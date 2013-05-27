الحاجة بين المواطن والبرميل!

منذ اكتشاف النفط بكميات تجارية في المملكة عام 1928 م وهو يمثل مصدر دخلنا الرئيسي وشبه الوحيد على حساب العديد من مصادر الدخل الأخرى تحت ذريعة "الخير واجد ونحن لسنا في حاجة"!!

السياحة مثلا من أهم مصادر الدخل التي تضخ المليارات سنويا في اقتصاد معظم دول العالم، ماعدانا طبعا، فنحن هنا ننشئ هيئة للسياحة ونقوم بتطوير المواقع الطبيعية والأثرية دون أن تكون لدينا القدرة على تسويقها للمواطن فما بالك للأجنبي الذي نضع أمامه شروطاً أشبه بالتعجيزية إذا رغب في السياحة في بلادنا، لأننا لسنا في حاجة!

تتوزع مدننا الكبرى على امتداد الوطن ولا نستطيع تطوير ناقل محلي قادر على استثمار هذا الاتساع وهذا الكم الهائل من المسافرين، ولا حتى مطارات تجعل من السفر متعة ينفق فيها الشخص عن طيب خاطر لنيل الخدمة التي تتناسب مع دخله وموقعه الاجتماعي، وذلك لأننا لسنا في حاجة.

استنزافنا العالي للكهرباء والمياه، وإسرافنا المبالغ فيه في الولائم والمناسبات وغيرها من نواحي الحياة، كل ذلك لأننا في خير كثير فلا داعي للتوفير والاقتصاد في الاستهلاك لأننا لسنا في حاجة.

نغفل موقعنا الاستراتيجي الذي يربط بين قارات ودول المنطقة فتظل شاحنات النقل بالعبور لساعات على حدودنا دون أن نسهل دخولها وخروجها لمضاعفة دخلنا الناتج عن الرسوم الجمركية فلسنا في حاجة!

نستقطب ملايين الأجانب للعمل لدينا ونعجز عن توفير فرص وظيفية لأبناء البلد ثم نقول" خليكم في بيوتكم واحنا ندفع لكم" لأننا لسنا في حاجة!

ترفض بعض فئات المجتمع عمل المرأة وتضع العراقيل أمام مشاركتها في عجلة التنمية، وممارسة أعمال شريفة كانت تقوم بها قبل ثورة النفط والسبب لأننا لسنا في حاجة! وقس على ذلك الكثير من النشاطات التي منع اعتمادنا الكلي على النفط من استغلالها والاستفادة منها.

ولكن من يقول ذلك يجهل أو يتجاهل أننا في حاجة فعلاً، في حاجة إلى تغيير مفهمونا للثروة وطريقة التعامل معها، وفي حاجة أيضاً إلى تنويع حقيقي في مصادر الدخل تحمينا من تقلبات الظروف والأسواق العالمية، ولكن الحاجة الأهم تتمثل في التركيز على"الإنسان" الذي إذا استثمرنا فيه من خلال التعليم المتطور والتدريب الجيد سيبقى حتى بعد نضوب النفط كنزاً وطنياً ورافداً فاعلاً لا تقدر قيمته بسعر البرميل.

