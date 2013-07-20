نشر الألفاظ في تقليدِ بعضِ الوعاظ‏..!

عَرَضَت إحدَى القنوَات في هَذا الشّهر؛ تَقليدًا مَرِحًا لأحدِ الوُعّاظ، ثُمَّ قَامت الدُّنيَا ولَم تَقعُد استنكَارًا واعترَاضًا عَلى هَذا التَّقليد..!

ولَكن دَعونا نُبسِّط المَسألة ونَبْسُطها لنَقول: إنَّ للعِلْم هَيبتَهُ، وللوَعظ طَريقتَهُ، ولأهل العِلْم سمتًا ووَقَارًا، وعِفَّةً وأدَبًا، ومتَى تَخلَّى الوَاعِظُ عَن

هَذه الفَضَائِل دَخل في حَيّز الأخذ والرَّد مَع النَّاس، ونَقصَت مَهابته، وأصبَح كأيِّ شَخصٍ مِن الآخرين، يُقال فِيهِ مَا يُقال في غَيره..!

وقَبل أن أُسهب في الحَديث أُذكِّر بقَول القَاضي "الجرجاني":

وَلَو أَنَّ أَهلَ العِلمِ صَانُوهُ صَانَهُم

وَلَو عَظَّمُوهُ في النُّفُوسِ لَعُظِّمَا

وَلَكِنْ أَذَلُّوهُ فَهَانَ وَدَنَّسُوا

مُحَيَّاهُ بِالأَطمَاعِ حَتى تَجَهَّمَا

مِن هُنا نَقول: إنَّ الوَاعِظ مَتَى قَدّر العِلْمَ قَدّره العِلْمُ، ومَتَى أهَان العِلْمَ أهَانَه العِلْمُ، ومَتَى استغلّ العِلْم طَمعًا في الدُّنيا، فإنَّ الدِّين عَزيز يَنتقم مِنه سَريعًا..!

إنَّ الوَاعِظ إذَا مَارس السُّخرية، وقَال في إحدَى مُحاضراته: "إنَّ بَعض الصَّحفيين لا يُساوون بُصاق المُفتي"، ثُمَّ يَذهب إلَى تُركيا؛ ويَستعرض نَفسه فَوق ظَهر الخيل، وكَأنَّه بَطل دعَاية مَارلبورو.. خَرَجَ مِن وَقَار أهل العِلْم..!

إنَّ الدَّاعية أو الوَاعِظ الذي يَأتي بسورةٍ مِن "رَأسه" للقُرْآن مِثل "سورة التفاح"، ويَقرأها بطَريقة تِلَاوة القُرْآن، ليَجعل النَّاس تَضحك وتَمْزَح؛ لهو دَاعية وَضع نَفسه في مَكان المزَاح واللعب..!

أكثَر مِن ذَلك، إذَا قَال الدَّاعية: إنَّ الخَمر لَيس نجسًا، ورُبَّما أُهديت إلى الرَّسول -صَلّى الله عَليه وبَارك- وبَاعها.. فإنَّه يُريد بذَلك فَرْقَعَات صَحفيّة، وسيَدور الزَّمن عَليه، ليُصبح هو أيضًا فَرْقَعَة إعلَاميّة في إحدَى القنوَات الفَضَائيّة..!

حَسنًا.. مَاذا بَقي؟!

بَقي القَول: إنَّ لكُلِّ شَيء قَانونًا، ومَن دَخَل اللعبَة الإعلَاميّة يَجب أن يَرضَى بقَانونها، ومَن دَخَلَ الميدَان "مهايطًا" فسيُردُّ عَليه "الهيَاط بالهيَاط"، ولَكن مَتَى كَان الوَاعِظ وَرعًا، عَفيف اللِّسَان، رَصين القَول والفِعل مِثل عُلمَائنا الكِبَار مِن أمثَال الشّيوخ: "ابن باز، وابن عثيمين، وعبدالرحمن السعدي، وآل الشيخ"، أقول إذَا كَان الوَاعِظ مِثل هَؤلاء العُلَمَاء الأجلَّاء يَتمتّع بالرَّزَانَة، فالكُلّ سيَحترمه ويَجلّه، أمَّا إذَا كَان مِن أهل المزَاح واللعب، فإنَّ النَّاس سيُبادلونه المزَاح بالمزَاح والهياط بالهياط..!!

نقلاً عن صحيفة "المدينة"