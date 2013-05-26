جليلي عنوان التسوية بين المرشد وأحمدي نجاد

كثيراً ما تردد الحديث في الأوساط الإيرانية عن إمكانية أن يدخل سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وكبير المفاوضين في الملف النووي، سعيد جليلي، سباق الترشيح للانتخابات الرئاسية، وتالياً السباق الرئاسي انطلاقاً من عدم وجود أية عوائق أمام عبوره من مصفاة مجلس صيانة الدستور.

هذا الحديث لم يخرج عن إطار التكهنات انطلاقاً من كون جليلي مقرباً من مرشد النظام الإيراني واكتنز تجربة واسعة وكبيرة في العلاقات الدولية والتعامل مع دوائر القرار العالمي بناء على عمله السابق والطويل في وزارة الخارجية الذي كانت آخر مهماته فيها منصب نائب وزير الخارجية ورئيس دائرة أميركا الشمالية وأوروبا، وصولاً إلى توليه المفاوضات في الملف النووي بديلاً عن سلفه علي لاريجاني. إضافة إلى علاقته الخاصة بمرشد النظام الذي قدم له الدعم الكامل في موقعه التفاوضي في أكثر وأدق الملفات الإيرانية حساسية.

لكن أن يتجه جليلي في اليوم الأخير إلى وزارة الداخلية الإيرانية ويتقدم بطلب تسجيل اسمه كأحد المرشحين للرئاسة، أمر أثار الكثير من التساؤلات وحتى التعجب، وطرح سؤالاً جوهرياً حول حالة التفتت وعدم الانسجام التي تسود داخل التيار المحافظ بكل أجنحته، حتى بين المحسوبين أو المقربين من مرشد النظام.

قد يكون من المبكر جداً الحديث عن مرشح ليكون بديلاً عن مرشح آخر لتيار ما، وهنا بالتحديد أن يكون جليلي مرشحاً بديلاً عن اسفنديار رحيم مشائي ليمثل معسكر الرئيس محمود أحمدي نجاد، خاصة أن الكواليس السياسية الإيرانية تشهد في هذه الأيام حديثاً متزايداً عن إمكانية أن ينضم جليلي إلى تحالف (1+2) المحسوب على معسكر أو جناح مرشد النظام، والذي يضم رئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية السابق ومستشار المرشد في السياسات الدولية علي أكبر ولايتي، ورئيس البرلمان السابق غلام علي حداد عادل، ليصبح التحالف (1+1+2)، على أن ينسحب المشاركون في التحالف لصالح الأوفر حظاً بينهم بناء على عدة معطيات تحدد هذا الاختيار، منها استطلاعات الرأي والبرنامج الانتخابي ودعم وتأييد أكبر تكتلين في المؤسسة الدينية المؤيدين للتيار المحافظ، أي جماعة رجال الدين المجاهدين وجماعة مدرسي الحوزة العلمية.

أمام هذا التكتل المحسوب بشكل واضح على مرشد النظام، يبدو أن الرئيس أحمدي نجاد قرر عدم الرضوخ لمسار تحجيمه وإبعاده عن اللعبة السياسية الذي انطلق داخل معسكر المحافظين، وانتهى إلى محاصرته وخسارته لكل الأقطاب المؤيدة له تحت ضغط مكتب المرشد والمؤسسات التابعة له، إما ترغيباً وإما ترهيباً، وهو المسار الذي بدأ بالتبلور قبل عامين، أي في السنة السادسة من رئاسة أحمدي نجاد، والذي أخذ مظهر الموقف السلبي والمتشدد من فريق عمله، ومحاولة استبعادهم من مراكز القرار أو التأثير، إما من خلال فتح ملفات قضائية لهم، أو توجيه تهم فساد أخلاقي ومالي وحتى عقائدي.

أحمدي نجاد كان واضحاً منذ البداية في معركته الأساسية على الصعيد الداخلي، أي مواجهة الأجنحة والقوى داخل التيار أو المعسكر المحافظ، خاصة أنه لم يتكلف عناء أو عبء معركة النيل من المعسكر الإصلاحي التي تولتها عنه مؤسسة ولاية الفقيه والمؤسسة العسكرية بجناحها حرس الثورة الإسلامية. لذلك فمن غير المستهجن أن يقف ويقول إنه "سيكون الطرف الأساس في الدفاع عن ولاية الفقيه أمام من يدعون الدفاع عنها والولاء لها بعد أن اتهم بأنه يعمل ضد إرادتها".

ويعتقد أحمدي نجاد أن من حقه التفكير والعمل من أجل الاستمرارية السياسية بعد خروجه من موقع رئاسة الجمهورية، على غرار ما حققه كل من أسلافه الثلاثة، أي خامنئي الذي أصبح ولياً للفقيه ومرشداً للنظام ولعب دوراً في وصول رفسنجاني إلى رئاسة الجمهورية من بعده.

ورفسنجاني الذي جمع في يده أكثر وأهم مؤسسات النظام حساسية وتأثيراً إلى جانب رعايته لحزب كوادر البناء أحد أهم التشكلات السياسية في إيران خلال العقدين الماضيين، وكان هذا الحزب مع رفسنجاني من أهم الأسباب والمؤثرات التي أسهمت في وصول خاتمي إلى الرئاسة على حساب مرشح خامنئي والتيار المحافظ حينها علي أكبر ناطق نوري.

وخاتمي الذي تحول إلى رمز لتيار واسع فكري وسياسي واجتماعي ينادي بالإصلاحات والحريات والتغيير الديمقراطي، وسبب إحراجاً للنظام ولأحمدي نجاد عندما دعم ترشيح مير حسين موسوي عام 2009 وما أدى إليه من خلخلة في شرعية رئاسة أحمدي نجاد في رئاسته الثانية، وخلق أزمة ثقة بالنظام ومصداقيته، وقد وصل تأثير أزمة الثقة إلى أحمدي نجاد نفسه الذي أيقن بخسارته لكن قراراً اتخذ خلف الكواليس ونقل النصر من موسوي إليه.

وعلى الرغم من كل المؤشرات التي تدل على إمكانية أن يقوم مجلس صيانة الدستور بإخراج مرشح أحمدي نجاد الرئيس من السباق الانتخابي، أي رحيم مشائي، فإنه من غير المستبعد أن يعمل تيار أحمدي نجاد وفريقه على تعويض الخسارة بالتركيز على أحد أمرين، إما بالجملة أو بالتجزئة وهما:

1- الاهتمام بالانتخابات البلدية، خاصة انتخابات العاصمة طهران بدوائرها الثلاث.

2- السعي للحصول على حصة واضحة في أحد المرشحين المتبقين في السباق الرئاسي من التيار المحافظ.

وأمام إمكانية أن يقوم صيانة الدستور بإبعاد كل مصادر الخطر على مسار السياسي الذي يعزز سيطرته على مفاصل القرار والسلطات في النظام، فإن أحمدي نجاد لن يكون محبطاً كثيراً في حال خسر مرشحه مشائي، لأن العدو اللدود له في تركيبة النظام، أي رفسنجاني، سيكون الشخص الثاني مع مشائي، لكن من دون استبعاد إمكانية أن يقوم هذا المجلس أيضاً بالموافقة على ترشيح الشخصين إما مباشرة أو بعد تدخل المرشد استناداً إلى ما يسمى في أدبيات ولاية الفقيه "حكم حكومتي" الذي يملك قوة إلغاء أو تعطيل أي قرار تصدره إحدى السلطات في النظام.

من هنا، وبالاعتماد على الخيار الأسوأ، أي استبعاد مشائي، فإن أحد أبرز المنافسين في السباق، والذي بدأ يتحول إلى قطب رئيس من خارج تحالف الثلاثة المقربين من خامنئي (ولايتي، قاليباف، حداد عادل) داخل التيار المحافظ بعد انسحاب عدد من المرشحين البارزين فيه لصالحه، أي سكرتير مجلس الأمن القومي وكبير المفاوضين في الملف النووي سعيد جليلي، سيتحول إلى نقطة استقطاب داخل معسكر المحافظين بكل تياراته وأجنحته.

ارتفاع أسهم جليلي في الأيام الأخيرة قبل صدور اللائحة النهائية باسم المؤهلين للسباق الرئاسي، وإمكانية خروج مشائي مرشح تيار الرئيس من السباق، قد يدفع هذا التيار إلى تبني جليلي كمرشح له في مقابل مرشح المرشد والمؤسسة العسكرية والذي من المرجح أن يكون الجنرال محمد باقر قاليباف رئيس بلدية طهران.

عدة اعتبارات تجعل من جليلي خياراً بديلاً وورقة سرية لتيار أحمدي نجاد أو حتى أحمدي نجاد نفسه، فالعلاقة التاريخية والفكرية التي تربط بين الرجلين قد تلعب دوراً رئيساً في تحديد هذا الخيار واعتماده.

1 - الصداقة بين الرجلين تعود إلى بدايات الثورة وهي تشبه إلى حد كبير العلاقة التي تربط بين أحمدي نجاد ومشائي، لكن على نصاب مختلف، طابعه أكثر فكري وعقائدي.

2– أحمدي نجاد أقدم في أواخر شهر يونيو 2006 على عزل علي لاريجاني من موقعه في أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي ومهمة التفاوض في الملف النووي وعين جليلي مكانه على الرغم من عتب المرشد وعدم معرفته بالقرار مسبقا، ما أجبره على تهدئة لاريجاني وإعطائه وعداً بالتعويض عنه بإيصاله إلى رئاسة البرلمان.

3– سعيد جليلي هو الشخص الذي أسهم بشكل كبير في كتابة الرسالة الشهيرة التي وجهها أحمدي نجاد إلى الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش وتحديد محاورها، وتولى الدفاع عنها أمام حملات الانتقاد التي صدرت عن أطراف من التيارين الإصلاحي والمحافظ.

4– لعب سعيد جليلي دوراً واضحاً وأساسياً في سياسات إدارة أحمدي نجاد الدولية، خاصة ما يتعلق بالسياسات حيال أميركا وأوروبا من خلال توليه منصب نائب وزير الخارجية مسؤولاً عن دائرة أميركا الشمالية وأوروبا الغربية.

5– تبني ترشيح جليلي لعدم وجود بديل قد يمثل أحمدي نجاد في السلطة التنفيذية في المرحلة المقبلة بالحد الأدنى.

وأمام المخاوف التي تبديها المؤسسة العسكرية من لجوء مؤيدي أحمدي نجاد إلى الشارع وافتعال أعمال شغب قد تعرقل عملية الانتخابات وتؤثر في سلميتها، قد يبدو غير مستبعد أن يلجأ معسكر المرشد إلى لعبة تقسيم الدعم أو توزيع الأدوار والأوزان بين مرشحه الرئيس من التحالف الثلاثي وبين جليلي الذي لا يفتقر إلى تأييده وقبوله، وبالتالي قد يشكل نقطة التقاء بين تيار المرشد وتيار أحمدي نجاد تسهم في إرضاء الأخير مرحلياً بانتظار الخطوة القادمة بعد النتيجة التي ستخرج بها صناديق الاقتراع.

ونتيجة لتجارب سابقة، فإن خامنئي لا يمكن أن يسكت على أي صوت معارض أو يسامحه، وهو إن حاول تمرير أي لحظة رهانة، فإنه وحاشيته يبدأون التخطيط للتخلص من مصادر القلق والمعارضة من دون رحمة، والتجربة مع رفسنجاني خير دليل على ذلك، من هنا إذا كانت نتيجة الانتخابات لصالح جليلي فإن المرشد وحاشيته ستعمل في المستقبل على إبعاد جليلي عن مؤثرات أحمدي نجاد مقابل مستقبله السياسي والإداري، ما يعني استعادة السيناريو نفسه الذي اتبع مع رفسنجاني، لكن هذه المرة مع أحمدي نجاد، ليكون في النتيجة خامنئي هو المنتصر بدعم من المؤسسة العسكرية التي بدأت تأكل من موقع ودور المرشد وبدل أن تكون بحاجة له لتكتسب غطاءها الشرعي والقانوني، بات المرشد بحاجة لها لتثبيت موقعه ونفوذه.