانها المستقبل، الذي لأجله تقوم بالتضحية بكل ما هو حاضر وآني، بما في ذلك الأدوات والمجالس والتنظيمات التي كانت هي أدوات ووسائل الثورة نفسها.



*نقلا عن "الحياة" اللندنية