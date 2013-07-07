تداعيات عبرا تفاقم الأزمة ولا توفر الجيش

يخشى سياسيون وديبلوماسيون ان يزداد الوضع في لبنان صعوبة في الأشهر القليلة المقبلة كما لو انه لم يكن كافياً تشظي لبنان بقوة بالحرب السورية وربط الوضع فيه بمآلها، حتى اضافت التطورات في مصر تعقيدات اضافية على التعقيدات القائمة. فعلى رغم ان مصر لا تتصل بلبنان جغرافياً، الاّ انها مؤثرة في احداثها على كل دول المنطقة بحيث يقر هؤلاء بأن ثبات الوضع اللبناني في التجميد من دون انزلاقه الى الفتنة او الى الفوضى قد يكون اضحى هدفاً مستساغاً اكثر من اي وقت مضى. وترجمة ذلك تعني منع تأليف حكومة جديدة والابقاء على حكومة تصريف الاعمال، منع التعيينات في المواقع الامنية العليا، بل احتمال الوصول الى انتخابات رئاسة الجمهورية في الربيع المقبل وتعطيل اجرائها بحيث تتولى حكومة تصريف الاعمال نفسها ادارة الوضع بما هي عليه واستخدامها صلاحيات لم تعد تتمتع بها.

هذا السيناريو لم يعد مستبعداً، لا بل اضحى هاجساً يقض مضجع العديد من المسؤولين قياساً على مسار للتعطيل يبدو مقصوداً ومتعمداً ان في الشروط لتأليف الحكومة ام في تعطيل اجتماع المجلس الدستوري على رغم الضمانات التي قيل انها قدمت لقوى 8 آذار بأن لا يطعن المجلس بالتمديد لمجلس النواب او في منع الجلسات العامة للمجلس النيابي الذي استدركت قوى 14 آذار ما اعتبرته انزلاقاً في اتجاه ممارسة المجلس وحده سلطة التشريع في غياب السلطة التنفيذية والشكوك التي اثارتها هذه الخطوة على الصعيد المذهبي.

ويلمس هؤلاء اشتداد حدة الصراع الداخلي ولو تم ضبط الأمور حتى الآن بعد مشاركة “حزب الله” علناً في الحرب الى جانب النظام السوري ومشاركته في احداث عبرا في صيدا وما خلفه ذلك من استعار المشاعر لدى الطائفة السنية بحيث يخشى كثر من تداعيات هذه المشاعر في حال لم تعالج على اكثر من مستوى بما فيها العلاقة مع الجيش من جهة وتخفيف حدة التشنج المذهبي من جهة اخرى.

وقد سعى مسؤولون لدى قيادة الجيش من اجل ان تلاقي ما قام به تيار المستقبل ورئيسه الرئيس سعد الحريري في اطار الدعم الذي سارع الى تقديمه للجيش فيما الامور في عز احتدامها على الارض في منتصف الطريق حفاظاً على المؤسسة العسكرية وعلى الدعم الواسع لها وتقديم اجوبة عن واقع يثير هواجس ابناء الطائفة. وتسوية الوضع العالق على هذا الصعيد يخفف حدة التشنج القائمة ويساعد الجيش على اعادة اكتساب الثقة للقيام بدوره، خصوصاً مع تصاعد المشاعر المذهبية على خلفية مشاركة “حزب الله” في الاحداث التي وقعت في عبرا والتي كشفت جوانب لم تصب في مصلحة الجيش وفق تفاعل هذه المشاعر في مناطق اخرى حرص نواب هذه المناطق على ايصالها الى قيادة الجيش ومخابراتها لكي تعالج الامور ولا تترك تتفاعل ضد الجيش. كما زادت هذه الاحداث اتساع الشرخ القائم بين سنة المدينة و”حزب الله” على خلفية ممارسات ميليشيوية لم تجد تبريراً منطقياً لها في كل ما اثير حول الموضوع، مضافاً الى مشاركته في الحرب الى جانب النظام السوري والتي لا يتوقع في ضوئها اي تسوية في المدى المنظور في لبنان.

فالمواقف المعلنة تكراراً من جانب مسؤولي “حزب الله” عن تمسكه بالاستقرار وتجنبه الفتنة السنية الشيعية تتناقض مع اداء ملتبس على الارض من جهة، فضلاً عن تصريحات ومواقف حول سلاحه من انه خارج البحث والحملات المتواصلة على” تيار المستقبل “ المنتقد بدوره الادوار التي يلعبها الحزب في الداخل وفي سوريا والرافض مشاركة الحزب في الحكومة العتيدة تجعل الوضع في غاية الصعوبة.

ولهذه الاعتبارات الاخيرة وحدها تزايدت المخاوف من خطورة الوضع وليس من صعوبته فقط. يضاف الى ذلك ما يعتبر متابعون من ان “حزب الله” هو في موقع المبادر الى وضع جميع الافرقاء في لبنان امام أمر واقع قسري لا فكاك منه من خلال تحكمه بقرار البلد السياسي في مقابل لجوء الافرقاء الآخرين الى محاولة وقف تماديه ومنع استئثاره بالبلد او التحكم به، وهم في موقع المتلقي، في ظل ضوابط يعتمدها الجميع هي عدم الذهاب الى الحرب. مبادرات الحزب الهجومية حصلت مراراً في الاعوام الاخيرة وكان آخرها تدخله في الحرب السورية، ثم ما تفيد به معطيات عدة عن تورط كبير له في احداث صيدا يتخطى اطار الدفاع عن استهدافه وفق ما اشاع نتيجة تحرك الشيخ احمد الاسير. وهذه التصرفات احرجت رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وقيادة الجيش، وثمة من يقول أحرقت ورقة التمديد لقائده أيضاً كما أحرجت حليفه التيار الوطني الحر، نظراً الى ان اداء الحزب يرتد على حلفائه، وهو لم يستشر حليفه لا في تدخله في سوريا ولا في تورطه في صيدا في ظل معارضته تعيين مرشح عون قائدا للجيش، في الوقت الذي تملي الاستحقاقات التي يسعى اليها الأخير، كما حماية جماعته في دول الخليج ان يظهر انه مع خيار الدولة وحدها.

ويروي بعض قيادات 14 آذار ان النائبة بهية الحريري كانت في مراحل سابقة تدافع في اجتماعات هذا الفريق عن المواقف المتصلة بالمقاومة في حين ان تورط الحزب وسراياه في صيدا دفعا النائبة الحريري الى موقع مناقض. يعزز ذلك الاعتقاد السائد ان الحزب اطلق النار على نفسه حين قرر المشاركة علناً في الحرب في سوريا الى جانب النظام، مما جعله اكثر عدائية في مواقفه الدفاعية. اذ ان الحساسية التي اثارها في دول الخليج العربي بل في غالبية الدول العربية وسعي الدول الاوروبية الى وضع جناحه العسكري على لائحة الارهاب ورفض ادائه وسلاحه من غالبية الشعب اللبناني اطاح المعادلة التي يقول انه لا يزال يتمسك بها اي الجيش والشعب والمقاومة.

فهذه المعادلة لم تعد قابلة للصرف لا داخلياً ولا خارجياً، بل يعتقد كثر ان “حزب الله” اصبح وضعه اقرب ما يكون الى وضع حركة “حماس” في جوانب كثيرة في تراجع هائل عما كان عليه وضع الحزب سابقاً. وهو تالياً يرفض الاقرار بأن تداعيات التطورات في المنطقة ان في سوريا او في مصر تفرض عليه تعديلات جوهرية على صعد عدة ومراجعة بحيث يسلط الضوء فعلاً على الجانب الايجابي في ومضات دعواته الى التفاهم بدلا من ان تضيع هذه الومضات في غياهب كلامه العالي النبرة.



نقلا عن صحيفة "النهار" اللبنانية