عزف إسرائيلي منفرد

إسرائيل دولة عدوة للإنسانية بكل المعايير ولكن هذا لاينكر تفوقها علينا بالديموقراطية والتقدم العلمي بل وحتى بالقضائي الذي طال الكبار فيها.

ولأن إسرائيل تجيد العزف على الأوتار الغربية فقد كانت تتبجح دائما بأنها الديموقراطية الوحيدة في محيط ديكتاتوري شمولي قمعي من البلاد العربية والإسلامية.

فهمنا هذا ولم نستطع وقتها أن نجادله.

ولكن الدول العربية المحيطة بها تبنت المسار الديموقراطي حتى وإن كان أعرجَ وأهوجَ، إلا أنه ديموقراطيا. بلا شك أن التغيير أقلق إسرائيل أكثر مما أقلق الدول الشمولية.

الثورة السورية تسير في عامها الثالث مطالبة بنظام ديموقراطي على النمط الغربي. ومن ينظر إلى المعارضة رغم اختلافها ير أن الاتجاه المدني هو الغالب على حركة المعارضة السورية مقابل الاكتساح الإسلاموي في مصر وليبيا وتونس.

وبرغم المجازر التي يقترفها النظام السوري بحق المدنيين العزل والتي أنكرها القاصي والداني، إلا أن إسرائيل أعلنت أنها ترغب ببقاء الأسد ونظامه، برغم دعم النظام لحزب الله ودخول حزب الله مع النظام في حربه على الشعب السوري.

إسرائيل التي ولدت من رحم الظلم والمعاناة تمارس دور الجلاد في كل مرة تسنح لها الفرصة.

فمالها تؤيد الديكتاتورية وهي تعيّرنا بها؟!

ومالها تحارب حق الشعب السوري في حكومة ديموقراطية رغم تبجحها بديموقراطيتها.

إنها السياسة ولكن متى يدرك الغرب أن العزف الإسرائيلي عزف نشاز هو في أصله عدو للحضارة وعدو للبشر وعدو للتقدم.

أفهم أن تسكت إسرائيل وتكتم فرحتها بل وأن تدعم النظام السوري بالسر، ولكن إعلانها لتأييد الأسد لايقل عن رقص الفلسطينيين على أصداء أحداث 11 سبتمبر بل يفوقه بكثير.

إن هذا الإعلان لايقيم حسابا لعشرات الآلاف من الضحايا من الأطفال والنساء. ويتنافى مع أدنى الأخلاقيات. ولكنه دليل جديد على فشل الدول الدينية بغض النظر عن دينها.

* نقلا عن "الرياض" السعودية.