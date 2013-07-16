من يدير إرهاب سيناء ؟

لا يصعب علي أي متابع الربط بين الإخوان ومايحدث في سيناء من عمليات إرهابية مفاجئة جرت بعد هدوء‏,‏ تستهدف أفراد الجيش والشرطة وأخيرا المواطنين العاديين‏.

كما حدث فجر أمس في حادث الاعتداء علي أتوبيس لعمال أسمنت بالعريش قتل فيه ثلاثة عمال وأصيب.16

وقد كانت العملية الكبيرة التي أرادوا بها إحداث فرقعة كبري محاولة اغتيال اللواء أحمد وصفي قائد الجيش الثاني الميداني. من جهة لأنه أكبر رتبة في سيناء, ولأن الوصول إليه يعد ضربة تهز صورة الجيش في عيون جنوده, بالإضافة إلي أقوال ترددت عن محاولة الرئيس السابق مرسي إغراء اللواء وصفي واتصال الرئاسة به كي يؤدي يمين توليه قيادة القوات المسلحة ولكن اللواء وصفي أعطي الذي اتصل به من الرئاسة درسا في وحدة القوات المسلحة.

هكذا فإن سيناء تبدو اليوم المجال الرئيسي الذي يمارس فيه الإرهاب المتحالف مع الإخوان ـ سواء بالإنابة أو بالأصالة ـ عملياته التي بدأت تستخدم فيها الأسلحة غير العادية التي جري ضبط بعضها في الشهور الماضية, وهي أسلحة لو تذكرون شملت مدافع مضادة للطائرات والدبابات وغيرها من الآليات الثقيلة. وللأسف كانت تعامل عند ضبط بعضها ـ القليل من الكثير الذي كان يتم تهريبه ـ بنفس معاملة تهريب القطع العادية من حيث العقوبات المقررة مما شجع علي استمرارها وجعل البعض يتشكك في أنها عمليات تهريب متفق عليها مع كبار المسئولين.

وبانتقال العمليات في سيناء إلي مهاجمة المدنيين بطريقة عشوائية أصبح واضحا أن الهدف هو ترويع المواطنين, مما لابد أن تقوم به قوات الجيش بما كان يجب أن تقوم به منذ فترة لتنظيف سيناء من عصابات الشر لولا القيود التي كان يضعها الرئيس مرسي باعتباره القائد الأعلي. ولذلك فإننا نتوقع أن يعلو صوت الاشتباكات في سيناء, بالإضافة إلي مواصلة تدمير أنفاق التهريب التي ظهرت آثارها الفورية في انتهاء أزمة البنزين في مصر وظهورها في الجانب الذي كان يتم تهريب البنزين إليه. ولكن السؤال: هل ستبقي عمليات الشر محصورة في سيناء ؟

*نقلاً عن "الأهرام" المصرية



