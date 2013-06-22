عندما تحدث القرضاوي!

ليس أمراً سهلاً أن تجري مقابلة مع الشيخ يوسف القرضاوي، هذا ما قاله لي أحد الزملاء الذين التقيتهم في طريقي إلى الشيخ، نعم أتفق مع الزميل المحترم، ليس عملاً يسيراً أن تقابل رجلاً برع في مسايسة الساسة، وفي مداراة الحركيين، يتمتع بذكاء حاد، يستطيع أن يقول دون أن يتكلم، ويتكلم دون أن يقول، ويجيب عن الأسئلة دون أن يجيب، هو الفقيه الذي ألبس الثورات العربية جُبته وعمامته، ويعتبره الحركيون الذين ينتمون لجماعة الاخوان المسلمين بالتحديد، إماماً وقائداً وموجهاً.

سعدت بإجراء المقابلة مع الشيخ القرضاوي، في المكتبة التابعة لمنزله بأحد أحياء الدوحة الراقية، كان حازماً في مواقفه التي أطلقها خلال المقابلة، وظهر التغير الكبير في موقف الشيخ من حزب الله وإيران، كشف الشيخ تراجعه عن مواقفه السابقة المؤيدة لحزب الله قبل أن أجري معه الحوار، لكن هذه المواقف الجديدة جعلت تصريحاته حدثاً يثير شهية أي صحافي، للغوص في العمق قدر المستطاع.

الرحلة إلى القرضاوي واجهتها كثير من الصعوبات.. لماذا؟

لأن الشيخ بعيد عن الإعلام، ويتولى مسؤولية ظهوره الإعلامي مجموعة من الشباب، التقيتهم عندما زرت مقر الشيخ، لا يردون على أي أحد ويتجاوبون بالحد الأدنى في هذه الأمور. حاولت الاتصال بأصدقاء لهم صلات بالشيخ أو من حوله على الأقل، ولولا التزكية التي حصلت عليها من هؤلاء الأصدقاء الكرام، الذين ربما يزعجهم ذكري لأسمائهم، لكن حقهم محفوظ ، لولاهم بعد الله لم أكن سأتمكن من زيارة مقر القرضاوي أو الحديث معه.

ظهر الشيخ على قناة العربية لأول مرة منذ انطلاقتها في مارس 2003، وربما يكون لدى المحيطين به تحفظات غير مبررة على “العربية”، أو لأن الشيخ اعتاد الظهور على قناة إخبارية أخرى تتبع الدولة التي يسكنها الشيخ، استغربوا هم قبل أي أحد آخر ترحيب الشيخ بي وبالقناة التي أمثلها، وأشاد بـ”العربية” إشادة مشكورة عندما حياها على نقل الحقائق، وبأنها تصل للملايين في كل العالم وتحظى بمشاهدتهم.

عندما علم الشيخ بأني سعودي، تحدث معي قبل التسجيل بإيجابية كبيرة عن المملكة وعن الملك عبدالله والأمير سلمان، وأبلغته قبل التسجيل عما يبعثه له المشايخ في المملكة وأعضاء هيئة كبار العلماء من خلال الصحف السعودية والدولية، قال: لم يصلني شيء! فقط وصلني ما أرسله المفتي!!، هنا رد السكرتير: سنطبعهم وننسقهم لك يا مولانا!!

هل تغير القرضاوي؟.

لم يتغير القرضاوي لكن تغيرت المنطقة، واختلفت المعطيات، وتبدلت الأولويات، وعندما يتحدث رجل بقامة الشيخ القرضاوي ويعترف بشجاعة أنه كان على خطأ وأن مشايخ السعودية ومفتيها أكثر نضجاً منه، فإننا هنا أمام موقف شرعي جديد له علاقة بالسياسة، لكن أؤكد بأن السياسيين ليس لهم علاقة فيه، ولم يؤثر أحد في القرضاوي لا من قريب ولا بعيد.

تحدث رمز الحركيين لقناة العربية، وأشاد بملك المملكة العربية السعودية، ودعا إلى مواجهة عدوان حزب الله الذي وصفه بالشيطاني، وهذه ضربة موجعة لأصحاب الآراء الشاذة ممن ينتسبون للتيارات الدينية المسيسة إما عاطفياً أو تنظيمياً.

ذهبت إلى القرضاوي، في رحلة صحافية ليس لها علاقة بمعادلات السياسة، وإن كانت الأسئلة التي وجهتها والمواقف التي أطلقها مغموسة في زبدة السياسة.

*نقلا عن صحيفة "الجزيرة" السعودية