النظام الإيراني وإقصاء الناخبين

الحكومة الايرانية تعرف أفضل من غيرها بأن الحركة الإحتجاجية لازالت حية لذا قامت بخطوات لإحباط الشعب وإرغامه بعدم المشاركة في الانتخابات لكن هذا الادء يؤدي الى وحدة الشارع أمام الحكم الديكتاتوري في البلد.

رفضت السلطة الإيرانية ترشيح الكثير من المرشحين للإنتخابات ولم توافق الا على طلبات ثمانية منهم لسبب واحد هو "الخشية من الشعب". كنت قد أكدت في مقالات سابقة على ضرورة المشاركة في الإنتخابات الرئاسية لكن التبس على بعض المخاطبين ما كنت أقصده من هذه المشاركة في ظل نظام الجمهورية الاسلامية، أما عملية الإقصاء التي صدرت عن مجلس صيانة الدستور أثبت صحة ما طرحته.

رغم أن النظام الايراني لم يضع أي اهمية للشعب لكنه يعيش حالة تناقض في التعامل مع التطورات الراهنة فانه يريد أن يتظاهر بانه نظام ديمقراطي ويحتاج الشعب للوصول الى هذا لإضفاء صفة الشرعية على حكمه وهذه هي الحاجة الوحيدة التي يتوخاها النظام من المواطنين. قلت سابقا أنه إذا ما رأى الشعب أمامه نافذة صغيرة يستطيع من خلالها بعثرة أحلام النظام فلماذا لم يشارك في الانتخابات؟

نسمع كثيرأ هذه الأيام بان أكبر رفسنجاني أصبح " مظلوما " بعد رفض أهليته ويصفه البعض بانه "منقذ البلد" لكن بعد هذا الحدث وإقصاءه من الإنتخابات لم تعد حجة للتعاطف معه حيث أنه يمثل احد الأسباب التي أدت الى المعاناة من هذا الوضع فهو الذي وضع خامنئي على كرسي الحكم ويدفع حاليا ثمن هذا الدعم السخي خلال السنوات الماضية حيث ان مرشد الجمهورية الايرانية لم يدخر اي جهد لإقصاء كل من يقف أمام حكمه وهذا ما فعله سلفه الخميني أيضا سابقا.

اما مجلس صيانة الدستور بدأ ينفذ ما طرحه ممثل خامنئي في الحرس الثوري علي سعيدي سابقا بان الحرس سيقوم بـ "هندسة الانتخابات" وأراد المجلس من خلال رفض أهلية بعض المرشحين أن يمنع الشعب من المشاركة والتفاعل في الانتخابات.

النظام الايراني يعرف ثمن المشاركة الشعبية الواسعة ومع قرب عقد الإنتخابات بدا واضحا موقفه من مشاركة الناخبين حيث يفضل القائمون على الإنتخابات بأن يعلنوا عن فوز مرشح السلطة بدلا من دفع تكاليف المشاركة الشعبية لكن قرارها يؤدي إلى تقريب مواقف المعارضة أكثر من ذي قبل لمواجهة الحكم الديكتاتوري بالإحتجاج حيث أن النظام يبذل قصارى جهده لإحباط الشعب وفرض العزلة السياسية والاجتماعية عليه ليستمر بحكمه بفراغ البال.

رجال الدين المتشددين مثل جنتي ومصباح يزدي لايضعون أي قيمة للشعب وحقوقهم ولعل ذلك يعود الى تخلي المواطنين عن المطالبة بحقوقهم فإذا ما كان المواطنون في المدن والقرى النائية قد إنضموا الى حركة الاحتجاج التي تلت الإنتخابات السابقة وعملت المعارضة بالخارج لتوحيد جهودها للوقوف مع الشعب فما كان البلد يعاني من ما عليه الان.

خامنئي ينتهج في سياسته الخارجية اسلوب " العناد " فهو يتصور انه اذا ما رضخ لمطلب من مطالب الاسرة الدولية فانه سيضطر إلى المزيد من التنازلات وعلى هذا الاساس يمارس التهديد والعناد كما ان هذه السياسة تخدم مصالح بعض البلدان.

ويتبع خامنئي في الداخل نفس السياسة فانه يعرف جيدا بان التنازل امام الشعب يؤدي الى ارتفاع وتيرة المطالب والحقوق التي ينتهكها نظامه بإستمرار.

اذا كان مرشد الجمهورية يتصور بان " الهجوم" يمثل " ردا " مناسبا في حكمه فلماذا لم يتخذ الشعب الايراني هذا الاسلوب ايضا للوصول الى مطالبه حيث ان مجلس صيانة الدستور أظهر بشكل جلي عدم رغبته بمشاركة الشعب في الإنتخابات لإبطال مفعول " هجمات " الشعب على السلطة لكن يجب أن يتحدى المواطنون النظام ويعبروا عن احتجاجهم ضد هذه الاجراءات التي يمارسها نظام الجمهورية الاسلامية ضدهم ولعل الحضور في الساحة السياسية هذه الايام يعد السبيل الأمثل لبعثرة أحلام السلطة

