روسيا وسوريا من الجو إلى البحر

بعد الجدل الصاخب حول صفقة صواريخ “إس إس 300” الروسية الصنع المفترضة لسوريا، وما تشكله من نقلة نوعية كاسرة للتوازن المفترض أيضاً، اندلع جدل قديم جديد على القاعدة نفسها، وهو متعلق بصفقة صواريخ أرض بحر “ياخونت” الروسية إلى سوريا .

فصواريخ “ياخونت” ليست بالنوع الجديد الذي تسلمته سوريا، وهي صفقة تمت في العام 2010 خلال بدايات الأزمة السورية، إلا أن الجديد فيها هو نوعية الصفقة المطوّرة من هذه الصورايخ القادرة على إصابة أهدافها البحرية بدقة متناهية على مسافة 300 كيلومتر، الأمر الذي يعني أن استعمالها لا يبدو فقط موجهاً لمنع دعم المعارضة بالسلاح بحراً، بل يمتد إلى أبعد من ويرتبط بمواجهة أي محاولة غربية للتدخل العسكري في الأزمة السورية، وهو أمر جاهرت به موسكو علناً واعتبرته خطاً أحمر، مقارنة ذلك بما حصل من تدخل غربي سابق في القضية الليبية التي أبعدت موسكو عملياً عن المجال الحيوي البحري لجنوبي البحر المتوسط وهو المدخل الرئيس للقارة السمراء .

علاوة على ذلك فإن منظومة صواريخ “ياخونت” الروسية تعد من الأسلحة الاستراتيجية التي نادراً ما يؤخذ قرار بنشرها خارج المجال الحيوي الاستراتيجي المباشر لموسكو، وهو إذ نشر في سوريا في العام 001_ من باب الحرص على تأكيد تمسك موسكو بالقاعدة البحرية الوحيدة المتبقية لها في المياه الدافئة وتحديداً في المتوسط، قبل أن يكون عملية دعم لبقاء النظام السوري الحالي في السلطة أم لا .

كما أن تقنيات هذه الصواريخ هي مرنة وقابلة للاستثمار الأمثل في مجالات استعمالاتها وبخاصة الجيل المتطور منها الذي يقال إنها نشرت مؤخراً في الساحل السوري . وهي إضافة إلى ذلك تعد من عمليات مراكمة القوة النوعية الروسية في البحر الأبيض المتوسط، ذلك بخلاف القوى البحرية الأخرى ومنها الأمريكية . فحاملات الطائرات الأمريكية وبوارجها ومدمراتها تصول وتجول وتخرج من المنطقة، بينما الروسية ترابط في قاعدة طرطوس وتطور وسائل وأساليب انتشارها ومرابطتها، ذلك يعني في ما يعنيه، أن موسكو معنية بالمجالات البحرية الحيوية في منطقة هي الأشد تعقيداً في العالم بصرف النظر عن أي تحالفات استراتيجية مع أنظمة ودول، وهي في هذه الحالة تصرف كعادتها على طريقة براغماتية تحاكي أي تطور مرحلي لأي قضية واستثمارها وفقاً لحاجاتها التكتيكية والاستراتيجية .

في الأمس القريب أثار نشر الولايات المتحدة صواريخ “باتريوت” على الأراضي التركية، اضطراباً روسياً لافتاً، باعتباره موجهاً إليها بصرف النظر عن الربط والوصل الذي ظهر في الأزمة السورية، حينها ردت موسكو على طريقتها الدبلوماسية بنشر أو الإيحاء بنشر صواريخ “إس إس 300” في سوريا . حادثة مازالت وقائعها ملتبسة وهي الطائرة من دون طيار التي أسقطت فوق حيفا، والتي رجحت بعض الفرضيات أنها روسية وانطلقت من أحد بوارجها الحربية، تعطي إشارات واضحة على انخراط روسيا المباشر في محاولة اقتسام المجالات البحرية في المتوسط مع أطراف أخرى ومنها الأوروبية والأمريكية الذي تعدّه تاريخياً حديقة خلفية بحرية لها .

وبصرف النظر عن دقة التوصيف وانطباقه واقعياً على العديد من الوقائع المتداولة عمليا، يبقى من المؤكد أن ذيول الأزمة السورية وتداعياتها الإقليمية، قد نقلت الطرفين السوري والروسي من إمكان المواجهات الجوية إلى البحرية، ولو في الإطار النظري حتى الآن .

لقد جربت كل من موسكو إبان الحقبة السوفييتية والولايات المتحدة، الحروب الباردة وبالواسطة في الشرق الأوسط، وكان نظرياً وعملياً الصراع العربي “الإسرائيلي” بتفرعاته كافة، ومنها الأسلحة، أحد أوجهها . اليوم ثمة سباق من النوع نفسه بين موسكو وواشنطن ولو لخلفيات مغايرة . انطلقت مؤخراً حرب الصواريخ أرض جو، وثمة من يقول إن إسقاط المقاتلة التركية “إف 16” كانت بصواريخ وإدارة روسية، وثمة من يقول أيضاً إن الغارة “الإسرائيلية” الأخيرة على دمشق، كان هدفها استدراج صواريخ إس إس 300 لمعرفة المزيد عنها .فهل سيتكرر المشهد مستقبلاً على قاعدة تجربة منظومة صواريخ ياخونت أرض - بحر؟

بات الشرق الأوسط بأزماته المتعددة والمفتوحة على كل الاحتمالات بدءاً من الأزمة السورية وانتهاءً بالبرنامج النووي الإيراني، مروراً بكل مستجدات الحراك العربي، مجالاً واسعاً لعودة الشد والجذب السياسي والأمني والعسكري، بما فيه التلويح باستعمال أسلحة كاسرة للتوازن، مروراً بأسلحة ردعية بطبيعتها لكنها وازنة في مجال الرعب، مروراً بصواريخ “إس إس 300” و”ياخونت” وغيرهما من المسميات التي تعني الكثير في علم الاستراتيجية العسكرية.

نقلاً عن صحيفة "الخليج".