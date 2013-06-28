النــداء الأخيــر‏..!‏

بات واضحا من البروفات‏,‏ التي شهدتها بعض المحافظات خلال الأسبوع الماضي‏,‏ أن العنف قادم لا محالة‏,‏ وبات واضحا أن لغة العقل تراجعت أمام عمليات الشحن والشحذ‏,‏ وبات واضحا أن المجتمع قد نضب من الحكماء وذوي الخبرة‏,‏ وبات واضحا أن هذه الحالة كانت هدفا منذ البداية‏,‏

فلم تحاول أي قوة سياسية كانت, أو دينية, أو مجتمعية, نزع فتيل التوتر, بل علي العكس من ذلك ربما سعي الجميع إلي صب مزيد من الزيت علي النار.

هذه هي الحقيقة.. لقد قررنا, بمحض إرادتنا, حرق وطن كان في حاجة ماسة إلي الهدوء والاستقرار, هذا الوطن الذي نال احترام العالم في لحظة من اللحظات بثورة نموذجية, استتبعتها تجربة ديمقراطية بشهادات دولية, إلا أنه الطمع بالهيمنة من هنا, وعدم احترام إرادة الناخبين بالتشكيك والمزايدة من هناك, وها هو المواطن يسدد فاتورة هذا الصراع.

هذا الصراع الذي وضع المجتمع طوال الوقت في حالة من التوتر والقلق والانفلات, فارتفعت معدلات الجريمة, وتزايدت خسائر الاقتصاد, وما أعقب ذلك من بطالة وارتفاع في الأسعار, والنتيجة الطبيعية هي ما نحن فيه الآن من هم وغم, ومستقبل مظلم, لا أحد سوي الله سبحانه وتعالي يعلم منتهاه.

وللأسف.. لم تجد دعوة وزير الدفاع إلي التوافق والمصالحة آذانا صاغية, كما لم تجد أطروحات رئيس الدولة في هذا الشأن أدني استجابة, كما لم يتوقف أحد أمام مبادرة كان يمكن أن تمثل بصيصا من الأمل, وهي مبادرة حزب النور, والأهم من هذا وذاك أن أحدا لم يضع في الاعتبار معاناة شعب علي شفا المزيد من الضنك والمعاناة في ظل استمرار الأوضاع علي ما هي عليه, فما بالنا إذا كانت تتجه إلي ما هو أكثر قسوة, وما هو أشد عبثا وانفلاتا؟!

هذه هي الحقيقة التي لا جدال فيها, وهي أن مستقبل هذا الوطن كان رهنا, خلال العامين الماضيين, لحفنة من السياسيين الذين أغوتهم السلطة, والإعلاميين الذين تشبعوا ماديا, وها هو بعد أقل من48 ساعة من الآن يمكن أن يسقط فريسة سهلة في قبضة البلطجية وأرباب السوابق, المسجلين رسميا لدي الدولة, والذين أعدوا العدة لذلك اليوم, الذي اعتبروه فرصتهم للثراء, فتلقي الجزء الأكبر منهم مبالغ طائلة نظير ما سوف يقومون به من أعمال حرق وتخريب وتدمير, بينما يتأهب الجزء الثاني للانقضاض بالنهب والسرقة والسطو علي أي شيء, وكل شيء, وبالتأكيد لن نجد في الشارع الممولين لهؤلاء, كما لن تتعثر أقدامنا في المزايدين بغطاء سياسي لأولئك, ويستمر سقوط الضحايا من المواطنين الأبرياء الذين لا حول لهم ولا قوة.

يجب أن نقر أولا بحق المواطنين في التعبير والتظاهر السلمي, وهو الأمر الذي يجعلنا نطلق نداء أخيرا بأن نقدم النموذج في هذا الشأن, وأن ننبذ فيما بيننا أي محاولات للعنف وسفك الدماء, أو الإضرار بالمنشآت العامة منها والخاصة, وحين ذلك فقط يمكن أن نؤكد أننا شعب يستحق الأفضل, وأننا شعب يستحق الديمقراطية, ويستحق احترام العالم, ونحن بذلك نراهن علي الشعب ــ كل الشعب ــ صاحب الحضارة والتاريخ, وذلك بعد أن تأكدنا, بما لا يدع مجالا للشك أن نخبتنا هم أسوأ ما فينا, وأن من كنا نعتبرهم قادة, هم, للأسف, منقادون لنفوسهم الضعيفة أحيانا, ولحساب آخرين أحيانا أخري, وإلا لما وصلت الأمور إلي ما نحن فيه الآن, وإلا لكان الحوار فاعلا منذ اللحظة الأولي وحتي النهاية, إلا أن الجميع آثر التشدد والتزيد, علي اعتبار أنها إقطاعية خاصة توارثوها, ولا ندري لذلك سندا.

ومن هنا.. فسوف نظل نراهن علي الشعب حتي اللحظة الأخيرة, بأن يعي ما يحاك حوله من مؤامرات, وبأن يحمي مكتسباته, أما إذا كنا سوف نبدأ من أول السطر, أو إذا كنا سوف نعود إلي الوراء; فنحن بذلك نصبح الأمة التي ضحكت من جهلها الأمم!.. وها هي المؤشرات, حتي لحظة كتابة هذه السطور, واضحة للعيان: قتلي, ومصابون, وكر, وفر, علي الرغم من أن الليلة الكبيرة لم تبدأ بعد, ولم لا؟!.. وهناك عشرة ملايين قطعة سلاح بين أيدي المدنيين, ولم لا؟!.. وهناك نحو ثلاثمائة ألف بلطجي يجوبون الشوارع, ناهيك عن مليون مشرد في العشوائيات والحواري والأزقة.. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

نقلاً عن "الأهرام المصرية".