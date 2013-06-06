كمين في الرئاسة‏!‏

لا أعرف إن كان عدم حضور الذين تغيبوا عن اجتماع الرئيس قبل أيام لمناقشة قضية سد أثيوبيا قد أفلتوا من كمين تم إعداده لهم ليكشف علنا مايمكن أن يقولوه في الغرف المغلقة في حضور الرئيس‏,‏ أم أن الرئيس نفسه هو الذي نجا من كلام صريح كان يمكن أن يقوله الذين يقودون المعارضة في مواجهته ويحسب لهم؟‏.‏



وقد فاتني وللأسف أن أحضر ـ تليفزيونيا ـ هذا الإجتماع الذي عقده مرسي لمناقشة القضية الخطيرة التي جذبت اهتمام كل مصري وفاجأنا المسئولون في الرئاسة الذين تعودوا أن يحيطوا بالكتمان اجتماعات الرئيس العادية مثل إجتماعه برجال الإعمال لمناقشة قضية الاستثمار أو إجتماعه بممثلي الإعلام للإجابة علي أسئلتهم وهي اجتماعات مفروض أن تذاع كاملة ولكن يشار إليها في ثوان قليلة.. أقول فاجأنا مسئولو الرئاسة بإذاعة مايدور في الاجتماع كاملا والأخطر بدون إفهام الحاضرين أن كلامهم تنقله أجهزة التسجيل مباشرة علي الهواء إلي رواد المقاهي والصالونات والسفارات!.

وقد نشرت الصحف علي لسان المسئول في الرئاسة أنه نسي إعطاء أوامره بعدم الإذاعة, وهو قول مشكوك فيه, لأن القاعدة المتبعة في رئاسة مرسي منذ تولي المسئولية عدم إذاعة مباشرة أي لقاء أو إجتماع يعقده, ولابد إذا جري استثناء أن يتم ذلك باتفاق الرئاسة مع وزارة الإعلام لأن الهواء ليس مفتوحا لمن يريد, وبالتالي فإن الخروج علي هذه القاعدة كان هو الذي يستدعي إصدار التعليمات بنقل مايدور مباشرة.

يدلل علي ذلك أنه في الوقت الذي إنطلق فيه الحاضرون علي سجيتهم في أمان وبعضهم تحدث عن عمليات عسكرية تقوم بها مصر, وعن دعم المتمردين داخل أثيوبيا وتشجيع بعض الدول الإفريقية للتآمر علي دول أخري, وعن تقديم رشاوي لعدد من قيادات بعض هذه الدول, إلي آخر مانطق به الذين كانوا يعتقدون أنهم في حماية الأسوار العازلة في الرئاسة ولا يجب أصلا إذاعة مايقولون, فإن ماقاله الرئيس مرسي كان يعكس حرصا واضحا. إلا أن المحصلة كانت كارثة. فبدلا أن يسهم الاجتماع في حل الأزمة, أصبح هو نفسه أزمة جديدة إسمها أزمة إجتماع الرئيس!

نقلاً عن صحيفة "الأهرام المصرية".