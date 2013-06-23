الجهاد والإرهاب

الإنسان هو المتهم الأول والأخير في الارهاب بما يحمله من حقد وكراهية لاخيه الإنسان.



يبدو أن الجهاد والارهاب أصبحا جزأين أساسيين في حياة المواطن العربي، والتبس عند الكثير هذان المفهومان وأصبحا يستخدمان كمفهوم واحد أو يستغل أحدهما المفهوم الآخر في قتل الأبرياء.

وإذا نظرنا الى القريب لوجدنا أن الغرب يرى أن الجهاد والارهاب كلمتان مترادفتان، ويسعيان الى هدف واحد، أما الاسلاميون فيرونه الجهاد المقدس ضد من يخالفهم الرأي والفكر.

إن الفرق بين الجهاد والارهاب فرق شاسع، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تسمية ما يحدث الآن على أرض الواقع بالجهاد، فهو أصل الارهاب، ولا يجب الخلط بين المفهومين أو تفسير ما يحلو للبعض أو ما يسير وفق أهوائهم وأفكارهم المتحجرة بالجهاد. الحلال بيّن والحرام بيّن، الجهاد واضحة أهدافه وأسبابه والارهاب واضح في اعماله العدوانية غير المشروعة تنفرد بها جماعة تعمل على تدمير الحياة الإنسانية وإفساد كل ما على الأرض، وهذا ما يجعل الاسلام يرفضه رفضاً تاماً وكان له موقف حاسم في الآية 2 من سورة المائدة «.. وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ..» وطالب بانزال أقصى العقوبات بحق المجرمين والمفسدين في الأرض.

ويرى الكثيرون أن الجهاد لا يقتصر على نشر دين الله فحسب، وإنما على نشر الدين بطرق سليمة «ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ..» (النحل: 125). فالحكمة والموعظة الحسنة في نشر الدين أسلوبان من أساليب الجهاد، وكذلك فما هو معروف ان الجهاد لا يكون إلا من خلال ولي الأمر، وليس من خلال إنسان غير ذي صفة أو انسان يعاني من اضطراب في الشخصية، يدفعه سلوكه الخيلائي الى دعوة البسطاء والجهلاء الى القتل والتدمير بغير وجه حق كي يرضي غروره ويشفي نفسه العليلة.

ونحن في هذه الأيام العسيرة وتكالب الزمان، علينا أن نعيد النظر في الجهاد الواجب والمقاومة المشروعة وبين الارهاب وقتل الناس الأبرياء، علينا أن نفرق بين الجاني والمجني عليه، كما علينا أن نميز بين التظاهر السلمي وأعمال الشغب والتخريب.

إن الاسلام هو دين العدل والسلام وليس دين الحرب والارهاب، فمن أين جاء الارهاب؟!

الحقيقة تكمن في التفاسير الخاطئة لبعض رجال الدين أو تفسير الآيات بشكل يتناسب مع أهوائهم وأمزجتهم، لذا نجد أن هناك من المشايخ علومه الدينية ضعيفة يقوم بتحريف الدين من خلال وسائل الإعلام المشبوهة المختلفة.

إن تعاليم الدين الاسلامي ترفض تماماً الأفعال التي هي على النقيض من جوهر الدين.

ومع شديد الأسف هناك من يستخدم الارهاب بطريقة لا تمت بالمبدأ الأساسي للاسلام بصلة وهو قدسية حياة الإنسان.

وأخيراً، لا بد من القول انه لا يمكن الحكم على الدين بناء على الأعمال الإجرامية التي يقوم بها البعض تحت شعار الدفاع عن الدين.

الإنسان هو المتهم الأول والأخير في الارهاب بما يحمله من حقد وكراهية لأخيه الإنسان.

نحن جميعاً مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى بدراسة وتشخيص ظاهرة الحقد والكراهية، والرجوع الى جذورها الأولية لمعرفة كيفية مواجهتها وحلها، ونشر الود والوئام والسلام بين أبناء الوطن الواحد.

*نقلا عن "القبس" الكويتية.