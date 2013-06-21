ربيع الطناجر في تركيا!

عند الساعة التاسعة من مساء كل يوم, وبعد يومين من وقوع الأحداث المؤسفة في ميدان تقسيم في اسطنبول, يبدأ المحتجون في اسطنبول ومدن تركية أخرى بقرع الطناجر وإضاءة مصابيح شرفات المنازل والشقق بشكل متقطع وتطلق السيارات أبواقها.



بعد الخامس عشر من يونيو تبدل أسلوب الاحتجاج نوعا ما، حيث بدأ المحتجون وقفات صمت طويلة للإعراب عن رفضهم لسياسات رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، خاصة فيما يتعلق بإقامة مشاريع إنشاء في العاصمة الاقتصادية اسطنبول.

والمثير للانتباه أنه بدل اشتباك الموالين مع المعارضين بادر الموالون بالوقوف أمام المحتجين من خلال وقفات صمت مماثلة .

الأزمة بدأت في 28 مايو 2013 باحتجاج بعض الأتراك على عزم الحكومة إزالة متنزه صغير في ميدان تقسيم لإقامة جامع ومتحف بدلا منه, واعتصم المحتجون في خيام أقاموها وسط المتنزه الذي يدعى حديقة النزهة "جيزي".

ورغم أن الشرطة تعهدت بعدم القيام بأي عمل ضدهم إن هي دخلت المتنزه فإن رجال الشرطة قاموا بإزالة الخيام ومصادرة المواد الغذائية في الساحة. كما اقتحمت فندق ديوان, ذا الخمس نجوم في تقسيم وصادرت الأقنعة الواقية من الغازات واعتقلت عددا من الأشخاص بعد عراك بالأيدي. وعلى إثر ذلك اشتدت الاحتجاجات من جديد بعد أن هدأت بعض الشيء قبل تلك التطورات.

وأوقفت السلطات خدمات العبارات البحرية وأغلقت أحد الجسرين المعلقين لمنع المحتجين من العبور من الجزء الآسيوي إلى تقسيم فعبر المحتجون على الجسر رغم تدخل قوات من الجندرمة ومصفحات الجيش التركي .

مطالب المحتجين

1- وقف أعمال ترميم وتحديث بعض الأماكن التي يجري فيها العمل بتقسيم, وإلغاء مشروع إقامة متحف بمكان قلعة عثمانية هدمت سابقا, وعدم قطع الأشجار في ذلك المتنزه الذي يعتبر القطعة الوحيدة الخضراء في الميدان القريب من مضيق البوسفور.

2- إلغاء مشروع إنشاء جسر معلق ثالث يربط الجزء الأوروبي بالآسيوي من اسطنبول بسبب تسميته باسم مثير للجدل وهو "جسر السلطان ياوز سليم الأول"، وهو مطلب العلويين الأتراك بالدرجة الأولى .

السلطان ياوز سليم الأول هو تاسع سلاطين الدولة العثمانية الذي هزم جيش الصفويين في معركة جالديران الشهيرة. تقول كتب التاريخ إنه أمر بقتل العلويين بسبب اتهامه لهم بخيانة الدولة العلية من خلال دعم الشاه إسماعيل الصفوي ضد العثمانيين والمشاركة عسكريا في قتل أهل السنة في بغداد وتبريز وأذربيجان رغم أنهم من رعايا الدولة في الأناضول, والنتيجة مقتل نحو أربعين ألفا من العلويين الأتراك, (القزل باش).

3- إلغاء مشروع إنشاء المطار الجديد على الجانب الأوروبي باعتباره بعيدا عن المدينة وسيكلف الخزينة التركية مبالغ طائلة, حسب ما يرى المحتجون.

أردوغان وفي جميع خطاباته التي ألقاها منذ اندلاع الأزمة يؤكد على إصراره على استكمال المشاريع التي يعتقد أنها مفيدة لتركيا ولمستقبلها, موجها في ذات الوقت تصريحات استفزازية للمحتجين من خلال نعتهم باللصوص والمتشردين ومثيري الشغب, حتى إنه ذهب إلى أبعد من ذلك بتوجيه أصابع الاتهام إلى أطراف أجنبية بالوقوف وراء الأحداث وتغذيتها, رغم أنه لم يقدم دليلا في بداية الأزمة لكنه أعلنها صراحة بأن أطرافا خارجية تقف وراء الأحداث وتستهدف تركيا ونهضتها وهم من جنسيات أوروبية ومن دول إقليمية أخرى وذلك خلال خطابه الموجه إلى أنصاره في اسطنبول في 16 يونيو 2013 . ووجه العتب إلى المحتجين قائلا إن باستطاعتهم الاحتجاج في مكان آخر ولكن حرق وتحطيم الممتلكات العامة والخاصة لا يجوز وكلف الدولة بضعة مليارات ليرة تركية.

كما تساءل أردوغان لماذا ترفع صورة الزعيم أتاتورك وإلى جانبها صورة أردوغان الإرهابي؟ على حد قول رئيس الوزراء التركي.

وقد أقرت المحكمة العليا قرارا في 20 يونيو الحالي يشدد العقوبات على من يستخدم الزجاجات الحارقة باعتبارها سلاحا قاتلا.



وجهة نظر حزب العدالة والتنمية

رئيس الوزراء التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم, ذي الجذور الإسلامية، رجب طيب أردوغان، يرى في هذه الأحداث محاولة لإفشال النهضة التي شهدتها تركيا منذ استلامه السلطة عام 2002, كما جاء على لسان عضو حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أمر الله أشلر في برنامج نقطة نظام على قناة العربية .

والحق يقال إن الخدمات البلدية قد بلغت أرقى مستوياتها في البلاد, وأقيمت مشاريع كبيرة وكثيرة لم تقدم الحكومات العلمانية سابقا على إقامتها أو حتى التخطيط لها, الضمان الصحي أصبح في أحسن حالاته بالنسبة للمواطن التركي, كما انخفضت نسبة الفائدة المصرفية إلى 4.6 بعد أن كانت أكثر من ستين في المئة سابقا وكلفت الدولة خسارات كبيرة .

وهو ما دفع حكومة حزب العدالة إلى اتهام جهات عالمية لم يعجبها خفض نسبة الفائدة وسبب لها خسارة مالية خلال الأعوام السابقة, من بينها لوبي الربى العالمي خاصة في سويسرا, كما سماه أحد مساعدي أردوغان، إلا أن الأزمة في الأساس أزمة داخلية شجعتها الأحزاب العلمانية المعارضة، من أمثال حزب الشعب الجمهوري, إذ يمكن اعتبارها المحرك الداخلي للاحتجاجات يضاف إلى ذلك حالة من الاحتقان سببتها قرارات أصدرتها الحكومة التركية منذ أعوام كخصخصة بعض القطاعات والمؤسسات الحكومية, وقرارات صدرت مؤخراَ, كمنع شرب الخمر في البارات والفنادق بعد الساعة العاشرة مساء , وهناك حديث يجري عن قرار لمنع التدخين والشيشة حتى في الأماكن والمقاهي المفتوحة.

ولا يمكن تجاهل الاحتقان الطائفي في تركيا ذات التنوع الطائفي من سنة وعلويين وشيعة، إضافة إلى التنوع العرقي والقومي كالأتراك والأكراد والعرب.

ربما لا يمكن تشبيه تركيا بدول أخرى مثل سوريا وليبيا, فالنظام فيها ديمقراطي، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو), وهي دولة مؤسسات, يتم فيها انتخاب الحكومات, وبعد سبعة أشهر من الآن تبدأ الانتخابات البلدية وبعدها بشهرين الانتخابات العامة, ولا يبدو أن الأحزاب العلمانية ستتمكن من الفوز, لكن ربما تفوز بنسبة أعلى من التمثيل داخل البرلمان في أعقاب هذه الأحداث.

موقف أكراد تركيا من الأزمة

وقف الأكراد في تركيا موقف المتفرج والتزموا الحياد, عدا بعض المشاركات رفعوا خلالها صور زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان, إذ لم يجف بعد حبر اتفاق السلام بين حزب العمال الكردستاني التركي وحكومة أنقرة, كما أن الأكراد على ما يبدو بانتظار ما يمكن أن تؤول له الأمور في هذه الأزمة ليحصدوا ما يمكنهم حصده من المكاسب في طريق عملهم من أجل إقامة حكمهم الذاتي تحضيرا لمراحل قادمة في ظل ما يجري من تطورات في المنطقة تصب في صالحهم.

ومع هذا فقد أعلن القيادي العسكري في الكردستاني مراد قره يلان من جبال قنديل اليوم الجمعة 21 يونيو أن المفاوضات مع الحكومة التركية قد تتوقف في أي لحظة نظرا للتحركات العسكرية والأمنية الواسعة مع أنه كان صرح في مايو الماضي بأن التحركات العسكرية التركية لا تؤثر على سير اتفاق السلام .

ويبقى السؤال الكبير في هذه الأزمة: هل تبقى الاحتجاجات على أسلوب الصمت أو قرع الطناجر وتعود الأمور إلى مجاريها أم أن الموقف سيتطور إلى ما هو أخطر؟

