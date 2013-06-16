أشلاء الثورة السورية

خلط الأوراق لعبة قديمة في السياسة‏,‏ كما في المجتمع والحياة عموما‏.‏ واستخدام ورقة ما سعيا إلي هدف لا يتعلق بها أسلوب معروف منذ زمن طويل.

ولذلك لم يعد هذا الخلط, ينطلي علي معظم الناس في عصر ثورة الاتصالات والمعلومات. فقد صار كل شيء مكشوفا في هذا العصر, أو قابلا للانكشاف بعد برهة. وأصبح من السهل كشف حقيقة الورقة التي يلعب بها هذا الطرف أو ذاك من زيفها حتي إذا كان اللعب بهذه الورقة في وقتها المناسب, فما بالك حين يحدث متأخرا جدا كما هو الحال بشأن ورقة الثورة السورية.

فقد بدت الفعاليات التي تم تنظيمها في الأيام الثلاثة الماضية لدعم الثورة السورية كما لو أنها نعي لهذه الثورة حتي لا نقول رقصا علي أشلائها, فضلا عما تنطوي عليه من نفخ في أبواق مذهبية0فقد تأخرت كثيرا جدا ولذلك كان واضحا أن فيها محاولة للتغطية علي الرفض الشعبي المتزايد وتنامي التأييد ل'حملة تمرد' ولو أن هذه الفعاليات نظمت قبل أربعة أو خمسة أشهر لكانت أكثر إقناعا قبل أن ينكشف عدم انسجامها مع سياسة مصر الرسمية فقد تعلقت هذه السياسة بمبادرات وهمية وتنسيق مع إيران التي استغلت' المبادرة الرباعية' وغيرها لكسب الوقت حتي يجهز النظام السوري مسرح العمليات لمشاركة فاعلة من الحرس الثوري وحزب الله في التنكيل بالثورة والثوار سواء الحقيقيين منهم أوالطامعين في خطف بلد عربي آخر

أما لو أن هذه الفعاليات حدثت في أكتوبر أو نوفمبر, حين انشغلت السلطة وأتباعها في مصر بالتخطيط للهيمنة علي مؤسسات الدولة وأجهزتها وإصدار الإعلان' الدستوري' الذي أدخل البلاد في النفق الذي لم تخرج منه بعد, لكانت دعما حقيقيا للثورة السورية.

غير أن الحاشدين والمحشودين في الأيام الماضية جاؤا متأخرين جدا بعد أن نجح النظام السوري المتجبر في تغيير ميزان القوي علي الأرض لمصلحته, وفي تحويل اتجاه القوي الدولية نحو البحث عن حل معه مهما قيل غير ذلك, وفي إيجاد إحباط غير مسبوق في أوساط قوي المعارضة السورية التي يتهم بعضها البعض الآن بما يكفي قليل منه لإدراك أنهم يشاركون في تمزيق أشلاء الثورة التي قدمت ما يقرب من مائة ألف شهيدا!!

*نقلاً عن "الأهرام" المصرية

