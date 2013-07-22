نساء حائرات

عندما يرتكب مواطن سعودي أو عامل من أي جنسية جريمة قتل، لا يطالب الناس بإخراج جميع السعوديين من السعودية أو إخراج جميع مواطني المقيم من البلد، ترتفع الأصوات من الحزن، تناشد السيف «الأملح»، وتلتئم جروح الهواجس بتطبيق شرع الله.

عندما يتعلق الأمر بالعاملة المنزلية، يزداد الخوف، وهذا طبيعي جداً، كونها تعيش داخل المنزل، وترتفع الأصوات، مطالبةً بتسفيرها، أي تسفير بنات جلدتها جميعاً، وعدم الاستقدام من هذه البلدان، ثم تبدأ وسائل الاتصال في بثّ الكثير من «الخزعبلات» و«النظريات» التي ينسجها خيال النساء غالباً، وتغذيها أرضية خصبة من ضعف الإيمان، والتعلق بالمظاهر، والنسق العام الذي تلتف حوله انطباعاتهن، وانفعالاتهن، تقتات هذه الخيالات على الغيرة حيناً، والوسواس حيناً آخر، ويتشعب الأمر كما في حال إحدى الجنسيات الأفريقية إلى المؤامرة على الدين، وقصص طائفية ليس لها أساس، أو ليس لها علاقة بجريمة القتل.

كل جريمة بشعة وتزداد بشاعتها وقسوتها، يجب أن تغلظ عقوبتها إذا كانت الضحية طفلاً، ليس هذا محل نقاش أو مساومة، لكن ما هو محل الحديث، وأتمنى أن يكون محل البحث والتوعية، واتخاذ إجراءات من مؤسسات أو جهات تعنى بالأسرة والمجتمع، هو تلك العلاقة الغريبة التي أنشأتها الأسرة السعودية مع العاملة المنزلية، وتحديداً ربات البيوت! العلاقة التي صعب على المراقب قراءتها وتصنيفها، وهنا أتكلم عن الغالب مع علمي بوجود الاستثناءات المتوازنة والمنصفة.

لو جاءت إحدى قريبات المرأة، للإقامة عندها، لاستصعبت أن تأمنها على بيتها وأسرارها وأطفالها، وهي تعرف خلفيتها وأهلها، وربما نفسيتها، ومستوى تدينها والتزامها الأخلاقي، لكنها في المقابل، تأتيها الأخت أو الصديقة من وراء البحار، وتترك لها بيتها وأطفالها أحياناً بعد أيام عدة؟ والغريب أن هناك طرفي نقيض محيران، فهي عند الرضا عنها تسلمها كل شيء، وعند الغضب عليها أحياناً عند مطالبتها ببعض حقوقها، تبخسها كل شيء، وأتساءل أحياناً ليس فقط عن هذه الازدواجية، بل عن كيف تنظر العاملات المنزليات إلى الأسرة السعودية؟ أي حكم يبنينَه في أذهانهن عن صورتنا الذهنية، ويستمر معهن، فينجح البعض في تعديله، وينجح الآخر في تكريسه، سواء كان جيداً أم سيئاً.

ما يحدث هذه الأيام من حملات على جنسية معينة وشح أو انعدام في الاستقدام من إندونيسيا ومثلها من مواقع أخرى، أراه إيجابياً لنا، أراه جعل البعض يستفيق من مخدر دام لعقود، حتى باتت قضية العاملة المنزلية موضوعاً إعلامياً وهاجساً اجتماعياً، وعلى رغم عراقة التجربة وجدنا أنفسنا خلال أسابيع لا نعرف لماذا يفعل الأندونيسيون كذا ويشترط الفيليبينيون كذا؟ وكأن ما كان خلال نصف قرن ليس جزءاً من تكويننا الاجتماعي، وحلقة من حلقات التأثير التي جاءت به الطفرات المادية، ونقطة مهمة من نقاط تحول الأسرة داخل المنزل من وحدات إنتاج عملي إلى وحدات استهلاك غير مبرر ولا منطقي.

هناك ظروف مهمة لنساء عاملات، وهناك أيضاً ظروف للبلدان التي نستقدم منها، يجب اعتبارها مهمة، وهناك مجتمع يجب أن يستفيد من تجاربه، وللحديث صلة.



*نقلاً عن "الحياة" اللندنية.