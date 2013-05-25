وكأن الأمر جديد، تثور تساؤلات بعضها برىء والآخر ليس بريئاً. هل من جدوى لهذه التوقيعات؟ وتأتى الإجابة عبر التاريخ فالعرائض كانت دوماً وسيلة مصرية للاحتجاج وطريقاً للثورة. وفى العصر العثمانى البغيض ومع أى بادرة ظلم أو نهب من جانب الكتخدا أو المحتسب أو الباشبزق يتسارع شيوخ الأزهر وقضاة المذاهب الأربعة لتختيم العرائض أى وضع أختامهم عليها والويل لأى من الظالمين إذا تم تختيم العرائض ضده فإما الإطاحة به وإما صعود المؤذنين إلى مآذن الأزهر داعين الشعب للخروج.

وفى بدايات الثورة العرابية احتاج عرابى إلى دعم فى مواجهة الخديو توفيق والقناصل الأوروبية وانتشر الدعاة وعلى رأسهم عبدالله النديم فى الأسواق والمقاهى والقرى يحملون عريضة تقول «اعلموا يا معاشر المواطنين أن أولادكم المنتظمين فى سلك الجهادية قد اتكلوا على البارى سبحانه وتعالى وعزموا على منع كل ما من شأنه الإجحاف بحقوقكم، والمطلوب منكم أن توقعوا على الكتابة المرسلة إليكم والمقصود بها أن أكون نائباً عنكم فى كل ما يتعلق بأحوال البلاد».. وبسرعة مذهلة تجمعت أختام وبصمات على آلاف العرائض ويقول بلنت فى كتابه «التاريخ السرى للاحتلال البريطانى لمصر»: وامتلأت شوارع القاهرة وأروقة وزارة الدفاع بمئات من المعممين وأصحاب الجلابيب والحفاة يحملون فى اعتزاز آلاف العرائض. وفزع توفيق فلجأ للإنجليز وتحركت الجماهير غاضبة «يا توفيق يا وش القملة من قلك تعمل دى العملة».

وعندما بدأت إرهاصات ثورة ١٩١٩ طالب وفد من الزعماء بالسفر لعرض القضية المصرية على مؤتمر الصلح فرفض المندوب السامى وينجت بل إن وزارة خارجيته انتقدته لأنه قابل أشخاصاً لا صفة لهم. ونشأت فكرة جمع التوكيلات وجاء فى العرائض «مهمة هذا الوفد السعى بالطرق السلمية المشروعة فى استقلال مصر استقلالاً تاماً» وجاء فيها «الوفد يستمد قوته من رغبة أهالى مصر» وسريعاً تجمعت التوكيلات بما منحت سعداً ورفاقه القدرة على السفر ممثلين لإرادة الشعب.

والآن تأتى عريضة «إرادة» معبرة عن إرادة الشعب فى إزاحة حكم مكتب الإرشاد. وتماماً كما حدث عبر التاريخ وكما أكد رفاعة الطهطاوى «إن للرأى العمومى سلطانا قاهرا على قلوب الحكام» استطاع المصريون أن يهزموا أعداءهم من الكتخدا والمحتسب والخونكار إلى الخديو والسمسار إلى الاحتلال. فهل يتعلم د. مرسى الدرس. ويا د.مرسى عليك أن تخضع لإرادة الشعب وإلا فالمصير معلوم. عليك أن تختار بين ولائك لمصر وولائك لحماس. ويا د. مرسى عليك أن تختار بين المصريين وبين أحبابك من المتأسلمين الذين أفرجت عنهم واستدعيتهم من الخارج ليتحولوا إلى قاعدة لتنظيم القاعدة فى قلب سيناء. ويا د. مرسى تأمل خيبة الترتيبات والأفكار فأنت تتحدث كثيراً جداً عن تعميد إقليم قناة السويس بينما تقيم على بعد أمتار منه قاعدة للإرهاب المتأسلم فمن يأمن؟ ومن يأتى بأمواله؟. ولا مفر من الاختيار. إما مصر وإما حماس، إما مصر وإما الإرهابيين المتأسلمين. إما مصر وإما الأنفاق.. لكنك للأسف اخترت.

نقلاً عن صحيفة "المصري اليوم".