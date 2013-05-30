أفول أوباما‏!‏

اكتشف الامريكيون اخيرا ان سياسات الرئيس اوباما فقدت القدرة علي الردع‏,‏ ولم تعد تخيف أيا من أعداء الولايات المتحدة او اصدقائها‏,‏

ابتداء من روسيا الي الصين الي كوريا الشمالية الي اسرائيل, وان مكانة اوباما في التاريخ سوف تقتصر فقط علي انه اول رئيس اسود حكم الولايات المتحدة!,

اما انجازاته وخططه الداخلية و الخارجية ابتداء من المشكلة الاقتصادية الي ازمة الشرق الاوسط فسوف تتبخر دخانا في الهواء لان اوباما يتحدث كثيرا ويفعل قليلا!,

كما ان الوعد الذي اطلقه في بداية فترة حكمه الثانية بانه سوف يكون اكثر رؤساء امريكا شفافية وانفتاحا سرعان ما ذهب ادراج الريح, بعد ان ضبطت ادارته متلبسة بملاحقة حرية الصحافة, واعاقة حرية تداول المعلومات, وتشديد قبضتها علي اتصالات الصحفيين, واسرفت في استجواب العديد من المسئولين الكبار بتهم تسريب الاخبار.

لكن كارثة ادارة اوباما الاخلاقية انها اخضعت للرقابة من خلال وزارة العدل ولاكثر من شهرين20 من الخطوط التليفونية لأهم وكالة اخبار في العالم, وحصلت علي مئات التسجيلات لأحاديث الصحفيين مع مصادرهم في الكونجرس والادارة, وفتشت التسجيلات التليفونية لاحد الصحفيين العاملين في وكالة فوكس الاخبارية, واخضعت بريده الالكتروني للرقابة بحثا عن مصادره الاخبارية..,

ورغم ان اخطاء ادارة اوباما مع الصحافة لم تصل الي حدود فضيحة ووتر جيت التي ادين فيها الرئيس نيكسون بالتجسس علي الحزب الديموقراطي, الا ان اصرار ادارة اوباما علي عدم الاعتذار عن اخطائها, واعتزامها تمرير تشريع جديد يلزم الصحفيين الكشف عن مصادرهم الاخبارية عندما يتعلق الامر بأي من قضايا الامن القومي, افسد مناخ الود بينه وبين الصحافة الامريكية, خاصة ان تعبير الامن القومي تعبير فضفاض يسمح بسوء استخدامه.



لكن الاخطر من ذلك ان ضعف ادارة اوباما كان سببا في تنازلات عديدة جعلته يتراجع تحت ضغوط الروس عن وعوده باسقاط بشار الاسد رغم استخدام الاسد الأسلحة الكيماوية ضد شعبه, واقعدته عن مساندة مهمة وزير خارجيته جون كيري لإحياء التفاوض بين الفلسطينيين والاسرائيليين التي تواجه حائطا مسدودا بسبب اصرار الاسرائيليين علي رفض تجميد الاستيطان.

*نقلا عن "الأهرام" المصرية