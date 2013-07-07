أن أقول إن الشعب المصري بطل الشعوب العربية اليوم، فقولٌ يقع في باب البداهة، ومثله قولي إنه قد علّمنا جميعاً درساً في الإصرار والمثابرة و"التمرّد" وعدم الاستسلام، ينبغي لنا أن نستفيد منه. أعني، ينبغي لنا نحن اللبنانيين خصوصاً أن نستفيد منه، قبل التونسيين والسوريين وسائر شعوب المنطقة. يكفي أن نتذكر "ثورتنا" وما آلت إليه، لكي نعترف بأن الدرس ضروري وملحّ. يكفي أن نراقب وضعنا اليوم، بين حروب المذاهب والتناتشات والتخاصمات التي لا تمت بصلة الى مصالح لبنان واللبنانيين، لكي ندرك بأننا في حاجة ماسة الى "كفّ" توقظنا من غفلتنا المهينة: ما أحلى ضربة الكفّ هذه إذا كانت تأتينا، بطريقة غير مباشرة، من المصريين، الذين لم يخذلوا أنفسهم وتطلعاتهم وثورتهم، ولم يقبلوا بأن "تُخطف" منهم تلك التطلعات والثورة.

ذلك أن الشعب المصري (أعني غالبيته) كان قد حسم أمره. ليس مقسوماً بين 8 و14، بين سنّة وشيعة، بين موارنة زرق وموارنة أورانج. الواقع أشدّ وضوحاً (وبساطة وعمقاً) من كل هذا التشتت الأناني: مصلحة مصر أولاً، وحمايتها، أي صون تاريخها وضمان غدها، بعيداً من مطامع "الإخوان" والمتأسلمين وأشباههم. إنهم مسلمون في غالبيتهم هناك، هؤلاء الذين قالوا لا للأسلمة، وتلك هي بطولتهم، لأن هذه الـ"لا" تعني رفض احتكار الدين من جانب متطرفيه، ورفض رهن الإيمان لمصلحة من لا يجدون فيه سوى إقصاء للآخر وتضييق على الحريات الخاصة والعامة.

ذكّرتني حركة "تمرد"، بعيداً من اختلاف الظروف والتفاصيل، بحركة "خمس نجوم" التي قادها الممثل الايطالي بيبي غريلو منذ أشهر في إيطاليا، وأعلنت تمردها على عهد الانحطاط البرلوسكوني، وجذبت أصواتاً من اليمين واليسار والوسط على السواء، معبّرةً بذلك عن درجة استياء الشعب الايطالي من فساد حكّامه. قال بيبي غريلو في إحدى أشهر خطبه العامة التي كانت تجذب مئات الألوف الى الساحات: "كلهم فاسدون. ليرحلوا جميعاً. لقد حان الوقت لكي نصرخ "لا" في وجوههم بدلاً من أن نحاول ترقيع الوضع. نستحق أكثر من الترقيع".

ترى، متى يحين موعد تمردنا نحن؟ متى يحين موعد وعينا بأننا نستحق أكثر من الترقيع داخل هذا الطقم السياسي المهلهل؟ متى يحين موعد صرختنا: "ليرحلوا! كلّن يعني كلّن!"؟

أم تراه فات، ذلك الموعد؟ لم أعد أعرف. أعرف فقط، أنني، خلال الأيام الأخيرة، اشتهيتُ وكثيرين مثلي في هذا البلد أن نكون مصريين، لكي ينتصر انتماؤنا لعنفواننا بدلاً من أن يذلّه. نقطة على السطر.

*نقلاً عن "النهار" اللبنانية