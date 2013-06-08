طابخ "الربيع" لا يتذوّقه

معذور رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان عندما يرفض التسليم بان التظاهرات التي شهدتها اسطنبول ومدن تركية اخرى هي بمثابة ربيع تركي، ذلك ان الرجل اشرف على ما سمي "الربيع العربي"، لانه يدرك تماماً ما يؤول اليه "الربيع" اذا حل في بلد ما. لكن حال الانكار التي يعيشها اردوغان لا تعني ان كل شيء على ما يرام في تركيا. فالمشاكل التي يواجهها رئيس الوزراء التركي اكثر من ان تحصى. فهو متهم بتغيير هوية البلاد من خلال سن قوانين ترسخ الاسلام السياسي وتمحو القيم العلمانية التي تأسست عليها تركيا الحديثة قبل 80 عاماً. وكانت الخطوة الاوسع التي خطاها في هذا الاتجاه هي تدجين المؤسسة العسكرية التي كانت حارساً على الجمهورية التي أسسها مصطفى كمال اتاتورك.

واردوغان متهم ايضاً بخنق حرية التعبير لوسائل الاعلام. وتجلى ذلك في سجن اكثر من 70 صحافياً وكاتباً من منتقدي سياسة حكومته. وهو متهم ايضاً بالتدخل في الحياة الخاصة للاتراك مثل مكافحته الاجهاض وطلبه من النساء ان ينجبن ثلاثة اولاد على الاقل، الى فرضه قيودا على بيع الكحول في بلد تعتبر السياحة احد موارده الرئيسية. وبات اردوغان، الذي شعر بان الولايات المتحدة تبارك خطواته الداخلية ما دام يصون هو مصالحها في الاقليم وخصوصا من حيث وقوفه ضد النظام السوري، انه مطلق اليدين في التصرف كيفما يشاء. ومن ابلغ الاشارات الى ذلك، مضيه في صوغ دستور ينقل الصلاحيات من رئاسة الوزراء الى رئاسة الجمهورية التي يعتزم الترشح لانتخاباتها السنة المقبلة مما يمكن ان يضمن له البقاء في الحكم ولايتين متتاليتين مدة كل منهما خمس سنوات.

كل هذه الخطوات التي اتخذها اردوغان او يعتزم اتخاذها جعلت قسماً كبيراً من الاتراك ينفرون من سياساته، خصوصا ان الوضع الاقتصادي الذي كان عاملاً مهماً في جذب التأييد لحزب العدالة والتنمية في السنوات الاخيرة، قد بدأ يشهد تراجعاً منذ 2011 بتأثير الازمة السورية على الاقتصاد التركي.

وبقدر خيبة الامل التي تواجه الاتراك من جراء سياسات اردوغان داخلياً، لم تكن توقعاته حيال الازمة السورية افضل. فبقاء النظام السوري بعد اكثر من سنتين من الحرب، أظهر ان التوقعات التي اطلقها عن قرب سقوط الرئيس بشار الاسد لم تكن واقعية. واتى تفجيرا بلدة ريحانلي الحدودية في ايار الماضي ليكشفا المدى الخطير الذي اقحم فيه اردوغان تركيا في الازمة السورية. إذاً انه الاحتقان الذي جعل اسطنبول ومدنا تركية اخرى تقف في وجه اردوغان.

*نقلاً عن "النهار" اللبنانية