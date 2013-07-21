لكي يكون الحوار جدّياً...

جاء إعلان الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الاستعداد للحوار "بدون قيد أو شرط". في التوقيت المناسب، فالحزب يمر بظروف صعبة نتيجة ضغوط يتعرض لها وقد تصاعدت بعد إعلانه الانخراط عسكرياً في الحرب الدائرة في سوريا الى جانب النظام، وآخر تجليات تلك الضغوط الإندفاعة الاوروبية الى تصنيفه منظمة إرهابية، وهذه خطوة لا تعنيه وحده بل تنعكس سلباً على لبنان برمته. وإذا كانت الدولة اللبنانية معنية بمشروع القرار وتعمل على عدم اتخاذه، فإن الحزب – وفق مصادر رسمية وسياسية مستقلة – معني بمؤازرتها من خلال خطوات كبيرة وجدية ليست أقلها في سياسة النأي بالنفس عن الحرب السورية وتجنيب اللبنانيين تداعياتها إذ "يكفيهم ما فيهم"، ولم يفت الأوان على إمكان اتخاذ قرار في هذا الاتجاه لتدارك الأسوأ، ولاسيما أن الأمين العام لـ"حزب الله" برر التدخل في بقعة معنية بأسباب استراتيجية تتعلق بحماية المقاومة في القصير، وحماية مقام السيدة زينب في دمشق، وفي استطاعته الخروج من سائر المعارك.

ولعل من حسن الصدف أن يأتي كلام السيد نصرالله عن الحوار بعد أيام قليلة على إعلان رئيس الجمهورية ميشال سليمان عزمه على الدعوة الى معاودة اجتماعات هيئة الحوار الوطني، وهذا ما شكل فرصة ينبغي التقاطها وترجمتها خطوات عملية نحو التفاهم على استراتيجية دفاعية تضمن حماية لبنان من أي اعتداء اسرائيلي محتمل وتضع حداً للخلاف حول ما يسمى "أحادية السلاح" و"التفرد بقرارات الحرب" وما شابه.

وإنطلاقاً من كلام "السيّد" عن الجيش "ضمانة البلد والسلم الاهلي وشريك المقاومة" وقوله "من المفترض ان يكون الجيش هو من يدافع لنعود نحن الى حوزاتنا"، ولكي يكون الحوار جدياً ومجدياً، ينبغي التفاهم على عنوان كبير يشكل المعيار في إمكان التوصل الى "الاستراتيجية الدفاعية" وهو" كيف يكون الجيش قوياً وما هي المواصفات المطلوبة ليصبح "هو من يدافع" ويتصدى لأي اعتداء؟ وخارج التفاهم على فهم مشترك لهذا العنوان، سيبقى خطر استمرار الجدل البيزنطي قائماً، ففي استطاعة هذا الطرف ان يقول: "اصبح الجيش جاهزاً"... كما في استطاعة ذاك أن يرد: "لا لم تكتمل المواصفات المطلوبة لكي يصبح جاهزاً"... وهكذا دواليك!

وفي ظل تراجع مستمر على المستوى الوطني سياسياً وامنياً واقتصادياً، يتصاعد طرح سؤال مشروع عن مدى قدرة المؤسسات على الاستمرار وقدرة الناس على التحمل قبل بلوغ منطقة خطر الانهيار؟

وأخيراً، اذا كان السيد نصرالله قد أبدى الاستعداد للحوار "قبل تشكيل الحكومة أو بعده"، فإن ولادة الحكومة، قد تشكل بداية حوار في مجلس الوزراء، وهذا هو الأمر الطبيعي!

*نقلاً عن "النهار" اللبنانية



