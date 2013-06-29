الشورى يصوت الأحد ويناقش قانون بيع العقار على الخارطة

يصوت مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية غداً الأحد على تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن مشروع نظام بيع وحدات عقارية على الخارطة الذي يتكون من 28 مادة.

وتتضمن المواد أحكام مزاولة النظام والعقوبات المترتبة على من يخالف النظام.. وأدخلت اللجنة عدداً من التعديلات على بعض المواد وأوصت بالموافقة على مشروع النظام.

كما سيناقش المجلس غداً وجهات نظر ثلاث لجان بشأن آراء وملحوظات أعضاء المجلس التي طرحوها أثناء مناقشة تقارير تلك اللجان في جلسات سابقة.

وسيواصل الأعضاء مناقشة التباين في وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حيال مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم والمعاد إلى مجلس الشورى لدراسته عملاً بالمادة 17 من نظام المجلس.