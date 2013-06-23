ننزلق بسرعة إلى الهاوية

متجهون إلى كارثة يصعب أن نتجنبها، وأتمنى أن أكون مخطئا.

لأن العقل يكاد يغيب فى هذا البلد، والنخبة تأخذنا إلى هوة سحيقة بلا قاع.

من حق أى فريق أن يحتج، بشرط أن يلتزم بقواعد اللعبة السياسية، وأن يدرك المختلفون أنهم يتصارعون على قضايا سياسية وليس على قضايا دينية.

الاستقطاب الراهن يقول إننا ربما نكون قد دخلنا فى الدوامة الجهنمية بالفعل.

غالبية الكلمات والهتافات والشعارات التى ترددت فى مظاهرة القوى الإسلامية يوم الجمعة الماضى فى ميدان رابعة العدوية تعنى أن التيار الدينى يريد الأمر صراعـًا بين المؤمنين والكفار.

سمعنا هتافات واضحة تقول «إسلامية إسلامية.. رغم أنف العلمانية»، ولا نعلم أين هى العلمانية فى مصر؟!!.

سمعنا فى مظاهرة تدعو لنبذ العنف من يقول للرئيس: «إدينا إشارة واحنا نجيب المعارضين فى شيكارة».

سمعنا من يقول «سنسحقهم يوم 30 يونيو»، وآخر يطالب بالقضاء على كل الفلول، ورابع يهدد «برش المعارضين بالدم إذا رشوا الرئيس بالماء».

أما الطريف أنه بين كل هتاف دموى وآخر، كنا نسمع أحد المتحدثين يهتف «سلمية سلمية».

عندما قال عاصم عبدالماجد مساء الأربعاء فى المنيا بأن «قتلى التيار الإسلامى فى الجنة وقتلى المعارضين فى النار»، ولم يعترض عليه أحد، فالمعنى العملى هو أننا منزلقون نحو صراع دموى قد لا يبقى ولا يذر.

فى المقابل، ارتكب قطاع فى المعارضة الليبرالية خطأ مماثلا حينما لم ينتقد دعوات تدعو إلى اجتثاث الإسلاميين أو ترفع شعارات تقول إن «مصر لا تسعنا معا»، وبالتالى «إما نحن أو هم». الطرفان يتحملان المسئولية، لكن مسئولية الإخوان أكبر، لأنهم من يحكمون.

خطورة ما يحدث الآن أنه وبدلا من الحديث عن التحديات الفعلية مثل هل تمكن الإخوان من حل المشكلة الاقتصادية، أو الانفلات الأمنى، أو سيناء أو مياه النيل أو بقية المشاكل الحياتية «المتلتلة»، سوف يتحول الأمر إلى صراع بين مؤمنين وكفار!!.

السؤال ببساطة: إذا كان هناك كثيرون قد أيدوا مرسى أمام أحمد شفيق ،فكيف يتم اتهام بعضهم أنه فلول أو أنه ضد الاسلام لمجرد أنه يعارض الإخوان الآن.. أين الحد الأدنى من العقل والمنطق؟!. أليس هناك نحو نصف المصريين ــ إلا قليلا ــ صوتوا لشفيق.. هل كل هؤلاء كانوا شيوعيين وأقباطا وفلولًا أم أن غالبيتهم لا يريدون حكم الإخوان؟.

أتفهم أن يقول التيار الإسلامى إن المعارضة فاشلة أو عاجزة أو بلا شعبية وغير ديمقراطية، لكن أن يتعامل معها باعتبارها كافرة، فتلك هى الكارثة.

أعرف الكثيرين من معارضى الإخوان الآن، منهم سائق التاكسى والمكوجى والبقال والموظف والعامل الذين لا يعرفون الفرق بين الشيعى والشيوعى، هم عارضوا الإخوان فقط نتيجة سوء الأداء خلال العام الماضى من وجهة نظرهم.

مرة أخرى، لا أجادل فى حق أى طرف فى الاحتجاج أو الاحتكام إلى القانون والدستور وصناديق الانتخاب.. لكن حذارى من التلويح والتهديد بالصراع القائم على الدين وتصوير الأمر على أنه خلاف بين المؤمنين وغير المؤمنين.

التلويح بسلاح التكفير وحشر الدين حشرًا فى قضايا سياسية كارثة.. كل طرف يعيش فى عالم آخر.. العقول والأفكار والوسائل مختلفة.. ومع مثل هذا التفكير فلا أمل فى المستقبل.. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير.



*نقلا عن "الشروق" المصرية