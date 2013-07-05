أمريكا التي لا يحبها أحد

في القاموس السياسي العربي أقذر شتيمة يمكن أن يتعرض لها نظام أو تيار أو حزب هي العلاقة بالأمريكان ، وأول مهر يدفعه السياسي لكسب تأييد جمهوره هو شتيمة أمريكا مع فنجان قهوة الصباح كل يوم ، وقبل الأكل ، وبعد الأكل ، وقبل النوم وبعد النوم ، حتى أنه ليس هنالك أي داع ٍ للبحث عن سبب لهذه الشتيمة بعد أن صُنّفت العلاقة بهذه القوة في أدبيات الخطاب السياسي العربي في مرتبة العمالة ، وبقطع النظر عن منطق المصالح المتعارف عليه في العلاقات الدولية مع دولة بهذا الحجم من النفوذ والقوة .

الأمر هذا لا يقتصر على فئة دون أخرى ، ولو أخذنا " بنكرياس العرب " أعني لبنان لقياس هذه العلاقة الملتبسة مع أمريكا، لوجدنا أن قوى 8 آذار التي ترضع من الثدي الإيراني لا تكف صباح مساء عن اتهام مناوئيها في تيار 14 آذار بالعمالة للأمريكان، في الوقت الذي يرد فيه هؤلاء التهمة عن أنفسهم بالتهمة ذاتها لخصومهم ، ونفس الشيء حدث مع القذافي الذي جفف ريقه في شتم أمريكا في العلن فيما كان يحاول حتى آخر لحظة من عمر نظامه أن يسترضيها بكل السبل في الخفاء ، شأنه في ذلك شأن البشير في السودان والأسد في سوريا وسواهم كثير .

إخوان مصر الذين كان أبرز وأهم مرتكزات خطابهم السياسي لعن أمريكا على مدار الساعة، فهي السم الزعاف، والطاعون إلى ما هنالك.. ما إن بلغوا السلطة حتى انفصل الخطاب عن السلوك، صحيح أن الرئيس مرسي لم يزر واشنطن، واستبدلها بزيارة موسكو التي تشارك في قتل السوريين، لكن ما إن بدت نذر التململ من نظامه تظهر للعلن، حتى أصبح اتصال أوباما الذي تم مع اشتعال احتجاجات الشارع ضده هو شهادة التزكية التي يلوح بها لمواطنيه، كما لو أنها صك المشروعية القاطع التي لا تستطيع كل حناجر الاحتجاجات أن تمحو حروفه. وطبعا ليس من حق أحد أن يسأل عن الفرق بين موسكو وواشنطن في هذا الإطار لأن طغيان فكرة العمالة وارتباطها بالأمريكان أصبحت بمثابة الورقة الانتخابية التي تحشد التأييد لهذا السياسي أو ذاك، وتضعه على مقعد المسؤولية، بصرف النظر عما إذا كانت بطاقة صحيحة أو مزورة .

هل يبدو هذا الحديث كما لو أنه دفاع عن أمريكا ؟ ، هذا ما لا أريده، لأني أعرف مثلكم أن الولايات المتحدة كغيرها من الدول الكبرى لا تفتش إلا عن مصالحها، وأنها على استعداد للتحالف حتى مع الشيطان في سبيل ذلك، غير أن ما أريده فقط هو نزع الزيف عن هذه العلاقة الملتبسة مع هذه القوة التي لا تهتم كثيرا بما يُقال على المنابر، ولا تعتني بتلك اللعنات والشتائم التي تُكال لها، طالما أنه ليس هنالك ما يهدد مصالحها، وهذه هي الضالة الكبرى التي وجدها العازفون على وتر العمالة أمام مؤيديهم، ليبصقوا في الطبق الأمريكي أمام العدسات .. ثم يأكلوا منه بعد انطفاء فلاشاتها. إنها أمريكا التي لا يحبها أحد تحت الشمس ، فيما يكتبون لها أجمل قصائد الغزل والغرام تحت ضوء القمر !! .



نقلا عن صحيفة "الرياض"