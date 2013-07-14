ثورة وليست انقلاباً

هناك من يتحدث عن صناديق الاقتراع وكأنها هي الديمقراطية، في حين ليست الصناديق سوى حيلة من حيلها.. لعبة من ألاعيبها (قد تتحول إلى لعبة سخيفة حين تجعل رجلاً أحمق مثل جورج بوش الابن يتحكم بمصير أميركا والعالم لثماني سنوات عجاف).

الديمقراطية ليست مجرد صناديق، بل هي – في الأساس – بيئة صالحة لإنتاج الأفكار بكل حرية (ضع خطوطاً كثيرة تحت كلمة حرية)، ثم تداول هذه الأفكار والترويج لها، بما لا يتعدى أو ينتقص من حريات الآخرين، دون أن يتعرض صاحبها للتكفير أو التخوين أو الإقصاء أو السجن، طالما لم تتحول إلى أفكار فاشية تعرّض حياة الآخرين أو ممتلكاتهم للخطر.

الديمقراطية هي ألا نستبعد (أو نستعبد) أحداً بسبب من عرقه أو لونه أو جنسه أو دينه أو مذهبه. هي إطار دنيوي لتداول الأفكار الدنيوية عن معاشنا (لا عن معادنا)، الأساس فيها أن الرأي ليس مقدساً مهماً بلغ من قوة أو وجاهة.

حين يختلط الرأي المقدس (الديني) بغير المقدس (الدنيوي) – كما يحدث في عالمنا – فعن أي ديمقراطية وعن أي صناديق للاقتراع نتحدث؟

هذه هي شروط الديمقراطية كما يمارسها العالم كله، وإذا أراد الإسلاميون أن يمارسوها، فعليهم أن يخلعوا عباءاتهم الدينية، ويدخلوا بشروطها لا بشروطهم، وأن يواجهوا مخالفيهم حجة بحجة، لا أن يكفروهم ويزندقوهم ويخونوهم، أو يدعوا عليهم من على منابر المساجد.

ما حدث في مصر ليس انقلاباً، بل هو استجابة من العسكر لأكبر حركة شعبية عرفها العالم، بشهادة كل المراقبين والمحللين. هبّت الملايين من المصريين بكافة فئاتهم وأحزابهم ضد فصيل واحد، اختطف مصر وثورتها باتجاه أجندته الخاصة التي نامت في أدراجه لأكثر من ثمانين سنة. هذا الفصيل اعتبر نفسه (الفرقة الناجية) المؤهلة بمفردها لحكم شعب مصر، والدفاع عن دنياه وآخرته. لم يبدِ هذا الفصيل أي روح تشاركية، ولم يستطع أن يستوعب الآخرين، لأنه فصيل مغلق (تماماً مثل حزب البعث) متى دخل الآخرون إليه فسيكون عرضة للتفكك والتلاشي. لم يقف المصريون ضد الإخوان، لأن المصريين ضد الإسلام، بل لأن الإخوان احتكروا الإسلام وجعلوه دعاية انتخابية لهم بمفردهم، بدلاً من أن يكون للمصريين عموماً. تحولت المعركة في الحقبة الإخوانية مع الخصوم إلى معركة بين الإيمان والكفر، بين الحق والباطل، استخدم الإخوان ومن شايعهم الدين في كل معاركهم الانتخابية التي فازوا بها. أصبحت منابر المساجد منصات دعائية للترويج لمرشحيهم، كثرت الصدقات والزكوات والهبات مع كل استفتاء، وعند كل منعطف انتخابي، تعززت هذه اللغة بعد الإطاحة بمرسي مصحوبة بالأكفان ومشاريع الشهادة و(قتلاهم في النار وقتلانا في الجنة).

أمر أحياناً على "الجزيرة مباشر" حيث يعتصم مناصرو مرسي. تتوالى الخطب الدينية التحريضية إلى ما لا نهاية. يقول خطيب من خطبائهم، مقارناً بين المحتشدين في رابعة العدوية وأولئك الذين يحتشدون في ميدان التحرير.. يقول ما معناه: "إذا أردت أن تبحث عن قيام الليل، وصيام النهار.. عن قلوب تلهج بالدعاء ولا تمل من ذكر الله.. إذا أردت أن تبحث عن الشرعية والشريعة فتعال إلى رابعة العدوية، أما إذا أردت أن تبحث عن السكر والعهر والكفر والفجور وعن التحرش الجنسي وعن الحياة البهيمية، فاذهب إلى ميدان التحرير".

هذه هي مصر الإخوان ومن شايعهم.. بضع وسبعون شعبة كلهم في النار، وفرقة ناجية وحيدة في الجنة.