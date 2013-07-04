لأربعة أسباب ستشتاق إسرائيل لمرسي

مع انتهاء إنذار الجيش المصري وسحب الصلاحيات من الرئيس محمد مرسي، يصعب عدم التقاط موجات الرضى في إسرائيل. رغم أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمر وزراءه ألا يصرحون في هذا الموضوع، لا ريب أنه ستفرحهم اللقطة الأخيرة في القصة المصرية.

فهل هم محقون؟ مرسي بالتأكيد ليس محبا لصهيون، ولكن السنة التي شغل فيها منصب الرئيس في مصر لم تضر بالعلاقات الإسرائيلية -المصرية بل العكس. وهاكم أربعة أسباب تجعل إسرائيل تتوق لاحقاً لمرسي.

1. بقيادة مرسي، نفذ الإخوان المسلمون ما لا يصدق وصادقوا على اتفاق كامب ديفيد. ومع أنهم تحدثوا عن إمكانية تغيير الاتفاق، فإنهم عمليا نفذوه، بالضبط مثلما فعل نظام مبارك من قبلهم. ومع أن رجال الإخوان المسلمين ومسؤولين كبار في الحكومة لم يلتقوا بنظرائهم الإسرائيليين، ولكن على المستوى الأهم من ناحية إسرائيل، المستوى الأمني-العسكري، بقيت العلاقات مستقرة وحسب مصادر أمنية إسرائيلية تحسنت حتى في السنة الأخيرة - وذلك بعد أن تضعضعت في السنة والنصف ما بعد إسقاط مبارك.



2. في إسرائيل تخوفوا من أن يمنح الإخوان المسلمون إسنادا للحركة الفلسطينية الإسلامية - إسناد يسمح لها بإطلاق الصواريخ ضد إسرائيل ويشكل تهديدا يمنع ردا إسرائيليا مضادا. أما عمليا، فمع أن حماس ظنت أنها ستحظى بالحصانة فإن حكم مرسي لم يمنع إسرائيل من شن حملة "عمود السحاب"، الضرب الشديد لقيادة حماس والبنية العسكرية وإحلال وقف نار سريع احترمته حماس في النصف سنة الأخيرة بحرص.



3. في عهد حكم مبارك، لم يعمل الجيش المصري بشكل مرتب ومصمم ضد أنفاق التهريب من سيناء إلى قطاع غزة. ومن ناحية المصريين كان يدور الحديث عن محاولة لخلق ميزان إقليمي حيال إسرائيل والفلسطينيين وكذا محاولة لإرضاء القبائل البدوية التي تعيش في سيناء، والتي كانت تدير أعمال التهريب. ومع أنه منذ سقوط مبارك تسود فوضى أمنية في سيناء، إلا أنه في السنة الأخيرة، تحت حكم مرسي، أرسل الجيش إلى حملات مصممة ومركزة ضد نشطاء القاعدة ممن سيطروا على مناطق واسعة في شبه الجزيرة - وما لا يقل أهمية بالنسبة لإسرائيل، نفذت حملات واسعة لهدم أنفاق التهريب.



4. رغم المخاوف المسبقة من أن يتحقق تقارب بين إيران ومصر في أعقاب صعود الإخوان المسلمين إلى الحكم، فإنه بالذات تحت حكم مرسي اتسعت الفجوات بين مصر السُنية وبين إيران الشيعية وكل احتمال للتعاون بين القوتين العظميين في المنطقة ليس واردا الآن. وسيجتذب تضعضع الحكم في مصر الانتباه الغربي من الحرب الأهلية في سوريا ويساعد الإيرانيين وحلفائهم على مواصلة ضمان بقاء الأسد.



*نقلا عن صحيفة "هآرتس".