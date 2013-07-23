نعم.. الإخوان والقاعدة وجهان لعملة واحدة!

المتفق عليه أن تنظيم القاعدة في نشاطه وعقيدته لم يخرج أبداً عن التوجهات الرئيسية للقطبية في تقسيم المجتمع - أي مجتمع- إلى كافر (جاهلي) ومؤمن (خالص)، في عملية إقصاء لا توفر أي مجال للاجتهاد والتقصير، إلا أن القاعدة عبرت عن ذلك عبر لغة العنف والإرهاب والقتل والدم والترويع لتصفية المجتمع والمخالفين.

وجماعات الإسلام السياسي وفي مقدمتهم الإخوان لم يفشلوا ويغادروا الساحة لا بسبب تبنيهم للقطبية ذاتها مع معارضيهم السياسيين، وتقسيم الساحة إلى قطبية سياسية، ساسة المؤمنين- الإسلام- وإقامة دولة الخلافة!، وساسة أعداء أو محاربين الإسلام، وهذا يشمل -الآخر- كل المعارضة، في استخدام سياسي هذه المرة للقطبية من أجل تصفية سياسية.

أيضا، كلا التنظيمين، القاعدة والإخوان - استغلا الإسلام لتحقيق أهدافهم وغلفوا كل أفعالهم- العنف في حالة القاعدة، والتجييش السياسي في حالة الإخوان بغلاف ديني دائما، وبدرجة قد تتفاوت قليلا ساهم كلاهما في تشويه يعكس صورة الدين الإسلامي، والأمة الإسلامية، وتقسيمها وإضعاف خطابها السياسي، لمصالح الجماعة أو التنظيم بالدرجة الأولى والأخيرة، في استغلال فاضح للدين، حيث ظل الدين هو الوسيلة والمنصة، والسلطة هي الغاية.

وحتى في جوانب التمويل المالي فقد كشفت التبرعات في مصر والسعودية والإمارات ودول خليجية أخرى، عن قيام أفراد وشخصيات بعملية جمع التبرعات لدعم النشاطات المؤيدة للإخوان، فيما تم ذلك بغطاء آخر، وهو التبرعات الخيرية! وهذا هو العامل المشترك بينهما، التبرعات هي المنفذ والتمويل لجماعة القاعدة والإخوان لدعم وتجنيد الاتباع وتمويل النشاطات..!

أيضا على مستوى الغايات والأهداف النهائية فهي أكثر وضوحا، هدف الإخوان الآن إلى اضعف الأمة العربية، وهو هدف سعوا إليه في الفترة القصيرة التي وصلوا فيها للحكم، عبر شق وحدة الصف السياسي العربي والإسلامي، والنزوح إلى إيران وتحريك خلاياهم لزحزحة أمن دول عربية، مع استخدام أي وسيلة تضمن لهم الإمساك أو البقاء في السلطة، جماعة «الإخوان» هي متناسقة «القاعدة»؟ فالأهداف مشتركة والطموح واحد والغايات تدميرية..

القاعدة تنظيم سري معقد في تواجده وعلاقاته، كذلك الإخوان تنظيم قام وأسس وعمل في إطار سري، وإن كان كشف عن بعض ملامحه في نشوة الفوز المؤقت بالسلطة في مصر، إلا تنظيمه العالمي وخلاياه في الخليج وغيره، مازالت سرية ونائمة، وهو تقريباً ذات أسلوب تنظيم القاعدة الذي كان جسده معروفا لفترة في أفغانستان وخلاياه السرية والنائمة منتشرة في العالم..

وفي الفكر كلاهما اختار الفكرة الجذابة بشكل أوسع للشارع الإسلامي البسيط، حتى وإن اختلف أسلوب التقديم والعرض، حيث اللعب على الفكرة القديمة (الخلافة الإسلامية)- دولة الإسلام، ونسف لكل القومية والجغرافية والدول المدنية الحديثة..!

القاعدة سعت لتحقيقها عبر الإرهاب والعنف كحل ووسيلة، الإخوان اتجهوا للعملية التي يكفرون بها- كما كل الجماعات الإسلامية- واختاروا اللعبة الديمقراطية هذه المرة للوصول والسيطرة، ثم الانقلاب على الفكرة (الكافرة).

لكن وكما قلت سابقاً الفشل يعود سريعاً لتلك التنظيمات المتشددة مهما تبدل ثوبها الخارجي (من مسلح إلى سياسي)، أو طريقة تسويقها للعموم، فالهدف واحد والفكرة واحدة، تدبير مخططات شريرة لضرب كيانات دول واستقرارها، عبر الحديث عن الإسلام ودولته، بعد أن اختصرته في وجودها الضيق، في تنظيم مسلح، أو حزب سياسي.

وبالتالي يمكن القول والتكرار إن القاعدة هي (الجناح المسلح) وهم التطور الطبيعي لفكر جماعة الإخوان (الجناح السياسي)؟! وإن الترابط بينهما فكرى وعضوي!

