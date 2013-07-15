الأسباب المغيبة للصراعات الطائفية والمذهبية

بعد تحييد العواطف والمسلمات بإخضاعها للتمحيص العقلي القابل للفهم والاستنتاج، يبدو الموضوع أشبه بما تفعله الضواري الأضعف ببعضها عندما تخسر الصراع على مناطق الصيد أمام الضواري الأقوى وتلك التي تصطاد بنظام الفريق وتوزيع الأدوار للرصد والاستفراد والإجهاد ثم الانقضاض.

الضباع، على سبيل المثال للضواري الفوضوية قليلة التنظيم، عندما تصبح جائعة ومحرومة من الصيد في الفضاء المفتوح مع الذئاب أو الأسود الأحسن تنظيما، ترتد على بعضها. الضباع الجائعة الخائفة من الابتعاد عن حيزها السكني تبدأ أولاً بمكوناتها الأضعف، تنهب ما قد تقع عليه هذه من الأرانب والقوارض وخشاش الأرض، وتتقاتل بشراسة مع جوارح الطيور على بقايا الرمم التي تركتها الضواري الأقوى وعلى الحيوانات النافقة. بعد أن يشح كل شيء يبدأ الافتراس المتبادل لمكوناتها هي كنوع، فتجهز على الجرحى وتفترسهم ثم على الجراء والحوامل والأصغر حجماً فتنقض عليها وتقتات على لحومها.

في حالات انكسار روح الفريق تتحول المسألة إلى صراع على الممكن الأسهل، ما دام الأصعب والأجود يحتكره الأقوياء. هذا ما يحدث في عالم الحيوان، لكنه ينطبق في أغلب مجرياته على تاريخ كل التجمعات البشرية. بنظرة استرجاعية للتاريخ سوف يلاحظ المتأمل بتجرد، أن الخيط الذي ينتظم الصراعات هو التنافس على الأرض والموارد، بمرجعيات وتبريرات تختلف من زمان ومكان إلى غيرهما. هذا ما يسمى حديثا صراع الحضارات، والأصح أنه التدافع البشري من أجل الحصول على الفرص الأفضل لبقاء النوع.

الفريق الأقوى الذي يمتلك أكبر قدر من عناصر القوة يسيطر، فيأكل الأجود ويلبس الأفضل، وعلى الأضعف أن يدبر حاله بالاحتيال والرمرمة. نفس الوضع يتبلور داخل الفريق الأضعف فيما يخص الإمكانيات المتواضعة المتوفرة في حيزه المحدود، إلا إذا تغلب بطريقة ما على تشتت وضياع روح الفريق أمام الأنواع الأخرى. أحيانا ينجح الضعيف في تجميع مفردات قواه الذاتية وتوجيهها نحو هدف واحد، فيستخدم أفضل عقوله وينظم أفراده لكي يسترد فضاء حياته القديم كنوع أو بعضه على الأقل.

لكن هذا ليس ما يحدث دائماً. أحياناًً تخضع مجريات الأمور في الفريق (المجتمع) المهزوم لواقع آخر تتشكل فيه قوى جديدة من داخل المجتمع نفسه. مراكز القوى الجديدة هذه تفتقر في واقع الحال إلى عناصر القوة الحقيقية، لكنها أفضل تنسيقاً مع بعضها من المكونات المتنافرة. هذا يمكنها من الاكتفاء بالأفضل المتيسر على حساب مجتمعها الضعيف. اندفاع القوي المنظم إلى الخارج وانكفاء الضعيف الفوضوي إلى الداخل، داخل نفسه وضدها في آن واحد، هذا هو بالضبط محور الانتصارات والهزائم في المجتمعات.

كلما طال الزمن على التعايش مع الانكسار والعزلة تقلصت فرص تحقيق شيء من العدالة النسبية وضمرت كرامة الفرد داخل المجموعة، ثم كرامة المجموعة كلها. عندما تتبعثر إمكانيات المقاومة والتصحيح يصبح كل جزء منشغلا بذاته ومحيطه الصغير العائلي / الطائفي / القبلي / المذهبي.. إلى آخر الانشطارات الممكنة. دعونا نرى مدى صدق هذه الفرضيات في التاريخ البشري على المجتمعات العربية خصوصاًً والإسلامية في العموم. هؤلاء ينتشرون كأفراد وتجمعات على مساحات هائلة من العالم، لكنهم في الواقع الفعلي ممنوعون وعاجزون عن التصرف في إمكانيات وعناصر القوة المتوفرة لديهم. هم بالمعنى المجازي في حالة «انضباع» أمام الذئاب والنمور والأسود من أصحاب الأجناس والعقائد الأخرى.

بالمعنى الحضاري أو التدافع البشري على مصادر الأرض والعيش، هم في حالة هزيمة منذ مئات السنين وانكفاء ضد بعضهم البعض، لانعدام روح الفريق والتفريط بالعدالة الاجتماعية وبكرامة الفرد داخل المجموعة وإقصاء العقول التجديدية لصالح الانكفائية التقليدية.

هذه الأسباب التي هي في جوهرها انكفاء حضاري وعجز عن مجابهة قوة العقل بمثلها وعن تجديد التاريخ بمتطلباته، أفرزت التحزبات والصراعات الطائفية والمذهبية والجغرافية والتحالفات المصلحية الفرعية في العالمين العربي والإسلامي.

ما يعيشه العرب والمسلمون حالياًً في أشنع ممارساته وأوسع انتشاراته من صراعات إقليمية ومذهبية وقطرية، وعقائدية مذهبية داخل الدولة الواحدة، ومناطقية وقبلية بين أبناء المنشأ الواحد، كل هذا الافتراس المتبادل ليس في حقيقته الجدلية سوى الانضباع والانكفاء إلى الداخل أمام الذئاب والنمور والأسود في فضاء الحياة المفتوح.

العرب خصوصا يحتاجون إلى صنع تاريخ جديد يقدم الأولوية لكرامة الفرد والعقل والفكر داخل المجموعة وتجديد الوسائل المنطقية العلمية لتكوين روح الفريق.

الأمر يحتاج إلى عقول رائدة وقلوب قوية وضمائر حية، بعد توفيق الله.

*نقلا عن "الجزيرة" السعودية

